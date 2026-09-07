Audi A2: Πλήρη αποκάλυψη για το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας – Πρώτη τιμή

Το νέο Audi A2 e-tron αποκαλύφθηκε με έως 646 km αυτονομίας και τιμή από 38.200 ευρώ. Πότε ξεκινούν παραγγελίες και παραδόσεις.

Η Audi επαναφέρει το όνομα A2 έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αυτή τη φορά πάνω σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο που αναλαμβάνει παράλληλα τον ρόλο της εισαγωγικής πρότασης στην ηλεκτρική της γκάμα.

Το νέο Audi A2 e-tron αποκαλύφθηκε πλήρως και η γερμανική εταιρεία έδωσε μαζί τα πρώτα τεχνικά στοιχεία, το χρονοδιάγραμμα διάθεσης και, κυρίως, την τιμή του. Στη Γερμανία θα ξεκινά από 38.200 ευρώ, με τις παραγγελίες να ανοίγουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται ωστόσο στην απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος. Με κατανάλωση που μπορεί να πέσει στα 12,8 kWh/100 km, η Audi το χαρακτηρίζει ως το αποδοτικότερο μοντέλο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Έως 646 km με μία φόρτιση

Αντί να κυνηγήσει αποκλειστικά μεγαλύτερες μπαταρίες και υψηλότερη ισχύ, η Audi έδωσε στο A2 e-tron ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 646 km σύμφωνα με το WLTP, ενώ η χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση των 12,8 kWh/100 km αφορά την έκδοση των 190 PS, όταν συνδυάζεται με το προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας.

Σημαντικό ρόλο παίζει η αεροδυναμική. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίζεται στο Cd 0,24, την καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει Audi στη compact κατηγορία.

Για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, το A2 e-tron διαθέτει ενεργά ελεγχόμενη εισαγωγή αέρα ψύξης, σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο κάτω μέρος του αμαξώματος, ειδικά αεροδυναμικά σχεδιασμένους τροχούς και αναδυόμενες χειρολαβές στις πόρτες.

Τρεις μπαταρίες και τέσσερα επίπεδα ισχύος

Η Audi δεν περιορίζει το A2 e-tron σε μία μόνο μηχανική έκδοση. Θα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ισχύος και τρεις διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας, ώστε η γκάμα να καλύπτει τόσο εκείνους που αναζητούν χαμηλότερη τιμή όσο και όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία και τις επιδόσεις.

Στοιχείο Audi A2 e-tron Ισχύς από 125 έως 240 kW Ισχύς σε PS 170 έως 326 PS Μέγιστη ροπή από 350 έως 545 Nm Μπαταρίες 52 / 61 / 84 kWh Μέγιστη αυτονομία έως 646 km WLTP Ελάχιστη κατανάλωση 12,8 kWh/100 km Μετάδοση Πίσω τροχοί Συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,24

Η βασική έκδοση αποδίδει 125 kW ή 170 PS και 350 Nm, ενώ στην κορυφή της γκάμας η ισχύς ανεβαίνει στα 240 kW ή 326 PS, με 545 Nm. Οι μπαταρίες έχουν μεικτή χωρητικότητα 52, 61 και 84 kWh, ανάλογα με την έκδοση.

Ο οδηγός έχει παράλληλα τέσσερα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, καθώς και δυνατότητα one-pedal driving μέσω της επιλογής B.

Μπορεί να δώσει ρεύμα και στο σπίτι

Ένα ακόμη νέο στοιχείο για την compact ηλεκτρική Audi είναι η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load (V2L), η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών. Η Audi αναφέρει ως παράδειγμα τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων από πρίζα στον χώρο αποσκευών ή μέσω ειδικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης.

Σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία θα υποστηρίζεται επίσης Vehicle-to-Home (V2H) με συμβατό DC wallbox, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να λειτουργήσει πρακτικά ως οικιακή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Η διαθεσιμότητα του V2H εξαρτάται φυσικά από την υποδομή και τις προδιαγραφές κάθε αγοράς.

Νέα λογική και στο εσωτερικό

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, το A2 e-tron έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην πρακτικότητα, επιχειρώντας να μεταφέρει στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή μέρος της φιλοσοφίας που χαρακτήριζε και το πρώτο A2.

Στο ταμπλό βρίσκεται στάνταρ το νέο καμπύλο MMI panoramic display, το οποίο αποτελείται από ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών.

Το infotainment ενσωματώνει τον Audi assistant με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και το e-tron route planner, ενώ στις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ακόμη Microsoft Outlook, Teams και ένα AI-based Work Agent.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει επίσης πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,6 τετραγωνικών μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, περισσότερα από 300 εξαρτήματα του αυτοκινήτου χρησιμοποιούν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, από χάλυβα και αλουμίνιο μέχρι πλαστικά.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Η Audi επιλέγει να προσφέρει αρκετά συστήματα υποβοήθησης ήδη από τη βασική έκδοση. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Adaptive Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης ελιγμού αποφυγής, παρακολούθηση προσοχής οδηγού, αισθητήρες παρκαρίσματος plus και κάμερα οπισθοπορείας.

Ντεμπούτο στην premium κατηγορία κάνει σύμφωνα με την Audi και το Fidlock, ένα σύστημα μαγνητικής στερέωσης που επιτρέπει την τοποθέτηση διαφορετικών αξεσουάρ και αποθηκευτικών λύσεων μέσα στην καμπίνα.

Πρώτη τιμή 38.200 ευρώ

Οι παραγγελίες για το Audi A2 e-tron στη Γερμανία ανοίγουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, με την τιμή της βασικής έκδοσης να ξεκινά από 38.200 ευρώ. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα φτάσουν στις αντιπροσωπείες τον Δεκέμβριο του 2026.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η τιμή του A2 e-tron για την Ελλάδα ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσής του στη χώρα μας. Η γερμανική τιμή πάντως δίνει την πρώτη σαφή ένδειξη για το πού επιθυμεί να τοποθετήσει η Audi το νέο της μοντέλο, αρκετά χαμηλότερα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά SUV και crossover της.

Η παραγωγή θα γίνεται στο Ingolstadt, με την Audi να αξιοποιεί περισσότερα από 1.200 υπάρχοντα στοιχεία της γραμμής παραγωγής και περίπου 250 ήδη εγκατεστημένα ρομπότ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη του μοντέλου ολοκληρώθηκε επίσης 21 μήνες ταχύτερα σε σχέση με αντίστοιχα προηγούμενα προγράμματα.

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