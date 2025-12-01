Μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Τα πραγματικά δεδομένα για την διάρκεια ζωής τους

Η μελέτη της Recurrent δείχνει μικρές απώλειες αυτονομίας στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τις περισσότερες μάρκες να διατηρούν πάνω από το 90% μετά από 3 χρόνια

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ερωτήματα για το πόσο θα αντέξει, πότε ίσως χρειαστεί αλλαγή και σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται μετά από χρόνια απασχολούν τόσο οδηγούς όσο και υποψήφιους αγοραστές.

Τι έδειξε η μελέτη της Recurrent

Μελέτη της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Recurrent, βασισμένη σε χιλιάδες πραγματικά παραδείγματα οχημάτων, έδειξε ότι παρότι οι μπαταρίες χάνουν μέρος της αυτονομίας τους με τον χρόνο, η απώλεια δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Μετά από τρία χρόνια χρήσης, συγκεκριμένες μάρκες όπως Hyundai και Mercedes εμφάνισαν ελάχιστη φθορά, ενώ Tesla και Ford διατήρησαν πάνω από το 96% της αρχικής αυτονομίας.

Ακόμη και κατασκευαστές με μεγαλύτερες απώλειες, όπως Volkswagen, BMW και Jaguar, παρέμειναν πάνω από το 90% της αρχικής αυτονομίας, με τις χαμηλότερες επιδόσεις να αποδίδονται σε παλαιότερη τεχνολογία μπαταριών.

Πώς προστατεύεται η μπαταρία στα νεότερα μοντέλα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενσωματώνουν πλέον συστήματα που προστατεύουν τη μπαταρία με έξυπνη διαχείριση της χωρητικότητας. Μέρος της μπαταρίας παραμένει κρυφό και μη χρησιμοποιήσιμο, ώστε καθώς γερνά, το λογισμικό να το ξεκλειδώνει, διατηρώντας την αρχική αυτονομία χωρίς ορατή μείωση για τον οδηγό.

Ρόλος των ενημερώσεων λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας του οχήματος, όπως την ανάκτηση ενέργειας από τα φρένα ή τον τρόπο επιτάχυνσης. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη φθορά και αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πόσο προβλέψιμη είναι η γήρανση

Η μελέτη καταγράφει ότι οι μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων γερνούν με προβλέψιμο τρόπο:

η μεγαλύτερη μείωση αυτονομίας συμβαίνει τα πρώτα χρόνια, ενώ στη συνέχεια η απώλεια επιβραδύνεται σημαντικά.

Έτσι, ο φόβος μιας «άδειας» μπαταρίας μετά από πολλά χρόνια θεωρείται πλέον υπερβολικός, καθώς η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση μακροπρόθεσμα.

