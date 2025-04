Δοκιμή BYD Sealion 7 – Καλύτερο από το Tesla Model Y;

Το BYD Sealion 7 δείχνει ξεκάθαρα την πρόοδο σε σύγκριση με το ήδη εντυπωσιακό Seal, που δοκιμάσαμε το περασμένο καλοκαίρι για πρώτη φορά, αλλά και τη φιλοδοξία για εξέλιξη. Μόνο που σήμερα, η έκπληξη ήταν ακόμη μεγαλύτερη, για ένα SUV το οποίο έχει τάσεις «εκθρονισμού» του μέχρι τώρα καλύτερου ηλεκτρικού, με καταγωγή από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Έχει περάσει καιρός πλέον και η BYD δεν αποτελεί κάποια είδηση. Με την έννοια ότι δεν μας είναι κάτι το καινούργιο, αφού στον ενάμιση χρόνο που τα μοντέλα της κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, η μάρκα με το όνομα quote (δηλ. φράση με νόημα – Built Your Dreams) έχει συζητηθεί πολύ. Δεν είναι μόνο οι καλές πωλήσεις στη χώρα μας, ούτε οι παγκόσμιες πρωτιές στα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Αρκεί απλά η αναφορά του ότι πέρασε σε πωλήσεις την Tesla σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο. Ο κολοσσός από την Κίνα, τις μπαταρίες του οποίου κατά πάσα πιθανότητα «κρύβει» μέσα το κινητό σας τηλέφωνο, έχει ξεκάθαρο στόχο: την εξέλιξη. Αυτός είναι ο λόγος που απαντά στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού, όπως έκανε με το προσιτό Dolphin που ξεπουλάει παντού, αλλά και με το να βελτιώνει συνεχώς τα μοντέλα της. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το BYD Sealion 7, ακόμη και αν θα πρέπει να παραβλέψουμε την εμμονή της εταιρίας με τα θαλάσσια θηλαστικά. Ας επικεντρωθούμε στην εμμονή της να παραδίδει άρτια και τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζονται και πολλά χιλιόμετρα μαζί του για να καταλάβεις ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που κοιτάει ευθέως το παγκόσμιο ηλεκτρικό Best Seller, το οποίο τυχαίνει να ανήκει στην ίδια κατηγορία. Προφανώς και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε μείναμε στα λίγα χιλιόμετρα. Ως οι πρώτοι στην Ελλάδα που το δοκιμάσαμε, κάναμε μια εξαντλητική δοκιμή και στο τέλος δεν θέλαμε να το επιστρέψουμε! Ο λόγος στον… θαλάσσιο λέοντα!

Για καλλιεστεία Vol.2

Η πρώτη γνωριμία με το Seal μάς άφησε άφωνους με τη σχεδίασή του. Το Seal U συνέχισε την παράδοση. Το Atto 3 ήταν και είναι συμπαθητικό, με τα πιο μικρά της μοντέλα να έχουν ένα πιο ασιατικό και under the radar παρουσιαστικό. To Sealion 7 ανήκει στην πρώτη κατηγορία και είναι ξεκάθαρο πως η οδηγία του Wolfgang Egger, παγκόσμιου διευθυντή Σχεδιασμού της εταιρίας, στο στούντιο της BYD στη Shenzhen, ήταν να δημιουργήσουν το πιο όμορφο SUV της κατηγορίας. Δεν είναι «φτυστό» το Seal, όμως η συγγένεια είναι μεγάλη απ’ όπου κι αν το δεις. Είναι ελάχιστα πιο μεγάλο, με το μήκος να αγγίζει τα 4,83 μέτρα, και η γραμμή της οροφής έχει την ίδια κουπέ αισθητική. Όχι με έντονη καμπυλότητα, όπως άλλα SUV που «προσποιούνται» ότ είναι κουπέ , αλλά με μια συνεχόμενη ροή από μπροστά έως πίσω.

