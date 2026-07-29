ΔΕΗ blue: Πέντε χρόνια ανάπτυξης με το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Η ΔΕΗ blue συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας στην ηλεκτροκίνηση, έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα δημόσιας φόρτισης που καλύπτει πλέον την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Με περισσότερα από 4.700 σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.400 τοποθεσίες, το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται, προσφέροντας στους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων περισσότερες επιλογές για τις καθημερινές μετακινήσεις και τα μεγάλα ταξίδια. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν εξαρτάται μόνο από την αυτονομία των νέων μοντέλων ή από την ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας τους. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ύπαρξη ενός πυκνού, εύχρηστου και αξιόπιστου δικτύου φορτιστών, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να μετακινείται χωρίς να χρειάζεται να οργανώνει κάθε διαδρομή γύρω από το επόμενο διαθέσιμο σημείο φόρτισης. Σε αυτό το πεδίο, η ΔΕΗ blue έχει εξελιχθεί μέσα σε πέντε χρόνια σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, επενδύοντας τόσο στις υποδομές όσο και στις ψηφιακές υπηρεσίες που συνοδεύουν τη διαδικασία φόρτισης.

Περισσότερα από 3.300 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το δίκτυο της ΔΕΗ blue αριθμεί πλέον περισσότερα από 3.300 δημόσια σημεία φόρτισης, τα οποία βρίσκονται σε πάνω από 970 διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Με αυτό το αποτύπωμα, αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από την καθημερινή φόρτιση μέσα στις πόλεις έως τη γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη των υποδομών ταχυφόρτισης. Περισσότερα από 600 σημεία DC και HPDC επιτρέπουν τη φόρτιση ενός συμβατού ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τις στάσεις και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, λειτουργούν 46 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του ελληνικού εθνικού οδικού δικτύου. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν περισσότερα οχήματα και να προσφέρουν στους οδηγούς οργανωμένες επιλογές φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι υποδομές του δικτύου ακολουθούν σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ περιλαμβάνονται και ειδικές προσαρμογές που διευκολύνουν τη χρήση τους από άτομα με αναπηρία.

Φόρτιση και στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

Η επέκταση του δικτύου δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στους βασικούς οδικούς άξονες. Η ΔΕΗ blue ενισχύει την παρουσία της και σε τουριστικούς προορισμούς, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Από τον περασμένο χειμώνα λειτουργούν συνολικά 54 σημεία φόρτισης στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτροκίνηση γίνεται περισσότερο προσβάσιμη και σε ορεινές περιοχές, όπου η διαθεσιμότητα δημόσιων φορτιστών είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων και των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων που μπορεί να δημιουργούν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη διευκολύνει τον προγραμματισμό χειμερινών αποδράσεων και ενισχύει τη δυνατότητα χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ως κύριου οχήματος, όχι μόνο για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις αλλά και για ταξίδια αναψυχής.

Επέκταση της ΔΕΗ blue στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ blue έχει ήδη αποκτήσει περιφερειακή διάσταση. Στη Ρουμανία, το δίκτυο λειτουργεί με την ονομασία PPC blue και διαθέτει περισσότερα από 1.400 σημεία φόρτισης σε πάνω από 450 τοποθεσίες. Η κάλυψη εκτείνεται και στις 41 περιφέρειες της Ρουμανίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο που μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τις τοπικές μετακινήσεις όσο και τα διασυνοριακά ταξίδια οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η ένταξη της ΔΕΗ blue στην ChargeUp Europe, την ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τον κλάδο των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η συμμετοχή αυτή ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και τη διαμόρφωση ενός κοινού, εύχρηστου περιβάλλοντος φόρτισης.

Όλες οι υπηρεσίες φόρτισης μέσα από την εφαρμογή PPC blue

Πέρα από την ανάπτυξη νέων φορτιστών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εμπειρία του οδηγού. Μέσω της εφαρμογής PPC blue, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android, οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τα σημεία φόρτισης του δικτύου και να ελέγχουν τις διαθέσιμες επιλογές. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα κράτησης ταχυφορτιστών, ενώ μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips ο οδηγός μπορεί να προγραμματίσει το ταξίδι του, εντοπίζοντας τα κατάλληλα σημεία φόρτισης κατά μήκος της διαδρομής. Παράλληλα, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε προνόμια και ανταποδοτικά προγράμματα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η υπηρεσία. Για όσους επιθυμούν μια ακόμη πιο άμεση διαδικασία, η PPC blue RFID κάρτα επιτρέπει την έναρξη της φόρτισης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του κινητού τηλεφώνου ή της εφαρμογής. Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τον φορτιστή χρησιμοποιώντας απλώς την κάρτα του, μια επιλογή που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Επιβράβευση και υποστήριξη όλο το 24ωρο

Η εμπειρία του χρήστη συμπληρώνεται από το πρόγραμμα επιβράβευσης Recharge | Reward, μέσω του οποίου οι οδηγοί που φορτίζουν στο δίκτυο της ΔΕΗ blue μπορούν να αποκτούν αποκλειστικά προνόμια. Την ίδια στιγμή, η 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη προσφέρει άμεση βοήθεια σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια απορία ή δυσκολία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Πρόκειται για μια υπηρεσία ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και για οδηγούς που φορτίζουν σε άγνωστη τοποθεσία ή κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού.

Το επόμενο κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης

Μέσα σε πέντε χρόνια, η ΔΕΗ blue έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που δεν περιορίζεται πλέον στην κάλυψη βασικών αστικών αναγκών, αλλά συνδέει πόλεις, εθνικές οδούς, τουριστικούς προορισμούς και διαφορετικές χώρες. Με περισσότερα σημεία ταχυφόρτισης, οργανωμένα Hubs, ψηφιακό προγραμματισμό ταξιδιών και υπηρεσίες που απλοποιούν τη διαδικασία φόρτισης, η ηλεκτρική μετακίνηση γίνεται σταδιακά περισσότερο εύχρηστη και προσιτή. Η συμπλήρωση των πέντε ετών αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την επόμενη φάση ανάπτυξης: τη δημιουργία ενός ακόμη πυκνότερου δικτύου, ικανού να υποστηρίξει τον αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.