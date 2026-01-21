BYD πρώτη στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2025

Στην κορυφή των EV με μερίδιο 20,5% – Αύξηση 52,2% στις συνολικές ταξινομήσεις EV και PHEV

Την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβε η BYD το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων, καταγράφοντας 1.825 πωλήσεις EV και μερίδιο αγοράς 20,5%. Παράλληλα, οι συνολικές ταξινομήσεις της μάρκας σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα ανήλθαν σε 2.402 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 52,2% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η επίδοση της BYD στο κανάλι λιανικής, όπου το μερίδιο αγοράς στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έφτασε το 31,2%, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της μάρκας και στις πωλήσεις προς ιδιώτες.

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Το 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 144.199 μονάδες, αυξημένες κατά 5,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα κατέλαβαν μερίδιο 6,2% της αγοράς, ενώ τα plug-in υβριδικά ανήλθαν στο 8,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

Το BYD Dolphin αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της χρονιάς στη χώρα, με 722 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,1% στο σύνολο των EV. Στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-hatchback, το μοντέλο κατέγραψε μερίδιο 76,9%.

Το BYD ATTO 3 κατέλαβε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 27,3%, διατηρώντας την πρωτιά του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-hatchback, το BYD Dolphin Surf βρέθηκε επίσης στην κορυφή με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%.

Στα plug-in υβριδικά, το SEAL U DM-i κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο κανάλι λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με συνολικά 577 ταξινομήσεις, ενισχύοντας τη θέση της BYD και στην κατηγορία των PHEV.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Η γκάμα plug-in υβριδικών της BYD αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω μέσα στο 2026, με την προσθήκη νέων μοντέλων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της μάρκας στην Ελλάδα, το οποίο αριθμεί ήδη 18 σημεία παρουσίας.

Σε επίπεδο υποστήριξης μετά την πώληση, η BYD επεκτείνει την εγγύηση της μπαταρίας Blade Battery έως τα 250.000 χιλιόμετρα, διατηρώντας την οκταετή κάλυψη και ελάχιστη εγγυημένη κατάσταση υγείας στο 70%, μέτρο που ισχύει τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα οχήματα.