Q-ELECTRIC

ChargeUp Europe καλωσορίζει τη ΔΕΗ blue ως το νέο μέλος της

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
chargeup-europe-kalosorizei-ti-dei-blue-os-to-neo-melos-tis-781322

Η ChargeUp Europe, η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καλωσορίζει με χαρά τη ΔΕΗ blue, μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, ως το νεότερο μέλος της.

Η ΔΕΗ blue αποτελεί το brand ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης, καθώς και πάνω από 800 σημεία στη Ρουμανία, προσφέροντας παράλληλα μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία φόρτισης μέσω της εφαρμογής PPC blue. Διαθέτοντας 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού hub στο Top Park της Πάτρας με συνολική ενεργειακή ισχύ άνω του 1,2 MW και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, η ΔΕΗ blue αναδεικνύεται σε κορυφαίο περιφερειακό παίκτη στη βιώσιμη κινητικότητα.

Το ευρύ δίκτυο δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue υποστηρίζεται από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής PPC blue app, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση των φορτιστών, να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips, και να απολαμβάνουν προγράμματα επιβράβευσης όπως το Re charge | Re ward.

Μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρικών λογαριασμών φόρτισης, οι επιχειρήσεις αποκτούν πλήρη διαφάνεια και έλεγχο κόστους στις δημόσιες φορτίσεις τους, εξασφαλίζοντας αποδοτικό εξηλεκτρισμό στόλου και βελτιστοποιημένη λειτουργία. Παράλληλα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αλλά και εταιρικούς στόλους, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Η ΔΕΗ blue ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την επιτάχυνση της αποανθρακοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον κορυφαίο Powertech Όμιλο της περιοχής, με εγκατεστημένη ισχύ 12,5 GW και περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, συνδυάζοντας την κλίμακα ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού ομίλου με την καινοτομία ενός τεχνολογικού ηγέτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Μιλτιάδης Μπαμπίλης, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ blue οδηγούμε την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην περιοχή και προηγμένες ψηφιακές λύσεις για ιδιώτες και εταιρικούς χρήστες, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να υιοθετούν τις βιώσιμες μετακινήσεις με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η ένταξή μας στην ChargeUp Europe ενισχύει τη δέσμευσή μας για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού, ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης».

Η κα. Lucie Mattera, Γενική Γραμματέας της ChargeUp Europe, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη ΔΕΗ blue στα μέλη μας. Με το αποτύπωμά της στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue θα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις από τον Νότο και την Ανατολή της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση θα αποτελεί κοινό όφελος για όλους τους οδηγούς σε ολόκληρη την ήπειρο».

Porsche Signature Track Days: Μια μέρα που κάθε petrolhead θέλει στο ημερολόγιο

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)

Τα 5 φθηνότερα υβριδικά της ελληνικής αγοράς

car-prices
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις