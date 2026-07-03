quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Μπήκε στην παραγωγή το ηλεκτρικό μονοθέσιο που κάνει 0-100 km/h σε 1,55 sec

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.07.2026
Autotypos Team
bike-stin-paragogi-to-ilektriko-monothesio-pou-kanei-0-100-km-h-se-155-sec-809016
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η McMurtry πλέον δεν είναι ακόμη μία μικρή εταιρεία που υπόσχεται εντυπωσιακές επιδόσεις χωρίς να φτάνει ποτέ στην παραγωγή.

Η McMurtry ετοιμάζεται να ταρακουνήσει τον κόσμο των hypercars βάζοντας το επιβλητικό Spéirling στην παραγωγή. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μονοθέσιο που υπόσχεται πραγματικά ακραίες επιδόσεις, με ισχύ 1.000 ίππων, 0-100 km/h σε περίπου 1,5 δευτερόλεπτα και αεροδυναμική αρκετή για να μπορεί να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας.

McMurtry

Ένα από τα πιο ακραία hypercars

Η βρετανική φίρμα ανακοίνωσε επίσημα ότι το Spéirling PURE περνά στη γραμμή παραγωγής, φέρνοντας στους πελάτες ένα από τα πιο ακραία ηλεκτρικά hypercars που έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Το μονοθέσιο ηλεκτρικό track car έχει ήδη γίνει γνωστό χάρη στα εντυπωσιακά ρεκόρ που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, όμως πλέον η McMurtry αποκάλυψε και τις τελικές προδιαγραφές της έκδοσης παραγωγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο πακέτο μπαταριών 100 kWh, το οποίο τροφοδοτεί δύο ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 1.000 ίππους (746 kW), επιτρέποντας στο Spéirling PURE να επιταχύνει από 0-60 mph (0-97 km/h) σε μόλις 1,55 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 306 km/h.

Έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης

Ωστόσο, τα εντυπωσιακά νούμερα δεν σταματούν εκεί. Το μεγαλύτερο τεχνολογικό «όπλο» του μοντέλου είναι το κατοχυρωμένο σύστημα Downforce-on-Demand, το οποίο χρησιμοποιεί ανεμιστήρες για την παραγωγή κάθετης δύναμης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά αεροδυναμικά βοηθήματα που χρειάζονται ταχύτητα για να λειτουργήσουν, το σύστημα της McMurtry αποδίδει έως και 2.000 κιλά κάθετης δύναμης… από στάση, δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει το αυτοκίνητο.

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το Spéirling PURE μπορεί να αναπτύσσει πλευρικές επιταχύνσεις έως 3g στις στροφές αλλά και κατά το φρενάρισμα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ήταν και ο λόγος που το αυτοκίνητο κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο που κινήθηκε ανάποδα, αξιοποιώντας την τεράστια κάθετη δύναμη που παράγουν οι ανεμιστήρες.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Το ηλεκτρικό hypercar έχει ήδη δημιουργήσει εντυπωσιακό βιογραφικό στις πίστες. Στο Goodwood Festival of Speed κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε μόλις 39,08 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια σημείωσε νέες κορυφαίες επιδόσεις σε διάφορες πίστες ανά τον κόσμο.

Ανάμεσα στα κατορθώματά του συγκαταλέγεται και η κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ της πίστας δοκιμών του Top Gear, ξεπερνώντας ακόμη και μονοθέσιο της Formula 1. Παράλληλα, στο Hockenheim άφησε πίσω του τη Mercedes-AMG One με διαφορά 14,1 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές δυνατότητές του.

Παρά τις επιδόσεις που θυμίζουν αγωνιστικό πρωτότυπο, η McMurtry υποστηρίζει ότι το Spéirling PURE σχεδιάστηκε ώστε να είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν απαιτείται πολυμελής ομάδα μηχανικών για να λειτουργήσει σωστά στην πίστα, όπως συμβαίνει με πολλά hypercars αποκλειστικά για χρήση σε track days.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Thomas Yates, δήλωσε στο Autocar ότι το μοντέλο προσφέρει «επιδόσεις επιπέδου Formula 1, αλλά εμπειρία ιδιοκτησίας που μοιάζει περισσότερο με μιας Porsche 911 GT3 RS. Ένας από τους βασικούς στόχους μας ήταν να μειώσουμε σημαντικά το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου».

Πόσο κοστίζει;

Φυσικά, μια τέτοια κατασκευή δεν θα μπορούσε να είναι… προσιτή. Η τιμή του McMurtry Spéirling PURE ξεκινά από τις 995.000 λίρες Αγγλίας, δηλαδή περίπου 1.160.000 ευρώ πριν από φόρους και εξατομικευμένες επιλογές εξοπλισμού. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει 25 αυτοκίνητα, αποδεικνύοντας ότι, σε αντίθεση με πολλές φιλόδοξες startup του χώρου, κατάφερε όχι μόνο να υποσχεθεί ένα εξωπραγματικό hypercar, αλλά και να το περάσει στην παραγωγή.

Η μετάβαση από τα πρωτότυπα στην έκδοση παραγωγής συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές. Το τελικό μοντέλο διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, νέο ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο, πιο ευρύχωρο cockpit, καλύτερη ορατότητα, ενσωματωμένο φωτισμό, ευκολότερη πρόσβαση για εργασίες συντήρησης, αλλά και ειδικό χώρο αποθήκευσης για κράνος και σύστημα HANS κάτω από την πίσω αεροτομή.

Σύμφωνα με τη McMurtry, περίπου το 95% των εξαρτημάτων είναι διαφορετικά σε σχέση με τα πρωτότυπα που σημείωσαν τα παγκόσμια ρεκόρ.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Goodwood FOS#hypercar#McMurtry#McMurtry Speirling#Mercedes-AMG ONE#Top Gear#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

proti-timi-gia-to-neo-peugeot-e-208-gti-poso-kostizei-to-hot-hatch-ton-281-ippon-806619

Q-ELECTRIC

20.06.2026

Πρώτη τιμή για το νέο Peugeot E-208 GTi: Πόσο κοστίζει το hot hatch των 281 ίππων;
peugeot-e-208-gti-apokalypsi-gia-tin-ekdosi-paragogis-805926

Q-ELECTRIC

08.06.2026

Peugeot E-208 GTi: Αποκάλυψη για την έκδοση παραγωγής
to-omorfotero-suv-tis-peugeot-kanei-500-km-me-168-evro-ti-timi-echei-stin-ellada-757427

Q-ELECTRIC

08.02.2026

Το ομορφότερο SUV της Peugeot κάνει 500 km με 16,8 ευρώ – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;
xepoulise-mechri-to-2028-to-renault-5-turbo-3e-ton-155-000-evro-753488

Q-ELECTRIC

10.07.2025

Ξεπούλησε μέχρι το 2028 το Renault 5 Turbo 3E των 155.000 ευρώ
to-omorfotero-montelo-tis-renault-stin-ellada-anavathmistike-ti-neo-fernei-736057

Q-ELECTRIC

02.07.2026

Το ομορφότερο μοντέλο της Renault στην Ελλάδα αναβαθμίστηκε – Τι νέο φέρνει;
stin-ellada-to-linktour-alumi-to-ilektriko-polis-apo-8-700-evro-808587

Q-ELECTRIC

30.06.2026

Στην Ελλάδα το LinkTour ALUMI: Το ηλεκτρικό πόλης από 8.700 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις