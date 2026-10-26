ΔΕΗ Blue: Η φόρτιση ξεκινά από τον χώρο σου

Με λύσεις για ιδιωτική φόρτιση έως 22 kW και δυνατότητα ολοκληρωμένης εγκατάστασης, η ΔΕΗ blue φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα, στο σπίτι ή στην επιχείρηση.

Η ευκολία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αρχίζει συχνά από τη θέση όπου το παρκάρεις. Επιστρέφεις στο σπίτι, συνδέεις το καλώδιο και αφήνεις την μπαταρία να αναπληρώσει την ενέργεια που χρειάζεσαι για τις επόμενες διαδρομές. Αντίστοιχα, στον επαγγελματικό σου χώρο, οι ώρες εργασίας μπορούν να γίνουν και ώρες φόρτισης. Με έναν ιδιωτικό φορτιστή, η διαδικασία εντάσσεται φυσικά στο πρόγραμμά σου, αξιοποιώντας τον χρόνο που το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο.

Αυτή την καθημερινή άνεση υποστηρίζει η ΔΕΗ blue, προσφέροντας λύσεις wallbox για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται ο Orion Mini της MC Chargers και ο Terra AC της ABB, με μέγιστη ισχύ φόρτισης 22 kW. Και οι δύο διαθέτουν ενσωματωμένο καλώδιο Type 2 μήκους πέντε μέτρων και λειτουργία αναγνώρισης RFID. Ο Orion Mini υποστηρίζει σύνδεση μέσω Wi-Fi, ενώ ο Terra AC προσφέρει επιπλέον Bluetooth και 4G, διευρύνοντας τις επιλογές συνδεσιμότητας. Η σωστή επιλογή ξεκινά από τις ανάγκες του αυτοκινήτου και τις δυνατότητες του χώρου. Τα 22 kW εκφράζουν τη μέγιστη ισχύ του wallbox, με την πραγματική ταχύτητα φόρτισης να εξαρτάται από την ηλεκτρική παροχή και τον ενσωματωμένο AC φορτιστή του οχήματος. Σημασία έχει η εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις καθημερινές μετακινήσεις και στις διαθέσιμες ώρες στάθμευσης, ώστε η φόρτιση να λειτουργεί με συνέπεια, χωρίς να απαιτεί διαρκή ενασχόληση.

Από την επιλογή στην πράξη

Μέσα από τη ΔΕΗ blue, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνδυάσει την αγορά του φορτιστή με υπηρεσίες εγκατάστασης. Η διαδικασία αρχίζει με αυτοψία από εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι εξετάζουν τον χώρο και ενημερώνουν για τις απαιτούμενες εργασίες και το κόστος τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας, ηλεκτρολογικού πίνακα και ασφαλειών, τη σύνδεση του wallbox, τις δοκιμές και τη θέση του σε λειτουργία. Προβλέπονται επίσης εκπαίδευση στη χρήση, έκδοση και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στον ΔΕΔΔΗΕ και εγγύηση εγκατάστασης. Έτσι, ο χρήστης παραλαμβάνει μια λύση έτοιμη να ενταχθεί στην καθημερινότητά του, έχοντας καθοδήγηση από το πρώτο βήμα. Η εμπειρία συμπληρώνεται από τη σύνδεση του ιδιωτικού φορτιστή με την εφαρμογή PPC blue. Μέσα από το κινητό, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατάστασή του σε πραγματικό χρόνο, να διαχειρίζεται τις ιδιωτικές φορτίσεις και να υπολογίζει κατά προσέγγιση το κόστος τους. Για εκείνον που θέλει να αξιοποιήσει τη δική του θέση στάθμευσης, η ιδιωτική φόρτιση αποτελεί μια πρακτική επένδυση στην ευκολία των μετακινήσεων. Η ΔΕΗ blue συνδυάζει τον εξοπλισμό με τις υπηρεσίες εγκατάστασης, κάνοντας πιο απλή την επόμενη ημέρα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.