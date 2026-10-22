Διαθέσιμο στην Ελλάδα το νέο smart #2 – Από πόσο ξεκινάει;

Το νέο ηλεκτρικό smart #2 είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με τιμή από 21.490 ευρώ, αυτονομία έως 290 km και τρεις εκδόσεις.

Η smart επιστρέφει στις ρίζες της με το ολοκαίνουργιο smart #2, το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο που αναβιώνει τη φιλοσοφία του εμβληματικού fortwo. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του μικρού αυτοκινήτου πόλης, η μάρκα παρουσιάζει τον σύγχρονο διάδοχό του, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος για παραγγελία στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης τις 21.490 ευρώ.

Με μήκος μόλις 2,75 μέτρα, κύκλο στροφής κάτω από 7 μέτρα και αυτονομία που αναμένεται να φτάνει τα 290 km, το νέο smart #2 επιχειρεί να επαναφέρει στην αγορά μια πρόταση που είχε σχεδόν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Ένα πραγματικά μικρό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο πρωτίστως για τις ανάγκες της πόλης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές και τις διαθέσιμες εκδόσεις, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται το καλοκαίρι του 2027.

Το smart #2 επιστρέφει στη φιλοσοφία του fortwo

Τα τελευταία χρόνια, η smart ακολούθησε μια διαφορετική κατεύθυνση, παρουσιάζοντας μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα όπως τα #1, #3 και #5. Με το #2, ωστόσο, η εταιρεία επιστρέφει στο αυτοκίνητο που την καθιέρωσε. Το νέο μοντέλο διατηρεί τη χαρακτηριστική διθέσια διάταξη, τις εξαιρετικά συμπαγείς αναλογίες και τους τροχούς τοποθετημένους κοντά στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος.

Τη σχεδίαση έχει αναλάβει η ομάδα της Mercedes-Benz, η οποία διατήρησε τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του αρχικού fortwo, προσαρμόζοντάς τα στη σύγχρονη αισθητική της smart. Οι καθαρές επιφάνειες, οι καμπύλες του αμαξώματος και οι μικροί πρόβολοι δημιουργούν ένα αυτοκίνητο που διαφοροποιείται αισθητά από τα περισσότερα ηλεκτρικά της αγοράς. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του δεν αποτελούν απλώς σχεδιαστική επιλογή, αλλά το βασικό στοιχείο της καθημερινής του χρηστικότητας.

Μήκος 2,75 μέτρα και κύκλος στροφής 6,95 μέτρα

Με συνολικό μήκος 2.746 mm, το smart #2 κατατάσσεται ανάμεσα στα μικρότερα αυτοκίνητα της αγοράς. Για να καταλάβουμε πόσο συμπαγές είναι, αρκεί να αναλογιστούμε ότι πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα πόλης ξεπερνούν πλέον τα 3,60 μέτρα, ενώ τα περισσότερα B-SUV πλησιάζουν ή υπερβαίνουν τα 4,20 μέτρα.

Αυτό σημαίνει ότι το smart #2 χρειάζεται αισθητά λιγότερο χώρο για στάθμευση, ενώ μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ευκολία σε στενούς δρόμους. Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο κύκλος στροφής των 6,95 μέτρων, ένα χαρακτηριστικό που διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.

Στο εσωτερικό, η smart επέλεξε μια ιδιαίτερη διάταξη καθισμάτων τύπου ενιαίου πάγκου, επιχειρώντας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το περιορισμένο πλάτος της καμπίνας. Παράλληλα, η διαιρούμενη πίσω πόρτα αποτελεί μια ακόμη αναφορά στο παρελθόν της μάρκας, προσφέροντας πρακτικότερη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών.

Μπαταρία 35,8 kWh και αυτονομία έως 290 km

Το νέο smart #2 θα διατίθεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, χρησιμοποιώντας μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 35,8 kWh. Η αυτονομία αναμένεται να φτάνει τα 290 km κατά WLTP, ενώ η μέση κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στις 13,6 kWh/100 km.

Οι συγκεκριμένες τιμές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς το αυτοκίνητο βρίσκεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου. Παρότι η αυτονομία του δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη μεγαλύτερων ηλεκτρικών μοντέλων, ο χαρακτήρας του smart #2 είναι διαφορετικός.

Για έναν οδηγό που πραγματοποιεί καθημερινά 30-40 km μέσα στην πόλη, η εργοστασιακή αυτονομία θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέπει αρκετές ημέρες μετακινήσεων ανάμεσα στις φορτίσεις. Φυσικά, η πραγματική απόσταση θα εξαρτάται από τις συνθήκες κυκλοφορίας, τη θερμοκρασία, τη χρήση του κλιματισμού και τον τρόπο οδήγησης.

Φόρτιση από 10% έως 80% σε 20 λεπτά

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου smart #2 είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης. Παρά τη σχετικά μικρή μπαταρία του, υποστηρίζει φόρτιση DC με ισχύ έως 65 kW. Σύμφωνα με τη smart, η αναπλήρωση ενέργειας από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 20 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες.

Για ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται κυρίως σε αστικές μετακινήσεις, ο συγκεκριμένος χρόνος μπορεί να περιορίσει σημαντικά την αναμονή σε έναν δημόσιο ταχυφορτιστή. Παράλληλα, το smart #2 διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια δυνατότητα που συναντάμε συνήθως σε μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα και προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο πρακτικότητας.

Τρεις εκδόσεις για το smart #2 στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει τρία επίπεδα εξοπλισμού, με διαφορετική φιλοσοφία και τιμολογιακή τοποθέτηση.

smart #2 Pure

Η βασική έκδοση Pure αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή. Δίνει έμφαση στον αστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου και στα βασικά στοιχεία πρακτικότητας, διατηρώντας την ίδια ηλεκτρική φιλοσοφία και τις συμπαγείς διαστάσεις. Η τιμή της στην Ελλάδα ξεκινά από 21.490 ευρώ.

smart #2 Premium

Η δεύτερη επιλογή είναι η Premium, η οποία προσφέρει πιο προσεγμένη καμπίνα και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται:

Σταθερή γυάλινη οροφή

Καθίσματα με επένδυση από τεχνητό δέρμα

Ηχοσύστημα Sennheiser με 7 ηχεία

Η τιμή της διαμορφώνεται στα 24.990 ευρώ, δηλαδή 3.500 ευρώ υψηλότερα από τη βασική έκδοση.

smart #2 Couture Edition

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η ειδική έκδοση Couture, με πιο ιδιαίτερο σχεδιαστικό χαρακτήρα. Ξεχωρίζει χάρη στη ματ απόχρωση Atelier White, η οποία συνδυάζεται με οροφή στο χρώμα Platinum Gold. Η συγκεκριμένη έκδοση θα κατασκευαστεί σε μόλις 999 αυτοκίνητα για ολόκληρη την Ευρώπη.Από αυτά, 50 μονάδες προορίζονται για την ελληνική αγορά, προσδίδοντας στο Couture έναν σαφώς πιο συλλεκτικό χαρακτήρα. Η τιμή του στην Ελλάδα ανέρχεται στα 28.490 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές του νέου smart #2 στην Ελλάδα

Η smart ανακοίνωσε τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής.

Έκδοση Τιμή Ελλάδας smart #2 Pure 21.490 € smart #2 Premium 24.990 € smart #2 Couture Edition 28.490 €

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αρχική τιμή των 21.490 ευρώ αφορά το αυτοκίνητο χωρίς να υπολογίζεται ενδεχόμενη κρατική επιδότηση.

Πότε θα παραδοθεί το πρώτο smart #2 στην Ελλάδα;

Το νέο smart #2 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία από τις 22 Οκτωβρίου 2026, μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας στην Ελλάδα. Ωστόσο, η έναρξη των παραγγελιών δεν σημαίνει ότι το μοντέλο βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις ως ετοιμοπαράδοτο.

Οι πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων σε πελάτες έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου.

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