Car of the Year 2027: Για πρώτη φορά και οι 7 φιναλίστ είναι μόνο ηλεκτρικά

Για πρώτη φορά στα 63 χρόνια του ευρωπαϊκού θεσμού, κανένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται στον τελικό. Επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο, με τον νικητή να ανακοινώνεται στις 8 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Το Car of the Year 2027 έχει ήδη αναδείξει έναν νικητή, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία: την ηλεκτροκίνηση. Και οι επτά φιναλίστ του ευρωπαϊκού διαγωνισμού κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, σε μια εξέλιξη που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Κανένα μοντέλο βενζίνης ή diesel, κανένα full hybrid και κανένα plug-in hybrid δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική αναμέτρηση. Οι BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo και Volvo EX60 είναι τα επτά αυτοκίνητα που θα διεκδικήσουν τη διαδοχή της Mercedes-Benz CLA. Διαφέρουν σε διαστάσεις, χαρακτήρα και αγοραστικό κοινό, αλλά έχουν ήδη εξασφαλίσει ότι το επόμενο ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς θα φορτίζει στην πρίζα.

Μια πρωτιά με ιδιαίτερη σημασία

Η επικράτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στον συγκεκριμένο θεσμό δεν θα αποτελούσε από μόνη της έκπληξη. Το Renault Scenic E-Tech Electric κατέκτησε τον τίτλο το 2024, ενώ το 2025 ακολούθησαν τα Renault 5 E-Tech Electric και Alpine A290. Το 2026, η Mercedes-Benz CLA επανέφερε μια premium μάρκα στην κορυφή, με μια οικογένεια μοντέλων που περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικές εκδόσεις όσο και εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτή τη φορά, όμως, η ηλεκτροκίνηση έχει εξασφαλίσει το αποτέλεσμα πριν από την τελική αξιολόγηση. Για πρώτη φορά στα 63 χρόνια του Car of the Year, όλοι οι φιναλίστ είναι αμιγώς ηλεκτρικοί. Η συζήτηση περιορίζεται πλέον στο ποιος κατασκευαστής έχει δημιουργήσει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Μάλιστα, η αρχική λίστα των 38 υποψηφίων περιλάμβανε και αυτοκίνητα με άλλες τεχνολογίες κίνησης. Η αποκλειστικά ηλεκτρική επτάδα προέκυψε μέσα από την ψηφοφορία της επιτροπής, γεγονός που δίνει πρόσθετο βάρος στην επιλογή της. Πρόκειται για μια ισχυρή ένδειξη της κατεύθυνσης που ακολουθεί η εξέλιξη του αυτοκινήτου. Οι νέες ηλεκτρικές πλατφόρμες, η διαχείριση της ενέργειας και η τεχνολογία φόρτισης αποτελούν πλέον βασικά πεδία ανταγωνισμού, μαζί με τους χώρους, την ποιότητα, την οδική συμπεριφορά και την τιμή.

Πέντε μικρότερα μοντέλα απέναντι σε δύο premium SUV

Το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στην απουσία κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η σύνθεση της επτάδας δείχνει επίσης ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μικρότερων διαστάσεων αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι BMW iX3 και Volvo EX60 εκπροσωπούν την πλευρά των μεγαλύτερων premium SUV. Τα Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo και Volkswagen ID.Polo στρέφουν το ενδιαφέρον σε πιο συμπαγείς προτάσεις, που συνδέονται στενότερα με τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης. Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της ηλεκτροκίνησης. Για να διευρύνει το κοινό της, χρειάζεται αυτοκίνητα που μπορούν να σταθούν ως ρεαλιστικές επιλογές αγοράς για περισσότερους οδηγούς. Η τιμή, η οικονομία στη χρήση, η πρακτικότητα και η ευκολία φόρτισης έχουν καθοριστική σημασία σε αυτές τις κατηγορίες. Η παρουσία των ονομάτων Polo και Twingo προσθέτει μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση. Δύο ονόματα που συνδέθηκαν επί δεκαετίες με την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων διεκδικούν τώρα τον ίδιο τίτλο με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Δίπλα τους, τα Raval, Ioniq 3 και EV2 επιχειρούν να χτίσουν τη δική τους θέση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Το βραβείο δεν κρίνεται μόνο στην αυτονομία

Παρότι η τεχνολογία κίνησης είναι κοινή, η αξιολόγηση των επτά αυτοκινήτων παραμένει σύνθετη. Η μεγαλύτερη μπαταρία, η υψηλότερη ισχύς ή η ταχύτερη φόρτιση δεν αρκούν από μόνες τους για να αναδείξουν τον νικητή. Όπως επισημαίνει η διοργάνωση, οι φιναλίστ θα κριθούν για την τεχνολογία, τη μηχανολογική τους εξέλιξη, τις επιδόσεις, τον εξοπλισμό και τη σχέση αξίας και τιμής. Αυτό αφήνει χώρο σε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις: ένα μικρό ηλεκτρικό μπορεί να ξεχωρίσει για την αποδοτικότητα και την πρακτικότητά του, ενώ ένα μεγαλύτερο SUV για την άνεση, τις δυνατότητες ταξιδιού και την τεχνολογική του πληρότητα. Η τελική επτάδα, βεβαίως, δεν αποτελεί αποτύπωση των πωλήσεων ούτε σημαίνει ότι όλοι οι αγοραστές έχουν τις ίδιες ανάγκες. Η πρόσβαση σε φόρτιση και το κόστος αγοράς εξακολουθούν να καθορίζουν κατά πόσο ένα ηλεκτρικό ταιριάζει στην καθημερινότητα κάθε οδηγού. Η φετινή επιλογή δείχνει, ωστόσο, ότι η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αξιολόγησης των νέων αυτοκινήτων.

Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 25 και 26 Νοεμβρίου στο Balocco της Ιταλίας, όπου τα μέλη της επιτροπής θα δοκιμάσουν διεξοδικά τους επτά φιναλίστ πριν καταλήξουν στην τελική τους κατάταξη. Η προθεσμία για την υποβολή των ψήφων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε μέλος της επιτροπής διαθέτει 25 βαθμούς για να μοιράσει στα αυτοκίνητα, με ανώτατο όριο τους 10 βαθμούς για ένα μοντέλο και υποχρέωση να αναδείξει έναν σαφή νικητή στην προσωπική του βαθμολογία. Η ανακοίνωση και η απονομή θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιανουαρίου 2027, στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η οποία φιλοξένησε και τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις. Μέχρι τότε, το ερώτημα παραμένει αν θα επικρατήσει ένα μικρό ηλεκτρικό καθημερινής χρήσης ή ένα premium SUV. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, πάντως, κανένας φιναλίστ δεν διαθέτει εξάτμιση.