Μπορείς να μαντέψεις πόσα σημεία φόρτισης υπάρχουν στην Ευρώπη;

Πάνω από 1,17 εκατ. δημόσια σημεία φόρτισης διαθέτει πλέον η ΕΕ. Πόσα είναι ταχυφορτιστές, πόσα υπάρχουν στην Ελλάδα και τι σημαίνει για τους οδηγούς;

Πριν από μερικά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση ήταν πού θα μπορούσε κάποιος να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Σήμερα, το ευρωπαϊκό δίκτυο έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων σημείων φόρτισης να ξεπερνά πλέον το ένα εκατομμύριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του European Alternative Fuels Observatory (EAFO), στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται 1.176.554 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 13,9% μέσα σε έναν χρόνο.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υποδομών ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, πίσω από τον εντυπωσιακό αριθμό κρύβονται αρκετές λεπτομέρειες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς.

Γιατί άλλο είναι να υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορτιστές και άλλο να μπορείς να πραγματοποιήσεις ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς να ανησυχείς για τη φόρτιση. Και πόσο κοντά βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα;

Περισσότερα από 1,17 εκατομμύρια σημεία φόρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η νέα έκθεση του EAFO, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τις υποδομές φόρτισης έως και τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με αυτά, τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν τα 1.176.554, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13,9%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν, σε καθαρούς όρους, περίπου 144.000 επιπλέον σημεία φόρτισης στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διαθεσιμότητα δημόσιων υποδομών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Υπάρχει, πάντως, μια απαραίτητη διευκρίνιση. Τα στοιχεία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και όχι ολόκληρη τη γεωγραφική Ευρώπη. Επομένως, χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη καταμέτρηση.

Πόσοι από αυτούς είναι ταχυφορτιστές;

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την αξιολόγηση του δικτύου. Δεν προσφέρουν όλα τα σημεία φόρτισης την ίδια ισχύ και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με την ίδια ταχύτητα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του EAFO για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η κατανομή των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξής.

Τύπος φόρτισης Σημεία Μερίδιο Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) 950.397 80,8% Συνεχές ρεύμα (DC) 226.157 19,2% Σύνολο 1.176.554 100%

Τα σημεία φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιούνται κυρίως για μεγαλύτερης διάρκειας στάθμευση, όπως σε δημόσιους χώρους, δημοτικά πάρκινγκ, ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα. Αντίθετα, οι φορτιστές συνεχούς ρεύματος επιτρέπουν ταχύτερη αναπλήρωση ενέργειας, αποτελώντας σημαντικό μέρος των υποδομών που χρειάζεται ένας οδηγός σε ταξίδι.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι DC φορτιστές υπερταχυφορτιστές. Στην ίδια γενική κατηγορία περιλαμβάνονται σημεία χαμηλότερης ισχύος, αλλά και εγκαταστάσεις 150, 300 ή περισσότερων kW. Επομένως, το γεγονός ότι ένα σημείο φόρτισης καταγράφεται ως DC δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να προσφέρει φόρτιση με την ίδια ταχύτητα που συναντάμε στους πιο σύγχρονους σταθμούς αυτοκινητοδρόμων.

Τι ακριβώς σημαίνει «σημείο φόρτισης»;

Μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια αφορά τον τρόπο καταμέτρησης. Ο αριθμός των 1.176.554 δεν αντιστοιχεί σε ισάριθμες τοποθεσίες ή φυσικούς σταθμούς φόρτισης. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ορισμούς, ένα σημείο φόρτισης μπορεί να εξυπηρετεί ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά.

Ένας φυσικός φορτιστής μπορεί να διαθέτει περισσότερα σημεία φόρτισης, ενώ μία τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει αρκετούς φορτιστές. Για παράδειγμα, ένας σταθμός σε κάποιον αυτοκινητόδρομο μπορεί να διαθέτει οκτώ διαφορετικά σημεία, ικανά να εξυπηρετούν ταυτόχρονα οκτώ αυτοκίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σημείων αποτελεί χρήσιμο δείκτη της δυναμικότητας του δικτύου, αλλά δεν μας λέει από μόνος του πόσες ξεχωριστές τοποθεσίες φόρτισης υπάρχουν. Επίσης, ο όρος «δημόσια προσβάσιμο» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας φορτιστής είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, αφού ορισμένες εγκαταστάσεις λειτουργούν εντός χώρων με συγκεκριμένο ωράριο.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν συνεχώς έδαφος

Η ανάπτυξη των υποδομών συνοδεύεται από σημαντική αύξηση στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στην ίδια ενημέρωση, το EAFO αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 261.067 ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, αυξημένες κατά 69,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το μερίδιο των ηλεκτρικών διαμορφώθηκε στο 32,4% των νέων ταξινομήσεων.

Χρειάζεται όμως προσοχή στην ερμηνεία των συγκεκριμένων στοιχείων. Σε αντίθεση με τον αριθμό των σημείων φόρτισης, ο οποίος καλύπτει και τις 27 χώρες της ΕΕ, τα δεδομένα ταξινομήσεων αφορούν μόνο 14 κράτη-μέλη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία Σεπτεμβρίου.

