quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
Q-ELECTRIC

ΔΕΗ blue – Το δίκτυο που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
dei-blue-to-diktyo-pou-fernei-tin-ilektrokinisi-pio-konta-apo-pote-778442

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ΔΕΗ blue ξεπέρασε το εντυπωσιακό ορόσημο των 3.000 σημείων φόρτισης σε περισσότερες από 800 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Με τη δυναμική αυτή ανάπτυξη, η ΔΕΗ εδραιώνει τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στη βιώσιμη κινητικότητα, κάνοντας τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων πιο εύκολη, γρήγορη και προσβάσιμη από ποτέ.

Φόρτιση παντού, με ταχύτητα και αξιοπιστία

Περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης (DC/HPDC) και 39 ΔΕΗ blue Hubs καλύπτουν στρατηγικά το εθνικό οδικό δίκτυο, προσφέροντας στους οδηγούς τη σιγουριά ότι μπορούν να ταξιδέψουν άνετα και χωρίς άγχος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΔΕΗ blue Hub στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας, το ισχυρότερο στην Ελλάδα, με συνολική ισχύ 1,2 MW και δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως 29 οχημάτων. Οι υποδομές σχεδιάζονται με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, με πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας τη ΔΕΗ blue ως δίκτυο για όλους.

Ψηφιακή εμπειρία φόρτισης

Η εφαρμογή PPC blue για iOS και Android μετατρέπει τη φόρτιση σε μια απόλυτα ψηφιακή εμπειρία. Μέσα από το κινητό, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει, κρατήσει και πλοηγηθεί στο πλησιέστερο σημείο φόρτισης, ενώ προγράμματα όπως το Re charge | Re ward προσφέρουν επιβραβεύσεις και ειδικά προνόμια. Επιπλέον, η υπηρεσία PPC blueTrips επιτρέπει τον έξυπνο σχεδιασμό ταξιδιών, με προτεινόμενες διαδρομές και στάσεις φόρτισης, βάσει του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου στη χώρα.

Η ΔΕΗ στην πρώτη γραμμή του νέου εξηλεκτρισμού

Με παρουσία και στη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και καινοτόμες υποδομές, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διευκολύνουν την καθημερινότητα των οδηγών. Η συνεχής διεύρυνση του δικτύου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ για τον νέο εξηλεκτρισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις – τις καθοδηγεί.

ΔΕΗ blue: γιατί η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα έχει χρώμα… μπλε.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΔΕΗ#ΔΕΗ blue
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tessera-chronia-dei-blue-fortizontas-to-mellon-tis-viosimis-metakinisis-766745

Q-ELECTRIC

05.07.2025

Τέσσερα χρόνια ΔΕΗ blue: «Φορτίζοντας» το μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης
dei-blue-to-pio-ischyro-hub-fortisis-tis-elladas-einai-stin-patra-756135

Q-ELECTRIC

10.04.2025

ΔΕΗ blue: Το πιο ισχυρό Hub φόρτισης της Ελλάδας είναι στην Πάτρα!
energy-nights-nychterini-fortisi-me-ofeli-apo-dei-blue-visa-751206

Q-ELECTRIC

20.02.2025

Energy nights: Νυχτερινή φόρτιση με οφέλη από ΔΕΗ blue & Visa
olokliromenes-lyseis-idiotikis-fortisis-apo-ti-dei-blue-749789

Q-ELECTRIC

02.02.2025

Ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης από τη ΔΕΗ blue
bluepass-fortiste-to-ev-sas-dorean-me-monadika-pronomia-758990

Q-ELECTRIC

19.05.2025

bluePass: Φορτίστε το EV σας δωρεάν & με μοναδικά προνόμια!
makedonia-okto-neoi-fotovoltaikoi-stathmoi-apo-more-kai-dei-756948

Q-ELECTRIC

22.04.2025

Μακεδονία: Οκτώ νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί από MORE και ΔΕΗ

Πρόσφατες Ειδήσεις