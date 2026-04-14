BYD Atto 2 Comfort: Μεγαλύτερη αυτονομία, πλούσιος εξοπλισμός και τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

Η BYD δεν μπήκε απλώς στην ελληνική αγορά, μπήκε με ξεκάθαρη στρατηγική. Να προσφέρει ηλεκτρικά μοντέλα με πολύ ανταγωνιστική τιμή, υψηλή τεχνολογία και πραγματική χρηστικότητα.

Και το BYD Atto 2 Comfort είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Τοποθετημένο στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV, έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο κενό: ένα ηλεκτρικό crossover με πλήρη εξοπλισμό, καλή αυτονομία και τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί δεν μιλάμε για ένα «basic» ηλεκτρικό, αλλά για ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Το BYD Atto 2 δείχνει από την πρώτη ματιά ότι δεν απευθύνεται μόνο στην εγχώρια αγορά της Κίνας. Οι αναλογίες του, με μήκος λίγο πάνω από τα 4,3 μέτρα, το φέρνουν στο πάνω άκρο της κατηγορίας, προσφέροντας χώρους που δύσκολα βρίσκεις σε αντίστοιχα B-SUV. Σχεδιαστικά, αποφεύγει τις υπερβολές. Οι γραμμές είναι καθαρές, η σιλουέτα πιο «boxy» όπως επιτάσσει η τάση, ενώ λεπτομέρειες όπως οι χωνευτές χειρολαβές και η φωτεινή υπογραφή πίσω δίνουν μια σύγχρονη εικόνα. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σε κερδίσει με την πρώτη ματιά όπως ένα πιο «συναισθηματικό» μοντέλο, αλλά είναι αυτό που αρχίζει να σου αρέσει όσο το ζεις.

Εκεί που το BYD Atto 2 Comfort δείχνει πραγματικά τη δύναμή του είναι κάτω από το αμάξωμα. Με μπαταρία 64,8 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 430 km WLTP, μπαίνει κατευθείαν στο παιχνίδι με τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά της κατηγορίας. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς, με το σύστημα να αποδίδει άμεσα και ομαλά την ισχύ, χαρίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα. Είναι ένα νούμερο που στην πράξη σημαίνει άνετες προσπεράσεις και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση, χωρίς άγχος. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο οι επιδόσεις. Είναι η συνολική αποδοτικότητα. Με αυτή την αυτονομία, το Atto 2 μπορεί να καλύψει άνετα καθημερινές και περιαστικές μετακινήσεις χωρίς συχνή φόρτιση, κάτι που το κάνει πολύ πιο πρακτικό απ’ όσο δείχνουν τα νούμερα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η Blade Battery. Πρόκειται για τεχνολογία που έχει αναπτύξει η ίδια η BYD και αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της. Η συγκεκριμένη μπαταρία ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα, τη θερμική σταθερότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε απλά λόγια, είναι σχεδιασμένη για να αντέχει περισσότερα χρόνια και περισσότερους κύκλους φόρτισης, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερο άγχος για τον ιδιοκτήτη. Σε μια αγορά όπου η αξιοπιστία των ηλεκτρικών παραμένει βασικό ζητούμενο, αυτό είναι ένα σημείο που δίνει στο Atto 2 ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η έκδοση Comfort δεν είναι απλώς μια μεσαία επιλογή. Είναι ουσιαστικά μια πλήρως εξοπλισμένη πρόταση που δύσκολα βρίσκεις σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η μεγάλη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών δεσπόζει στο ταμπλό και προσφέρει σύγχρονο περιβάλλον χρήσης, ενώ η πανοραμική κάμερα 360° και οι αισθητήρες εμπρός και πίσω κάνουν την καθημερινότητα στην πόλη πολύ πιο εύκολη. Τα θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού ανεβάζουν το επίπεδο άνεσης, ενώ η ασύρματη φόρτιση smartphone 50W δείχνει ότι η BYD έχει δώσει έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Και όλα αυτά, σε ένα μοντέλο που ξεκινά από 29.990 ευρώ, δημιουργώντας ένα πακέτο που δύσκολα αγνοείς.

Στην πόλη, το BYD Atto 2 δείχνει τον πιο δυνατό του χαρακτήρα. Η ηλεκτρική λειτουργία το κάνει αθόρυβο και ξεκούραστο, ενώ η άμεση απόκριση του κινητήρα βοηθά σε κάθε εκκίνηση και προσπέραση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με στόχο την άνεση, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα σε κακούς δρόμους, ενώ η υψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα και αίσθηση ελέγχου. Σε πιο απαιτητικές διαδρομές, δεν θα σε ενθουσιάσει οδηγικά, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη, όχι πιο «σπορ».

Το BYD Atto 2 Comfort έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία, τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά B-SUV που ανεβάζουν τιμές όσο ανεβαίνει ο εξοπλισμός. Από την άλλη, το ίδιο το Dolphin, που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία αλλά σε πιο «συμβατικό» αμάξωμα. Και εδώ είναι το δίλημμα. Αν θέλεις crossover χαρακτήρα, χώρους και πιο «ψηλή» θέση οδήγησης, το Atto 2 είναι η προφανής επιλογή. Αν όμως η αυτονομία είναι η απόλυτη προτεραιότητα, τότε το Dolphin παραμένει ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Σε κάθε περίπτωση, η BYD δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήρθε για να συμπληρώσει τη γκάμα. Ήρθε για να διεκδικήσει μερίδιο.

