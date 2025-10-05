ΔΕΗ blue – Το δίκτυο που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ΔΕΗ blue ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο των 3.000 σημείων φόρτισης σε περισσότερες από 800 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Με τη δυναμική αυτή ανάπτυξη, η ΔΕΗ εδραιώνει τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στη βιώσιμη κινητικότητα, κάνοντας τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων πιο εύκολη, γρήγορη και προσβάσιμη από ποτέ.

Φόρτιση παντού, με ταχύτητα και αξιοπιστία

Περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης (DC/HPDC) και 39 ΔΕΗ blue Hubs καλύπτουν στρατηγικά το εθνικό οδικό δίκτυο, προσφέροντας στους οδηγούς τη σιγουριά ότι μπορούν να ταξιδέψουν άνετα και χωρίς άγχος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΔΕΗ blue Hub στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας, το ισχυρότερο στην Ελλάδα, με συνολική ισχύ 1,2 MW και δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως 29 οχημάτων. Οι υποδομές σχεδιάζονται με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, με πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας τη ΔΕΗ blue ως δίκτυο για όλους.

Ψηφιακή εμπειρία φόρτισης

Η εφαρμογή PPC blue για iOS και Android μετατρέπει τη φόρτιση σε μια απόλυτα ψηφιακή εμπειρία. Μέσα από το κινητό, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει, κρατήσει και πλοηγηθεί στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης, ενώ προγράμματα όπως το Re charge | Re ward προσφέρουν επιβραβεύσεις και ειδικά προνόμια. Επιπλέον, η υπηρεσία PPC blueTrips επιτρέπει τον έξυπνο σχεδιασμό ταξιδιών, με προτεινόμενες διαδρομές και στάσεις φόρτισης, βάσει του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου στη χώρα.

Η ΔΕΗ στην πρώτη γραμμή του νέου εξηλεκτρισμού

Με παρουσία και στη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και καινοτόμες υποδομές, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διευκολύνουν την καθημερινότητα των οδηγών. Η συνεχής διεύρυνση του δικτύου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ για τον νέο εξηλεκτρισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις – τις καθοδηγεί.