Κάπου εκεί, η ρέουσσα γραμμή της οροφής, καταλήγει σε ένα «αιωρούμενο» τελείωμα και σε ένα κοφτό πίσω μέρος, με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή από τη LED μπάρα και με δύο αεροτομές, η μία εκ των δύο σε στυλ Ducktale. Όμορφο, καλαίσθητο και ενδιαφέρον, μακριά από μινιμαλισμούς ή εξτρεμισμούς. Ομάδα με τον Egger πίσω από το τιμόνι δεν χάνει… απ’ ό,τι φαίνεται. Για τα τυπικά να πούμε πως τα στοιχεία που ξεχωρίσαμε είναι τα εξής: τα επιθετικά μπροστινά φώτα, οι τετραγωνισμένοι θόλοι που δημιουργούν αντίθεση στο σμιλευμένο πλαϊνό και οι μεγάλες κόκκινες δαγκάνες (από τη δεύτερη έκδοση εξοπλισμού). Οι ζάντες αλουμινίου έχουν το ίδιο πολυάκτινο σχέδιο σε όλες τις εκδόσεις, με τη βασική να «φοράει» 19άρες αντί για 20 ιντσών, ενώ οι χρωματικές επιλογές είναι περιορισμένες και σε γήινες αποχρώσεις. Μη το πολυσκέφτεστε το τελευταίο, το Atlantis Grey που είχε το «δικό μάς» του ταιριάζεις γάντι.

Εντυπωσιακή ποιότητα!

Αφού πλησιάσεις και οι χωνευτές χειρολαβές αναδυθούν, το πρώτο πράγμα που σου κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η οσμή. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μας αναφέρθηκε ότι τα μοντέλα της BYD έχουν μια κάπως έντονη μυρωδιά (όχι με αρνητική έννοια, αλλά ιδιαίτερη μέχρι να τη συνηθίσεις), πράγμα που και εμείς είχαμε παρατηρήσει στο παρελθόν. Το μοντέλο της δοκιμής με το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Excellence έχει δερμάτινα Nappa καθίσματα και επενδύσεις, και η πρώτη επαφή μού θύμισε μια ατάκα που κάποτε χρησιμοποιούσα για τα καλοπλυμένα αυτοκίνητα: «Μυρίζει παράδεισο». Πράγματι η μυρωδιά του είναι ποιοτική και όχι μόνο σε αυτήν την έκδοση, αφού μας κίνησε τη περιέργεια για να «μυρίσουμε» και τη βασική που υπήρχε στην έκθεση της BYD.

Και στην αφή, όμως, δεν πάει πίσω. Πρόκειται για ένα πραγματικά προσεγμένο και ποιοτικό εσωτερικό, τόσο στο φινίρισμα και στις λεπτομέρειες όσο στα αφρώδη πλαστικά και στις επενδύσεις από το πραγματικό δέρμα με τις ραφές. Υπάρχει η επιλογή για vegan υλικά, αλλά, όπως και να το κάνουμε, η αίσθηση δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αναβάθμιση σε σχέση με το ήδη ποιοτικό Seal. Σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση, ακολουθεί μια πιο «γερμανική» λογική, με αυστηρές και οριζόντιες γραμμές, αλλά και ένα τετράκτινο τιμόνι, με διαφορετική σχεδίαση όμως από το Seal U ή το Atto 2. Το ταμπλό είναι επίπεδο, με την περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη -σήμα κατατεθέν της εταιρίας- να είναι το μόνο στοιχείο που εξέχει. Η BYD αποκαλεί το όλο concept ως Glass Panel και από τη μια πλευρά ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ από άλλη ένα τρισδιάστατο εφέ του ατμοσφαιρικού φωτισμού, που κρύβεται πίσω από τη μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια στο φως της ημέρας.

Προφανώς η εικόνα είναι εντελώς ψηφιακή, σε όλα τα επίπεδα. Η κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών συνεχίζει να βασίζεται στο Android, με τη νεότερη έκδοση του λογισμικού να φέρνει αναβαθμίσεις στην απόκριση, στην ευχρηστία και στην ασύρματη συνδεσιμότητα, όπου πλέον οι mirroring εφαρμογές από κάθε τύπου smartphone συνδέονται αβίαστα και χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, το lay out θυμίζει περισσότερο Control Panel πλέον, που είναι και το ζητούμενο, παρά smartphone. Η κεντρική οθόνη μπορεί να έχει είτε τον χάρτη ή wallpaper (με animation αν θέλεις), με θέματα για τα γραφικά και widgets συντομεύσεων για τις περισσότερες λειτουργίες. Βρήκαμε πανεύκολη τη χρήση των βασικών λειτουργιών του κλιματισμού από την οθόνη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και κάποια κύρια απτικά κουμπιά στην κεντρική κονσόλα. Εκεί βρίσκεται ο επιλογέας, η σχεδίαση του οποίου παραπέμπει σε Porsche 911, αλλά και φυσικοί διακόπτες για τον ήχο, τα προγράμματα οδήγησης και την αναγεννητική πέδηση, δίπλα από το επίσης κανονικό Start/Stop.

