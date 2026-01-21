quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

BYD πρώτη στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2025

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
byd-proti-stis-poliseis-ilektrikon-aftokiniton-stin-ellada-to-2025-790144

Στην κορυφή των EV με μερίδιο 20,5% – Αύξηση 52,2% στις συνολικές ταξινομήσεις EV και PHEV

Την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβε η BYD το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων, καταγράφοντας 1.825 πωλήσεις EV και μερίδιο αγοράς 20,5%. Παράλληλα, οι συνολικές ταξινομήσεις της μάρκας σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα ανήλθαν σε 2.402 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 52,2% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η επίδοση της BYD στο κανάλι λιανικής, όπου το μερίδιο αγοράς στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έφτασε το 31,2%, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της μάρκας και στις πωλήσεις προς ιδιώτες.

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Το 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 144.199 μονάδες, αυξημένες κατά 5,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα κατέλαβαν μερίδιο 6,2% της αγοράς, ενώ τα plug-in υβριδικά ανήλθαν στο 8,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

Το BYD Dolphin αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της χρονιάς στη χώρα, με 722 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,1% στο σύνολο των EV. Στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-hatchback, το μοντέλο κατέγραψε μερίδιο 76,9%.

Το BYD ATTO 3 κατέλαβε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 27,3%, διατηρώντας την πρωτιά του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-hatchback, το BYD Dolphin Surf βρέθηκε επίσης στην κορυφή με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%.

Στα plug-in υβριδικά, το SEAL U DM-i κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο κανάλι λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με συνολικά 577 ταξινομήσεις, ενισχύοντας τη θέση της BYD και στην κατηγορία των PHEV.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Η γκάμα plug-in υβριδικών της BYD αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω μέσα στο 2026, με την προσθήκη νέων μοντέλων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της μάρκας στην Ελλάδα, το οποίο αριθμεί ήδη 18 σημεία παρουσίας.

Σε επίπεδο υποστήριξης μετά την πώληση, η BYD επεκτείνει την εγγύηση της μπαταρίας Blade Battery έως τα 250.000 χιλιόμετρα, διατηρώντας την οκταετή κάλυψη και ελάχιστη εγγυημένη κατάσταση υγείας στο 70%, μέτρο που ισχύει τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα οχήματα.

Tags
#BYD
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
