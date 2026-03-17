DENZA Z9GT: Το ηλεκτρικό που φουλάρει το ίδιο γρήγορα με τα θερμικά

Η ηλεκτροκίνηση μπαίνει σε μια εντελώς νέα φάση, και το DENZA Z9GT φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Με αφορμή το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στις 8 Απριλίου στο Palais Garnier στο Παρίσι, το μοντέλο φέρνει μαζί του μια τεχνολογία που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φόρτιση: το λεγόμενο FLASH Charging.

Ηλεκτρική ενέργεια όπως βενζίνη

Στην πράξη, η ιδέα είναι απλή αλλά εντυπωσιακή. Με το μότο «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3», η νέα τεχνολογία υπόσχεται χρόνους φόρτισης που πλησιάζουν εκείνους του παραδοσιακού γεμίσματος καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι σε μόλις πέντε λεπτά η μπαταρία μπορεί να φτάσει από το 10% στο 70%, προσφέροντας αρκετή αυτονομία για εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα.

Αν κάποιος θελήσει σχεδόν πλήρη φόρτιση, από το 10% στο 97% απαιτούνται περίπου εννέα λεπτά, ενώ ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες – έως και –30°C – η διαδικασία ολοκληρώνεται σε περίπου δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά παραπάνω.

Πίσω από αυτές τις επιδόσεις βρίσκεται ένας συνδυασμός νέας γενιάς υποδομών και εξελιγμένης τεχνολογίας μπαταριών. Από τη μία, οι νέοι σταθμοί φόρτισης της BYD μπορούν να φτάσουν ισχύ έως και 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (με βάση τις προδιαγραφές της κινεζικής αγοράς). Από την άλλη, η δεύτερη γενιά της Blade Battery αξιοποιεί τη χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), διατηρώντας τα γνωστά πλεονεκτήματα αντοχής και ασφάλειας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ενεργειακή πυκνότητα και την ταχύτητα φόρτισης σε ένα ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών.

Το ίδιο το DENZA Z9GT έρχεται να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή την τεχνολογία. Βασισμένο στην πλατφόρμα e3 της DENZA και με σχεδίαση που αντλεί επιρροές από την ευρωπαϊκή αισθητική, το Shooting Brake Grand Tourer τοποθετείται ξεκάθαρα στην premium κατηγορία. Η μπαταρία των 122 kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως και τα 800 χιλιόμετρα στην έκδοση με κίνηση στον πίσω άξονα, ενώ για όσους αναζητούν επιδόσεις, η τρικινητήρια εκδοχή ξεπερνά τους 960 ίππους και μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην εμπειρία που προσφέρει το εσωτερικό της καμπίνας. Το DENZA Z9GT γίνεται το πρώτο μοντέλο στην Ευρώπη που διαθέτει ηχοσύστημα σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη γαλλική Devialet, αξιοποιώντας τεχνολογία Dolby Atmos. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία ήχου που θυμίζει αίθουσα όπερας, με εξαιρετική καθαρότητα και ακριβή τοποθέτηση του ήχου στον χώρο.

Η παρουσίαση του μοντέλου στην Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη DENZA, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της επέκτασης της τεχνολογίας FLASH Charging και εκτός Κίνας. Ήδη, χιλιάδες τέτοιοι σταθμοί λειτουργούν στην εγχώρια αγορά, ενώ η BYD σχεδιάζει την ανάπτυξη αντίστοιχου δικτύου και στην Ευρώπη, ώστε να υποστηρίξει την έλευση του Z9GT και να κάνει τη γρήγορη φόρτιση καθημερινότητα.

Με λίγα λόγια, το Z9GT δεν είναι απλώς ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά μια ένδειξη για το πού κατευθύνεται συνολικά η ηλεκτροκίνηση, με στόχο να κάνει τη φόρτιση τόσο γρήγορη και απλή όσο ένα παραδοσιακό γέμισμα καυσίμου.

