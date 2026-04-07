ΔΕΗ blue: Φόρτιση με επιστροφή 20% και “Energy Hours” – Πώς λειτουργεί το νέο πρόγραμμα

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και η ΔΕΗ επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση του δικτύου φόρτισης, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.

H ΔΕΗ blue εισάγει τα λεγόμενα “Energy Hours”, μια χρονική ζώνη μέσα στην ημέρα όπου η φόρτιση γίνεται πιο συμφέρουσα οικονομικά. Συγκεκριμένα, μέσω του δικτύου PPC blue, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους μεταξύ 11:00 και 15:00 μπορούν να επωφεληθούν από επιστροφή 20% στο PPC blue wallet τους. Πρόκειται για ένα μοντέλο επιβράβευσης που δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό όφελος, αλλά συνδέεται άμεσα και με τη βιωσιμότητα.

Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής ζώνης δεν είναι τυχαία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, το ενεργειακό μείγμα της χώρας χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως η ηλιακή παραγωγή. Με απλά λόγια, ο οδηγός δεν εξοικονομεί μόνο χρήματα, αλλά φορτίζει το όχημά του με πιο «καθαρή» ενέργεια, μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το ποσό της επιστροφής πιστώνεται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ακόμη και στην επόμενη φόρτιση. Έτσι, δημιουργείται ένας κύκλος χρήσης που ενθαρρύνει τη συστηματική αξιοποίηση των συγκεκριμένων ωρών. Υπάρχει όμως μια βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί το όφελος. Η πληρωμή της φόρτισης θα πρέπει να πραγματοποιείται με κάρτα VISA και όχι μέσω του PPC blue wallet. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα αναγνωρίζει τη συναλλαγή και ενεργοποιεί την επιστροφή.

Παράλληλα, η εφαρμογή PPC blue λειτουργεί ως κεντρικό εργαλείο για τον οδηγό. Μέσα από αυτή, μπορεί να εντοπίσει εύκολα όλα τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, να διαχειριστεί το wallet του και να ενημερωθεί για προσφορές όπως τα “Energy Hours”. Σε ένα περιβάλλον όπου η ευκολία και η ταχύτητα έχουν καθοριστική σημασία, η ψηφιακή αυτή υποστήριξη αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας χρήσης.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η κίνηση της ΔΕΗ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διαμορφωθεί μια πιο «έξυπνη» κατανάλωση ενέργειας. Η μετατόπιση της ζήτησης σε ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την πίεση σε ώρες αιχμής. Για τον τελικό χρήστη, το όφελος είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, μειώνεται το κόστος φόρτισης, κάτι που παραμένει κρίσιμο για την ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Από την άλλη, ενισχύεται η περιβαλλοντική διάσταση της μετακίνησης, καθώς η ενέργεια που χρησιμοποιείται είναι πιο «πράσινη».

Το πρόγραμμα “Energy Hours” δείχνει ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά: όχι μόνο περισσότερες υποδομές, αλλά και πιο στοχευμένες υπηρεσίες που ανταμείβουν τον συνειδητοποιημένο χρήστη. Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση περνά από τη φάση της υιοθέτησης στη φάση της ωρίμανσης, τέτοιες πρωτοβουλίες παίζουν καθοριστικό ρόλο.