Μπήκε στην παραγωγή το ηλεκτρικό μονοθέσιο που κάνει 0-100 km/h σε 1,55 sec

Η McMurtry πλέον δεν είναι ακόμη μία μικρή εταιρεία που υπόσχεται εντυπωσιακές επιδόσεις χωρίς να φτάνει ποτέ στην παραγωγή.

Η McMurtry ετοιμάζεται να ταρακουνήσει τον κόσμο των hypercars βάζοντας το επιβλητικό Spéirling στην παραγωγή. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μονοθέσιο που υπόσχεται πραγματικά ακραίες επιδόσεις, με ισχύ 1.000 ίππων, 0-100 km/h σε περίπου 1,5 δευτερόλεπτα και αεροδυναμική αρκετή για να μπορεί να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας.

Ένα από τα πιο ακραία hypercars

Η βρετανική φίρμα ανακοίνωσε επίσημα ότι το Spéirling PURE περνά στη γραμμή παραγωγής, φέρνοντας στους πελάτες ένα από τα πιο ακραία ηλεκτρικά hypercars που έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Το μονοθέσιο ηλεκτρικό track car έχει ήδη γίνει γνωστό χάρη στα εντυπωσιακά ρεκόρ που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, όμως πλέον η McMurtry αποκάλυψε και τις τελικές προδιαγραφές της έκδοσης παραγωγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο πακέτο μπαταριών 100 kWh, το οποίο τροφοδοτεί δύο ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 1.000 ίππους (746 kW), επιτρέποντας στο Spéirling PURE να επιταχύνει από 0-60 mph (0-97 km/h) σε μόλις 1,55 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 306 km/h.

Έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης

Ωστόσο, τα εντυπωσιακά νούμερα δεν σταματούν εκεί. Το μεγαλύτερο τεχνολογικό «όπλο» του μοντέλου είναι το κατοχυρωμένο σύστημα Downforce-on-Demand, το οποίο χρησιμοποιεί ανεμιστήρες για την παραγωγή κάθετης δύναμης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά αεροδυναμικά βοηθήματα που χρειάζονται ταχύτητα για να λειτουργήσουν, το σύστημα της McMurtry αποδίδει έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης… από στάση, δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει το αυτοκίνητο.

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το Spéirling PURE μπορεί να αναπτύσσει πλευρικές επιταχύνσεις έως 3g στις στροφές αλλά και κατά το φρενάρισμα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ήταν και ο λόγος που το αυτοκίνητο κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο που κινήθηκε ανάποδα, αξιοποιώντας την τεράστια κάθετη δύναμη που παράγουν οι ανεμιστήρες.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Το ηλεκτρικό hypercar έχει ήδη δημιουργήσει εντυπωσιακό βιογραφικό στις πίστες. Στο Goodwood Festival of Speed κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε μόλις 39,08 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια σημείωσε νέες κορυφαίες επιδόσεις σε διάφορες πίστες ανά τον κόσμο.

Ανάμεσα στα κατορθώματά του συγκαταλέγεται και η κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ της πίστας δοκιμών του Top Gear, ξεπερνώντας ακόμη και μονοθέσιο της Formula 1. Παράλληλα, στο Hockenheim άφησε πίσω του τη Mercedes-AMG One με διαφορά 14,1 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές δυνατότητές του.

Παρά τις επιδόσεις που θυμίζουν αγωνιστικό πρωτότυπο, η McMurtry υποστηρίζει ότι το Spéirling PURE σχεδιάστηκε ώστε να είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν απαιτείται πολυμελής ομάδα μηχανικών για να λειτουργήσει σωστά στην πίστα, όπως συμβαίνει με πολλά hypercars αποκλειστικά για χρήση σε track days.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Thomas Yates, δήλωσε στο Autocar ότι το μοντέλο προσφέρει «επιδόσεις επιπέδου Formula 1, αλλά εμπειρία ιδιοκτησίας που μοιάζει περισσότερο με μιας Porsche 911 GT3 RS. Ένας από τους βασικούς στόχους μας ήταν να μειώσουμε σημαντικά το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου».

Πόσο κοστίζει;

Φυσικά, μια τέτοια κατασκευή δεν θα μπορούσε να είναι… προσιτή. Η τιμή του McMurtry Spéirling PURE ξεκινά από τις 995.000 λίρες Αγγλίας, δηλαδή περίπου 1.160.000 ευρώ πριν από φόρους και εξατομικευμένες επιλογές εξοπλισμού. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει 25 αυτοκίνητα, αποδεικνύοντας ότι, σε αντίθεση με πολλές φιλόδοξες startup του χώρου, κατάφερε όχι μόνο να υποσχεθεί ένα εξωπραγματικό hypercar, αλλά και να το περάσει στην παραγωγή.

Η μετάβαση από τα πρωτότυπα στην έκδοση παραγωγής συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές. Το τελικό μοντέλο διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, νέο ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο, πιο ευρύχωρο cockpit, καλύτερη ορατότητα, ενσωματωμένο φωτισμό, ευκολότερη πρόσβαση για εργασίες συντήρησης, αλλά και ειδικό χώρο αποθήκευσης για κράνος και σύστημα HANS κάτω από την πίσω αεροτομή.

Σύμφωνα με τη McMurtry, περίπου το 95% των εξαρτημάτων είναι διαφορετικά σε σχέση με τα πρωτότυπα που σημείωσαν τα παγκόσμια ρεκόρ.