Επομένως, το 32,4% δεν αποτελεί το συνολικό μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία κατέγραψε τις περισσότερες ταξινομήσεις μεταξύ αυτών των χωρών, με 88.724 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, φτάνοντας το 105,5%. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις δείχνουν πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η ζήτηση σε ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάγκη για περισσότερες και καλύτερες υποδομές φόρτισης.

Πόσα δημόσια σημεία φόρτισης υπάρχουν στην Ελλάδα;

Η εικόνα στην Ελλάδα έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα περισσότερες υποδομές προστίθενται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ), στις 3 Νοεμβρίου 2026 καταγράφονται στη χώρα μας 10.149 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης.

Οι υποδομές αυτές βρίσκονται σε 4.335 διαφορετικές τοποθεσίες, αριθμός που αποτυπώνει καλύτερα τη γεωγραφική παρουσία του δικτύου. Πρόκειται για νεότερη, ξεχωριστή εθνική καταγραφή και όχι για το ελληνικό υποσύνολο των στοιχείων Σεπτεμβρίου που ανακοίνωσε το EAFO.

Η ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο ο συνολικός αριθμός δεν αρκεί για να αποτυπώσει την πραγματική ευκολία φόρτισης για όλους τους οδηγούς. Ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων πραγματοποιείται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η πυκνότητα των διαθέσιμων υποδομών είναι μεγαλύτερη. Στην περιφέρεια, όμως, η εικόνα μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και τη διαδρομή. Και αυτό μας οδηγεί στο σημαντικότερο ερώτημα.

Αρκούν οι σημερινοί φορτιστές για να ταξιδέψεις με ηλεκτρικό;

Για έναν οδηγό που χρησιμοποιεί καθημερινά το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο στην πόλη και μπορεί να φορτίζει στο σπίτι ή στην εργασία του, το δημόσιο δίκτυο λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά. Όμως στις μεγάλες αποστάσεις οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.

Ένας οδηγός που ταξιδεύει, για παράδειγμα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή από την Αθήνα στην Πάτρα χρειάζεται να γνωρίζει όχι μόνο πού βρίσκεται ο πλησιέστερος φορτιστής, αλλά και εάν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει όταν φτάσει.

Σε αυτή την περίπτωση, καθοριστικό ρόλο παίζουν:

Η ισχύς φόρτισης , καθώς ένας ταχυφορτιστής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη διάρκεια της στάσης.

, καθώς ένας ταχυφορτιστής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη διάρκεια της στάσης. Η πραγματική διαθεσιμότητα , ώστε να αποφεύγεται η αναμονή σε κατειλημμένα σημεία.

, ώστε να αποφεύγεται η αναμονή σε κατειλημμένα σημεία. Η αξιοπιστία λειτουργίας , καθώς ένας φορτιστής εκτός υπηρεσίας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή καθυστέρηση.

, καθώς ένας φορτιστής εκτός υπηρεσίας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή καθυστέρηση. Η γεωγραφική κάλυψη , με εναλλακτικές επιλογές κατά μήκος της διαδρομής.

, με εναλλακτικές επιλογές κατά μήκος της διαδρομής. Το κόστος φόρτισης, το οποίο μπορεί να διαφέρει αισθητά μεταξύ παρόχων και ισχύος.

Επομένως, δύο περιοχές που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό σημείων φόρτισης δεν προσφέρουν απαραίτητα την ίδια εμπειρία στον οδηγό. Μια περιοχή με αρκετούς αργούς φορτιστές μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικά την καθημερινή στάθμευση, αλλά όχι απαραίτητα ένα ταξίδι όπου απαιτείται γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας.

Αντίστοιχα, ένας μεγάλος σταθμός υπερταχείας φόρτισης σε στρατηγικό σημείο αυτοκινητοδρόμου μπορεί να έχει ιδιαίτερα μεγάλη πρακτική αξία, παρότι αντιπροσωπεύει περιορισμένο αριθμό σημείων στη συνολική καταμέτρηση.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους φορτιστές ή καλύτερους;

Η νέα ενημέρωση του EAFO επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη των υποδομών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό. Η υπέρβαση των 1,17 εκατομμυρίων δημόσιων σημείων φόρτισης αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για μια τεχνολογία που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της εμπορικής της ανάπτυξης.

Ωστόσο, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η ποιότητα, η χωροθέτηση και η πραγματική απόδοση του δικτύου. Η πρόκληση δεν είναι πλέον αποκλειστικά να προστεθούν νέοι φορτιστές. Είναι να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές στα σημεία όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, με επαρκή ισχύ, ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστη λειτουργία.

Για την Ελλάδα, η αύξηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Το επόμενο βήμα είναι η βελτίωση της κάλυψης εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και η δημιουργία περισσότερων αξιόπιστων επιλογών ταχείας φόρτισης στις μεγάλες διαδρομές.

Γιατί τελικά ο σημαντικότερος αριθμός για έναν οδηγό ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν είναι πόσοι φορτιστές υπάρχουν συνολικά στην Ευρώπη, αλλά πόσοι βρίσκονται εκεί που τους χρειάζεται και λειτουργούν όταν τους χρειάζεται.

Τι κρατάμε;