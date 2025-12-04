BMW iX3: Το ηλεκτρικό SUV που καίει πολύ λιγότερο από diesel και κάνει τα ίδια χιλιόμετρα με ένα γέμισμα – Τιμή

Η νέα BMW iX3 50 xDrive είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse και –πέρα από την τεχνολογία– φέρνει κάτι πολύ χειροπιαστό. Δραστικά χαμηλότερο κόστος χρήσης. Η επίσημη μέση κατανάλωση είναι 15,1 kWh/100 km. Με ενδεικτική οικιακή τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh, το κόστος γίνεται 3,02 € στα 100 km.

Για σύγκριση, η προηγούμενη X3 20d xDrive έκαιγε 5,8 lt/100 km. Mε 1,50 €/lt για το diesel σήμερα αυτό αντιστοιχεί σε 8,70 € στα 100 km. Άρα, μιλάμε για εξοικονόμηση 5,68 € ανά 100 km ή 568 € στα 10.000 km – χωρίς να υπολογίζονται service/τέλη/ζώνες κ.λπ. όπου τα EV συνήθως ευνοούνται.

Αυτονομία που «κοιτάζει» ευθεία τα diesel

Η iX3 όμως προσφέρει και έως 800 km αυτονομίας σε WLTP, τιμή που καλύπτει άνετα μεγάλα ταξίδια με λιγότερες στάσεις. Παράλληλα, θυμίζουμε ότι σε ειδικό οδηγικό σενάριο χαμηλών φορτίων και προσεκτικής οδήγησης, το μοντέλο κατέγραψε πάνω από 1.000 km με μία φόρτιση (1.007,7 km), επιβεβαιώνοντας το δυναμικό της πλατφόρμας σε ευνοϊκές συνθήκες. Στην καθημερινότητα –με κανονικά φορτία, κλιματισμό και αυτοκινητόδρομο– ο οδηγός μπορεί να υπολογίζει τα «θεσμικά» WLTP νούμερα ως ασφαλή βάση.

Φόρτιση: 10–80% σε 21 λεπτά

Η αρχιτεκτονική 800 V και η eDrive 6ης γενιάς επιτρέπουν DC έως 400 kW, με 10–80% σε 21’ ή 372 km σε 10’ ταχείας φόρτισης. Σε AC έως 22 kW, μια πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε ~5 ώρες και 45’. Υποστηρίζονται V2L/V2H/V2G για χρήση του αυτοκινήτου ως πηγή ισχύος ή για συμμετοχή στο δίκτυο, ενώ το Plug & Charge (Multi-Contract) απλοποιεί τις στάσεις.

Κίνηση – επιδόσεις

Δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 470 PS και 645 Nm, με 0–100 km/h σε 4,9’’ και τελική 210 km/h. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 108,7 kWh (νέες κυλινδρικές κυψέλες Gen6). Η BMW αναφέρει έως –40% απώλειες στο σύστημα κίνησης σε σχέση με πριν και –10% βάρος σε κρίσιμα υποσυστήματα, που μεταφράζονται σε καλύτερη απόδοση στο δρόμο και χαμηλότερη κατανάλωση.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Με μήκος 4.782 mm και μεταξόνιο 2.897 mm, η iX3 ισορροπεί ανάμεσα σε δυναμική εμφάνιση και ουσιαστική πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών είναι 520–1.750 λίτρα και ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,24 βοηθά στην εντυπωσιακή αυτονομία. Οι ζάντες 20’’ είναι στάνταρ (προαιρετικά έως 22’’) και η νέα αισθητική «BMW X» αποφεύγει το χρώμιο, προβάλλοντας φωτεινές υπογραφές (Iconic Glow) και καθαρές επιφάνειες.

Καμπίνα & ψηφιακή εμπειρία

Το Panoramic iDrive με Operating System X, Panoramic Vision HUD και η κεντρική οθόνη 17,9’’ φέρνει ένα πιο «ήσυχο» ψηφιακό περιβάλλον χωρίς περισπασμούς. Παραμένουν φυσικά χειριστήρια για τα βασικά (φλας, υαλοκαθαριστήρες, αποπάγωση, ένταση), ενώ ο Intelligent Personal Assistant εξελίσσεται συνεχώς. Apple CarPlay/Android Auto, Digital Key Plus και OTA ενημερώσεις ανήκουν στο πακέτο συνδεσιμότητας.

ADAS & «Heart of Joy»

Η νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης αξιοποιεί τέσσερις «superbrains» για οδήγηση/ADAS/infotainment/άνεση. Το Motorway & City Assistant προβλέπει στροφές/κυκλικούς κόμβους/φανάρια, ενώ το Heart of Joy ενορχηστρώνει μετάδοση-πέδηση-ανάκτηση-διεύθυνση ώστε η αίσθηση να παραμένει αυθεντικά BMW με πιο φυσικές αντιδράσεις και ομαλότερες επιβραδύνσεις.

Τιμή στην Ελλάδα

Η BMW iX3 50 xDrive ξεκινά στην Ελλάδα από 69.950 €.

Τι κρατάμε;