Bentley Torcal: Η πρώτη ηλεκτρική Bentley έχει 888 ίππους και V8 «ψυχή»

Με έως 888 ίππους, αυτονομία 600 χιλιομέτρων και ήχο εμπνευσμένο από τον ιστορικό V8, η Bentley περνά στην ηλεκτροκίνηση με ένα νέο πολυτελές SUV.

Η Bentley Torcal σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ιστορία της βρετανικής εταιρείας. Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Bentley παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, αποτελώντας την τέταρτη οικογένεια μοντέλων της μάρκας και προσθέτοντας μια νέα επιλογή δίπλα στις προτάσεις με θερμικά και υβριδικά συστήματα κίνησης. Σχεδιασμένη, εξελιγμένη και κατασκευασμένη στο Crewe, επιχειρεί να μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα περιμένει κανείς από το σήμα με τα φτερά: αβίαστες επιδόσεις, κορυφαία άνεση και ένα εσωτερικό με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με μήκος πέντε μέτρων, η Torcal είναι το κοντύτερο τετράθυρο μοντέλο της σημερινής γκάμας της Bentley. Οι αναλογίες της συνδυάζουν μεγάλο μεταξόνιο, μικρούς προβόλους και μια χαμηλή, κομψή για SUV σιλουέτα, με το εμπρός μέρος να διατηρεί την επιβλητική παρουσία που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Η ομάδα του Robin Page επέλεξε καθαρές επιφάνειες και λιγότερες περιττές γραμμές, αφήνοντας τους όγκους του αμαξώματος να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα. Η καμπίνα στενεύει προς τα πίσω, τονίζοντας τους ώμους πάνω από τους πίσω τροχούς, ενώ η φωτιζόμενη μάσκα με μοτίβο διαμαντιού δημιουργεί μια νέα φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος υπάρχουν αναφορές στη σχεδιαστική προσέγγιση του πρωτοτύπου EXP 15. Η Torcal είναι επίσης η πρώτη Bentley παραγωγής που υιοθετεί το ανασχεδιασμένο έμβλημα της εταιρείας. Η βασική έκδοση διαθέτει ζάντες 21 ιντσών, ενώ η πιο σπορ S περνά στις 22 ίντσες και ξεχωρίζει από τις μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες, τα σκουρόχρωμα πίσω φωτιστικά, τον διαχύτη και τις κόκκινες δαγκάνες των φρένων.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί δύο σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, έναν σε κάθε άξονα. Η βασική Torcal αποδίδει 821 ίππους και 1.194 Nm, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 250 χλμ./ώρα. Στην Torcal S, με ενεργοποιημένο το Launch Control, η απόδοση ανεβαίνει στους 888 ίππους και τα 1.350 Nm, τη μεγαλύτερη ροπή που έχει ανακοινωθεί για Bentley. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 260 χλμ./ώρα. Ενδιαφέρον έχει η εξήγηση της εταιρείας για την επιλογή αυτών των επιδόσεων. Η ομάδα εξέλιξης θεωρεί ότι ακόμη πιο ακραία επιτάχυνση μπορεί να γίνει δυσάρεστη για τους περισσότερους πελάτες της. Έτσι, η προτεραιότητα δόθηκε στον προοδευτικό και εύκολα ελεγχόμενο τρόπο απόδοσης, στοιχείο που ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα μιας Bentley.

Η Torcal βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V και διαθέτει μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 113 kWh, αποτελούμενη από 192 στοιχεία. Η Bentley ανακοινώνει αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα κατά WLTP, διευκρινίζοντας ότι τα τελικά ευρωπαϊκά στοιχεία κατανάλωσης και αυτονομίας παραμένουν υπό έγκριση τύπου. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει τα 400 kW, με χρόνο 10-80% που αναφέρεται στα 16 λεπτά στα βασικά στοιχεία της παρουσίασης. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, επτά λεπτά σύνδεσης αρκούν για την προσθήκη περίπου 161 χιλιομέτρων αυτονομίας. Η μπαταρία συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών ή 100.000 μιλίων, δηλαδή περίπου 161.000 χιλιομέτρων.

Η Torcal γίνεται η πρώτη Bentley με πλήρως ενεργή ανάρτηση. Το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει ανεξάρτητα τη θέση κάθε τροχού, αντιδρώντας τόσο στις ανωμαλίες του δρόμου όσο και στις εντολές του οδηγού. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει τις κινήσεις του αμαξώματος και περιορίζει τις κλίσεις, χωρίς να χρειάζεται συμβατικές αντιστρεπτικές δοκούς. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και τετραδιεύθυνση, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν έως πέντε μοίρες. Ο κύκλος στροφής περιορίζεται έτσι στα 11,1 μέτρα, χρήσιμο χαρακτηριστικό για ένα SUV αυτών των διαστάσεων. Τα στάνταρ φρένα χρησιμοποιούν δίσκους 420 χιλιοστών εμπρός και 370 πίσω, ενώ προαιρετικά προσφέρονται κεραμικά, με διαμέτρους 440 και 410 χιλιοστών αντίστοιχα.

Στο εσωτερικό, η αρχιτεκτονική του ταμπλό παραπέμπει στα φτερά του εμβλήματος, συνδυάζοντας κυρτές οθόνες OLED με δέρμα, ξύλο, αλουμίνιο και νέες υφασμάτινες επενδύσεις. Οι φυσικοί διακόπτες παραμένουν στην κεντρική κονσόλα και στο τιμόνι, διατηρώντας την απτική εμπειρία σε βασικές λειτουργίες. Ξεχωρίζει η συνεργασία με τη Fox Brothers για τη δημιουργία υφάσματος από 100% μαλλί Merino, το οποίο, σύμφωνα με την Bentley, αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για αυτοκινητικό εσωτερικό. Η Mulliner προσθέτει το φινίρισμα Ombré Walnut, που συνδυάζει υπολείμματα ξύλου καρυδιάς και ανακυκλωμένο χαρτί σε έως 1.000 λεπτές στρώσεις, δημιουργώντας μια επιφάνεια με διαβαθμίσεις χρώματος. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό 16 ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και μασάζ. Προαιρετικά, τα συστήματα Postural Adjust και Smart Seat Climate προσαρμόζουν τη στήριξη και τη θερμική άνεση, ενώ το πακέτο Wellness επεκτείνει το μασάζ και στην έδρα. Πίσω υπάρχει θέση για τρεις επιβάτες και ηλεκτρική αναδίπλωση, με τον χώρο αποσκευών των 460 λίτρων να συμπληρώνεται από έναν εμπρός αποθηκευτικό χώρο 90 λίτρων.

Για τον ήχο της ηλεκτρικής Torcal, η Bentley επιστράτευσε μουσικούς. Με αφετηρία τον ρυθμό του ιστορικού V8 των 6,75 λίτρων, χρησιμοποίησε πραγματικά όργανα, μεταξύ των οποίων τύμπανα, βιόλα και ηλεκτρικό μπάσο, δημιουργώντας το Bentley Dynamic Symphony. Το αποτέλεσμα προσαρμόζεται στην ταχύτητα και στην απαίτηση ροπής, προσφέροντας ηχητική πληροφόρηση στον οδηγό. Στο Sport γίνεται εντονότερο, ενώ μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως. Ακόμη και ο ήχος των φλας προέρχεται από ηχογράφηση σφυριού που χτυπά δέρμα στο εργαστήριο της εταιρείας. Για τη μουσική των επιβατών, η κορυφαία επιλογή είναι ένα σύστημα Naim 1.780 Watt με 28 ηχεία και Dolby Atmos. Την τεχνολογική εικόνα συμπληρώνουν τέσσερα προγράμματα εμπειρίας, Bentley, Comfort, Sport και Refresh, που συντονίζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου με τον φωτισμό, τον ήχο και τον κλιματισμό. Υπάρχουν επίσης αναγνώριση προσώπου για την ανάκληση προσωπικών ρυθμίσεων, head-up display επαυξημένης πραγματικότητας και ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες με έλεγχο μέσω ραντάρ. Τιμές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διάθεσης στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Bentley Torcal Bentley Torcal S Ισχύς 821 PS 888 PS με Launch Control Μέγιστη ροπή 1.194 Nm 1.350 Nm με Launch Control 0-100 χλμ./ώρα 3,4 δλ. 2,9 δλ. Τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα 260 χλμ./ώρα Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας 113 kWh 113 kWh Κίνηση Τετρακίνηση Τετρακίνηση

Για τη Torcal ανακοινώνονται αυτονομία έως 600 χλμ. WLTP και ταχυφόρτιση έως 400 kW. Τα τελικά ευρωπαϊκά στοιχεία αυτονομίας και κατανάλωσης τελούν υπό έγκριση τύπου.