Το σύστημα είναι τόσο καλό και παραμετροποιήσιμο, που «βάλαμε στην άκρη» την ασύρματη σύνδεση του Apple CarPlay, αφού έχει ενσωματωμένες εφαρμογές όπως το Spotify και browser, αλλά και ενσωματωμένους χάρτες που επικοινωνούν με την Google για δεδομένα – όσα δηλαδή θα χρησιμοποιούσαμε από το κινητό μας σε κάθε άλλη περίπτωση. Και επειδή μιλάμε για ήχο και streaming, ακόμη καλύτερο είναι και το ηχοσύστημα της δανέζικης HiFi εταιρίας Dynaudio, με 12 ηχεία και surround εφέ. Ο ήχος μπορεί να συγχρονιστεί με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό που δίνει άλλη αίγλη στη καμπίνα με τα 128 διαθέσιμα χρώματα και το 3D εφέ στο ταμπλό, που ήδη αναφέραμε. Η οθόνη για τον οδηγό στις 10,25 ίντσες έχει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα, όμως είναι το νέο Head Up Display με δόσεις επαυξημένης πραγματικότητας, που κεντρίζει το ενδιαφέρον και στρέφει την προσοχή του οδηγού εκεί όπου πρέπει, μπροστά. Άλλο σημείο που αξίζει την προσοχή όλων μας είναι ο επαγωγικός ταχυφορτιστής των 50W, ο οποίος έχει και αεραγωγό για τη ψύξη του κινητού κατά την φόρτιση, ενώ όλες οι θύρες Type-C ταχυφορτίζουν.

Παρά την καμπυλότητα της οροφής, ακόμη και οι ψηλοί επιβάτες δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο θέμα στο πίσω μέρος. Με μεταξόνιο στα 3 μέτρα σχεδόν και πλάτος κοντά στα 2, οι χώροι είναι πραγματικά τεράστιοι. Τρεις επιβάτες θα κάτσουν χωρίς παραχωρήσεις, ενώ αν ο μεσαίος αποφασίσει να μην… ακολουθήσει στο ταξίδι, οι δύο πλαϊνοί ενήλικες θα κάτσουν σταυροπόδι, με το πλατύ κεντρικό υποβραχιόνιο να χωρά όλα τους τα αντικείμενα και καφέδες και μια ξαπλωτή θέση (είναι ανακλινόμενα τα καθίσματα) ό,τι πρέπει για… ύπνο.. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε πως είναι για τους μικρούς μας φίλους, αλλά πρέπει να πούμε ότι για τους ακόμη πιο μικρούς, η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος θέλει λίγο περισσότερο κόπο, γιατί τα ISOFIX είναι κάπως χωνευτά. Από την άλλη, τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα, οι θύρες φόρτισης είναι γρήγορες και το παράθυρο ανοίγει μέχρι κάτω κάτω.

Τα καλώδια της φόρτισης έχουν δύο «δικούς τους» χώρους, μία στο μπροστινό των 58 λίτρων ή κάτω από το επίπεδο πάτωμα του πίσω χώρου. 520 λίτρα είναι αυτός και είναι πάνω από ικανοποιητικά, όμως μακριά από τα σχεδόν διπλάσια του κύριου ανταγωνιστή του. Σίγουρα δεν θα λείψει αποσκευή από το οικογενειακό ταξίδι πάντως, ενώ, αν χρειαστεί, με την αναδίπλωση των καθισμάτων τα 1.789 λίτρα αρκούν για να κάνεις τη μετακόμιση.

Technical to the MAX

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Sealion 7 προκαλούν ζάλη, οπότε καλό θα ήταν να τα συγκεντρώσουμε εδώ. Η βασική συνταγή είναι ίδια με αυτήν του Seal, όπως επίσης και η αρχιτεκτονική της e-Platform 3.0. Στο κάτω μέρος, ως δομικό στοιχείο βρίσκεται η Blade Battery, στα πρότυπα του Cell-to-Body (CTB) που βασίζεται σε μια ανθεκτική αλουμινένια δομή τύπου κυψέλης και ενισχύει σημαντικά την παθητική ασφάλεια, βελτιώνοντας τη στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους, ενώ στην τετρακίνητη έκδοση τα αμορτισέρ είναι τεχνολογίας μεταβλητής απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κραδασμών από τις ανωμαλίες του δρόμου (FSD).

Σημείο αναφοράς όμως είναι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος ξεχωρίζει για την προηγμένη του τεχνολογία, με διπλούς μαγνήτες σε διάταξη V και ειδική επίπεδη περιέλιξη που γεμίζει τις αυλακώσεις του στάτορα σε ποσοστό 92%, ένα από τα υψηλότερα στην κατηγορία. Αυτές οι καινοτομίες επιτρέπουν στον κινητήρα να περιστρέφεται έως και 23.000 σ.α.λ., προσφέροντας υψηλή ισχύ, αποδοτικότητα και εντυπωσιακή απόκριση, χωρίς συμβιβασμούς σε θερμοκρασία ή αξιοπιστία. Τα τελευταία ισχύουν και για την μπαταρία, που είναι τεχνολογίας φωσφορικού σιδήρου- λιθίου (LFP), πλήρως απαλλαγμένη από κοβάλτιο.

Στην τετρακίνητη μορφή του, διαθέτει έναν ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μπροστά και τον νέο σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα πίσω. Παρότι η συνδυαστική μέγιστη απόδοση είναι ίδια με το Seal, στους 530 ίππους και στα 690 Nm ροπής, υπάρχει αισθητή διαφορά που θα αναλύσουμε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία rear-biased τετρακίνηση, αφού ο πίσω κινητήρας είναι πιο ισχυρός.

Smooth Operator

Μιας και «πιάσαμε» τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας μείνουμε σε αυτά. Το νούμερο των 530 ίππων και των 690 νιουτόμετρων δεν ακούγεται απλά εντυπωσιακό, αλλά ακόμη και τρομακτικό. Οι άνθρωποι της BYD λαμβάνουν αρκετά σοβαρά τις επιδόσεις, κάτι που εύκολα καταλαβαίνει κανείς αν ρίξει μια ματιά πίσω, στην πόρτα του χώρου αποσκευών, όπου αναγράφεται ο χρόνος των 0-100. Χωρίς launch control, αλλά και χωρίς ίχνος σπιναρίσματος, αυτά έρχονται σε λιγότερα από τα 4,5 δευτερόλεπτα που ανακοινώνει η εταιρία. Χάρη στον νέο ηλεκτροκινητήρα έχει και υψηλότερη τελική ταχύτητα, που ξεπερνά τα 215 χλμ./ώρα πλέον (το Seal σταματούσε στα 180).

Σε αντίθεση με την κάπως απότομη αίσθηση του Seal όμως, μιλώντας για το πρόγραμμα οδήγησης Sport και το γκάζι στο πάτωμα, το Sealion 7 επιταχύνει δυνατά και γραμμικά, χωρίς να σε ζαλίζει ή να σε «πονάει» στον σβέρκο από τη ροπή. Αφενός, φαίνεται ότι έχουν «πειραματιστεί» με την παροχή ισχύος για να είναι σε κάθε επιτάχυνση πιο άνετο, αφετέρου τα πιο σπορ ελαστικά (κάτι που έλειπε από το Seal) Michelin Pilot Sport EV διάστασης 245/45 R20 περνάνε τη δύναμη και την ακαριαία, εξωπραγματική ροπή στον δρόμο, χωρίς δράματα ή χαζοσπιναρίσματα. Επιπλέον, διαθέτει ένα νέο σύστημα που η BYD ονομάζει Intelligent Torque Adaption Control (iTAC) και επί της ουσίας λειτουργεί σαν torque vectoring και μπλοκέ. Μπορεί δηλαδή είτε να μοιράσει τη ροπή στον τροχό που χρειάζεται ή να τον φρενάρει. Είναι κάτι που στην πράξη θα κόψει τα χαμόγελα σε όσους έχουν «όρεξη για παιχνίδι» με αυτό το κτήνος ιπποδύναμης, το οποίο όμως είναι και κτήνος κιλών.

Στη ζυγαριά θα δείξει σχεδόν 2,5 τόνους, λόγω της μεγάλης μπαταρίας, και, παρά το σχετικά σφιχτό στήσιμό του, η Φυσική ξεκάθαρα μας λέει ότι δεν είναι εύκολο νούμερο στη διαχείριση εάν περαστούν τα όρια. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν φροντίσει να είναι απόλυτα ασφαλές ακόμη και κοντά σε αυτά. Το πίσω μέρος δεν αποσταθεροποιείται ούτε σε βρεγμένο ούτε σε ολισθηρό οδόστρωμα, ενώ το σύστημα κυριολεκτικά εξουδετερώνει την υποστροφή. Ακόμη και αν το παρακάνεις και μπεις με περισσότερη φόρα σε στροφή –κάτι όχι και τόσο απίθανο, αφού κρύβει με μαγικό τρόπο τα χιλιόμετρα που έχεις μαζέψει (θέλει προσοχή στην αρχή και για τις… κλήσεις της Τροχαίας)– το Sealion 7 θα σε φρενάρει και θα χώσει τα μούτρα προς το εσωτερικό της στροφής, χωρίς όμως να σε τρομάξει ή να προκαλέσει την όποια απότομη αντίδραση στο τιμόνι. Δεν έχουμε συναντήσει αυτοκίνητο να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο και ήταν ένα από τα στοιχεία που μας εντυπωσίασαν στη συμπεριφορά του. Δεν είναι λοιπόν σπορ, αν και μπορείς να κινηθείς ταχύτατα σε μια στροφοδιαδρομή. Εκτός από την αίσθηση της ταχύτητας, κρύβει πολύ καλά και το βάρος του, το οποίο όπως ήδη είπαμε είναι πολύ μεγάλο. Δε το νιώθεις πούπουλο, αλλά σίγουρα δε στρεσάρονται οι αναρτήσεις με τον τρόπο που φαντάζεσαι.

Το τιμόνι του προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και υπό πίεση βελτιώνεται ακόμα πιο πολύ. Ακούει σωστά στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, χωρίς να διακρίνεται όμως για την πληροφορία που προσφέρει, ενώ είναι κάπως ελαφρύ, κάτι σίγουρα καλό για την καθημερινότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα δυνατά του φρένα, με τις τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά. Δεν θα λέγαμε όχι σε μια πιο ισχυρή ανάκτηση ενέργειας ή ακόμη καλύτερα σε μία προαιρετική λειτουργία One Pedal, αφού η διαφορά της επιβράδυνσης μεταξύ της Standard και High αναγεννητικής που διαθέτει, στο άφημα του γκαζιού, δεν είναι μεγάλη. Είναι από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιείς το πεντάλ του φρένου.

Παρά το γεγονός ότι το set up του είναι σχετικά σφιχτό και το πλαίσιο εξαιρετικά στιβαρό, τα FSD αμορτισέρ λειτουργούν υποδειγματικά. Στην πόλη είναι από τα πιο άνετα της κατηγορίας, ενώ στο ταξίδι είναι τρομερά άνετο, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι πετάς στον δρόμο ή μάλλον ότι… γλιστράς στο νερό – Sealion είναι άλλωστε! Δεν κοπανάει ποτέ σχεδόν και δεν μεταφέρονται οι όποιοι κραδασμοί στο εσωτερικό, ακόμη και σε κατσαρούς δρόμους ή πλακόστρωτα. Είναι ποιοτικό και ήρεμο στις αντιδράσεις του, με μια επίσης πολύ καλή ηχομόνωση που σε απομονώνει από τους ενοχλητικούς θορύβους. Τα καθίσματα σίγουρα έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλα τα παραπάνω, αν και η θέση οδήγησης ίσως παραείναι ψηλή. Βέβαια, έτσι έχει πολύ καλή περιμετρική ορατότητα, ενώ δεν χωράει αμφιβολία για το πόσο άνετα και υποστηρικτικά είναι (θερμαινόμενα και αεριζόμενα).

Τέλος, να αναφέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα 5άστερο αυτοκίνητο στις δοκιμές ασφάλειας του EuroNCAP και μάλιστα με high score στην προστασία παιδιών. Είναι τιγκαρισμένο από συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού σε όλες τις εκδόσεις, εύκολες με συντομεύσεις για την απενεργοποίησή τους. Ωστόσο, δεν θα βρείτε πώς απενεργοποιείται η επιτήρηση του οδηγού.

Point to Point Z

Η μπαταρία της έκδοσης Excellence είναι τεράστια, με χωρητικότητα που αγγίζει τις 91,3 kWh. Αν και δεν ανακοινώνεται πόσες είναι οι ωφέλιμες, ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα αυτονομίας βγάζει κατά το WLTP. Τα 502 που ανακοινώνει η εταιρία με το «καλημέρα» στο πλήρως φορτισμένο και ολοκαίνουριο Sealion 7 που παραλάβαμε με 12 χιλιόμετρα στο οδόμετρο ήταν 521. Έπρεπε να κάνουμε κάποιους κύκλους φορτίσεων σε AC και DC, αλλά και χιλιόμετρα για να στρώσουμε την μπαταρία. Μετά από μια 1.000άρα χιλιόμετρα και 2-3 φορτίσεις, έχουμε να πούμε ότι τα νούμερα που ανακοινώνει η εταιρία είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σε μικτό κύκλο το Sealion 7 θα βγάλει κάτι λιγότερο από 500 χιλιόμετρα, με κατανάλωση οριακά μικρότερη από 19 kWh/100 χιλιόμετρα, που παραδόξως είναι λιγότερα από τα 21,9 από όσα δηλώνει η BYD.

Λίγα περισσότερα απ’ αυτά υπολογίστε στο ταξίδι, με την αυτονομία να μειώνεται στα 400 χιλιόμετρα, ενώ στην πόλη το λιγότερο που είδαμε να απαιτεί είναι 15άρια για κάθε 100 χιλιόμετρα. Δεν είναι και άσχημα τα νούμερα της κατανάλωσης για ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει σχεδόν 2,5 τόνους. Θεωρούμε ωστόσο ότι αν η μπαταρία κάνει κι’ άλλους κύκλους φόρτισης, θα υπάρξει περεταίρω μείωση της κατανάλωσης. Έχει και αντλία θερμότητας ως στάνταρ, η οποία κάνει καλή… δουλειά, αφού δεν επηρεάζεται πολύ από το AC, το οποίο χρησιμοποιούσαμε συχνά στη δοκιμή μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως φορτίζει πολύ γρήγορα και στον κατάλληλο DC φορτιστή χρειάζεται μόλις 24 λεπτά για το 10-80%, αφού δέχεται έως 230 kW. Σε 11άρι φορτιστή, λόγω του μεγάλου μεγέθους της μπαταρίας θέλει αρκετές ώρες, ενώ ο βραδινός ύπνος δε θα φτάσει σε απλό wallbox για πλήρη φόρτιση.

New Best?

Όταν γνωρίσαμε το Seal, είπαμε «επιτέλους, ένα ηλεκτρικό που μπορεί να τα βάλει με το Tesla Model 3». Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε το ίδιο και για το Sealion 7, που κοιτάει στα μάτια το νέο Model Y, έχοντας στοιχεία που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον όλων και κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσουν τους πιο παραδοσιακούς. Δεν το συζητάμε καν ούτε χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο απ’ το ότι είναι εξαιρετικό σε όλα. Ποιότητα, χώρους, τεχνολογία, ασφάλεια και αυτονομία. Είναι όμως «πιο αυτοκίνητο και λιγότερο gadget», όπως και το Seal, αν αυτό βγάζει νόημα. Με αυτό ως δεδομένο αλλά και την καλύτερη τιμή του, δεν βλέπουμε γιατί να μην είναι το μοντέλο που θα εκθρονίσει το παγκόσμιο ηλεκτρικό Best Seller.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ασύγχρονος

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Συνδυασμένη ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 532 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 690 Nm

Μετάδοση

Τέσσερις τροχούς

Κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4,5 δλ.

Τελική ταχύτητα: 215 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 21,9 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18,9 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

LFP

Χωρητικότητα 91,3 kWh

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 502 χλμ.

Δοκιμής: 498 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 9 ώρες και 45 λεπτά

DC 230 kW (από 10-80%): 24 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.830 x 1.925 x 1.620

Μεταξόνιο 2.930 χιλ.

Βάρος 2.435 κιλά

Χώρος αποσκευών

520 + 58 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 49.990€ (56.490€ έκδοση δοκιμής)

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

Αυτό είναι το best-seller για το πρώτο τρίμηνο του 2025 στην Ελλάδα – Ξεκινά από 22.700 ευρώ

Slate: Ιδού το φθηνό ηλεκτρικό του Jeff Bezos που έρχεται να ταράξει την αγορά!

Αυτό εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο σπορ μοντέλο στον κόσμο