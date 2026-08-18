Ducati: Θέλει ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με μοτέρ που «γυρνά» στις 18.500 σ.α.λ.

Μια πατέντα της Ducati δείχνει ένα ηλεκτροκινητήρα που αφήνει περισσότερο διαθέσιμο χώρο για τις μπαταρίες, χρησιμοποιώντας μειωτήρα για να μετατρέψει τις υψηλές στροφές σε περισσότερη ροπή στον πίσω τροχό

Η Ducati φαίνεται πως έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ηλεκτρικών μοτοσικλετών. τον περιορισμένο χώρο, που έχει ως αποτελέσαμε μικρές μπαταρίες και περιορισμένη αυτονομία.

Μια πατέντα της ιταλικής εταιρείας περιγράφει έναν ηλεκτροκινητήρα που μπορεί να φτάνει σε όριο περιστροφής 17.000 έως 20.000 σ.α.λ., με τις 18.500 σ.α.λ. να αποτελούν την προτεινόμενη μέγιστη τιμή.

Η λογική είναι απλή: ένας ηλεκτροκινητήρας που μπορεί να λειτουργεί σε πολύ υψηλές στροφές μπορεί να σχεδιαστεί μικρότερος και πιο συμπαγής, αφήνοντας περισσότερο διαθέσιμο χώρο στη μοτοσικλέτα.

Μικρότερο μοτέρ, περισσότερος χώρος για μπαταρία

Στους ηλεκτροκινητήρες, η ισχύς συνδέεται άμεσα με τη ροπή και την ταχύτητα περιστροφής. Έτσι, για δεδομένη ισχύ, ένας κινητήρας που λειτουργεί σε υψηλότερες στροφές μπορεί να αποδίδει την απαιτούμενη ισχύ με μικρότερη ροπή στον άξονά του και να έχει μικρότερες διαστάσεις.

Εδώ έρχεται ο μειωτήρας της Ducati.

Οι πολύ υψηλές στροφές του ηλεκτροκινητήρα περνούν από γρανάζια μείωσης, τα οποία κατεβάζουν την ταχύτητα περιστροφής πριν η κίνηση φτάσει στον πίσω τροχό και ταυτόχρονα αυξάνουν τη διαθέσιμη ροπή.

Έτσι, η Ducati μπορεί θεωρητικά να έχει ένα μικρό μοτέρ στο κέντρο της μοτοσικλέτας, χωρίς να θυσιάζει την απαιτούμενη ροπή στον τροχό.

Και αυτό είναι το πραγματικό ενδιαφέρον της πατέντας. Δεν αφορά απλώς έναν ηλεκτροκινητήρα που «στροφάρει σαν τρελός», αλλά μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαστάσεις ολόκληρης της μονάδας κίνησης.

Η μπαταρία είναι ο μεγάλος κερδισμένος

Όσο λιγότερο χώρο καταλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας και η μετάδοσή του, τόσο περισσότερη ελευθερία έχει η Ducati να εκμεταλλευτεί τον διαθέσιμο όγκο για την μπαταρία, χωρίς να χρειαστεί να κάνει τη μοτοσικλέτα υπερβολικά ογκώδη.

Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μοτοσικλέτες.

Σε ένα αυτοκίνητο υπάρχει πολύ περισσότερος διαθέσιμος χώρος για μπαταρίες, κινητήρες και ηλεκτρονικά. Σε μια μοτοσικλέτα, αντίθετα, όλα πρέπει να χωρέσουν μέσα σε ένα πολύ μικρότερο περίβλημα, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρηθούν σωστή εργονομία, κατανομή βάρους και συμπεριφορά.

Η συγκεκριμένη πατέντα δείχνει λοιπόν ότι η Ducati δεν εξετάζει απλώς πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ένας ηλεκτροκινητήρας, αλλά κυρίως πόσο μικρός μπορεί να γίνει χωρίς να χάσει την απόδοση που χρειάζεται.

Η εταιρεία έχει ήδη σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της στο MotoE και την ηλεκτρική V21L, επομένως η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί πιθανότατα μέρος της ευρύτερης έρευνάς της για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοτοσικλετών.

Βέβαια, η πατέντα δεν σημαίνει ότι μια τέτοια Ducati θα παρουσιαστεί άμεσα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ισχύ, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία ή κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγής.

Αυτό που δείχνει όμως είναι μια αρκετά ξεκάθαρη κατεύθυνση: μικρότερος και υψηλόστροφος ηλεκτροκινητήρας, μειωτήρας για την αύξηση της ροπής στον τροχό και περισσότερος διαθέσιμος χώρος για την μπαταρία.

Και για μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικότερο από τις ίδιες τις 18.500 σ.α.

Τι κρατάμε