Η Tesla άνοιξε επίσημα τις παραγγελίες για το Cybercab σε ιδιώτες, όμως η αγορά του δεν σημαίνει ότι μπορείς απλώς να μπεις μέσα και να ξεκινήσεις

H Tesla άνοιξε τα βιβλία παραγγελιών για το πλήρως αυτόνομο Cybercab, ωστόσο, προς το παρόν η διαδικασία παραγγελίας είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους «επιλεγμένους πελάτες» στις ΗΠΑ, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν προκαταβολή 1.000 δολαρίων. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο.

Το διθέσιο πλήρως αυτόνομο όχημα, που δεν διαθέτει ούτε τιμόνι ούτε πεντάλ, κοστίζει 29.990 δολάρια (περίπου 27.250 ευρώ) προ φόρων, αλλά για να κινηθεί απαιτεί υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο για όσους θέλουν να το αποκτήσουν.

Υποχρεωτική συνδρομή 299 δολαρίων τον μήνα

Η καταβολή σχεδόν 30.000 δολαρίων δεν αρκεί για να μπορεί αν χρησιμοποιήσει κανείς το Cybercab. Η Tesla απαιτεί την ενεργοποίηση της συνδρομής Autonomy Subscription, με μηνιαίο κόστος 299 δολάρια. Χωρίς αυτήν, το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί. Το πακέτο καλύπτει, πέρα από τη δυνατότητα χρήσης του οχήματος, την αντικατάσταση ελαστικών, παρμπρίζ, υαλοκαθαριστήρων και φίλτρων καμπίνας, την τακτική συντήρηση, τους ελέγχους ασφαλείας και την οδική βοήθεια. Μάλιστα, το Cybercab μπορεί να μεταβεί αυτόνομα στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να πληρώνει ξεχωριστά για τη φόρτιση, τη στάθμευση, την ταξινόμηση και την ασφάλιση. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα πιο ασαφή σημεία της συμφωνίας, καθώς τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου έχει το λογισμικό της Tesla, ενώ ο επιβάτης δεν διαθέτει κανέναν τρόπο να παρέμβει στην κίνησή του. Δεν αποκλείεται η εταιρεία να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Elon Musk, πάντως, χαρακτήρισε τη μηνιαία χρέωση «υπερβολικά υψηλή», εκφράζοντας την επιθυμία να μειωθεί, ώστε να φτάσει περίπου στα επίπεδα του κόστους του FSD και της συνδεσιμότητας στα υπόλοιπα μοντέλα της Tesla, δηλαδή περίπου στα 115 δολάρια τον μήνα.

Προς το παρόν, οι ιδιώτες που θα αποκτήσουν Cybercab θα μπορούν να το χρησιμοποιούν αποκλειστικά στις περιοχές όπου λειτουργεί η υπηρεσία Robotaxi της Tesla. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Austin, Dallas, Houston, San Antonio και Fort Worth στο Τέξας, καθώς και τις Miami, Orlando και Tampa στη Φλόριντα. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινηθεί εκτός των συγκεκριμένων περιοχών.

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει τον πλήρη έλεγχο

Οι όροι χρήσης δίνουν στην Tesla ιδιαίτερα εκτεταμένο έλεγχο πάνω στο όχημα. Η εταιρεία μπορεί να περιορίσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, την περιοχή στην οποία επιτρέπεται να κινείται. Μπορεί επίσης να περιορίσει ή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του σε περίπτωση κακοκαιρίας ή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια έρευνα. Η επέκταση των πωλήσεων και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, η χρήση του Cybercab επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις παλαιότερες υποσχέσεις του Musk πως οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να βγάζουν χρήματα αφήνοντας το αυτοκίνητό τους να εργάζεται στο δίκτυο Robotaxi όταν δεν το χρησιμοποιούν, κάτι τέτοιο δεν είναι προς το παρόν εφικτό.

Η Tesla διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εντοπίζει το όχημα ανά πάσα στιγμή, να αποκτά πρόσβαση σε αυτό και να αναστέλλει τη συνδρομή σε περίπτωση παραβίασης των όρων. Στην πράξη, η διακοπή της συνδρομής σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ακινητοποιείται. Προβλέπεται ακόμη ένα σύστημα προειδοποιήσεων για ακατάλληλη ή μη ασφαλή χρήση.

Μετά την τρίτη προειδοποίηση, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας για μία εβδομάδα. Ωστόσο, το συμβόλαιο δεν διευκρινίζει ποιες ακριβώς συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις.