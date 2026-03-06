Έχουμε ημερομηνία: Δες σε πόσες μέρες παρουσιάζεται η νέα “3άρα” της BMW

Η BMW ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα BMW i3, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της επόμενης γενιάς της γνωστής “3άρας”

H νέα BMW i3 θα αποτελέσει το δεύτερο μέλος της νέας οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων, Neue Klasse, μετά την iX3.

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse

Το ηλεκτρικό σεντάν υιοθετεί μια πιο δυναμική και «αιχμηρή» σχεδίαση, η οποία βάζει στοιχεία από ιστορικά μοντέλα της BMW σε ένα πιο μινιμαλιστικό φουτουριστικό «καλούπι». Στο μπροστά μέρος ξεχωρίζει η νέα μάσκα-χαρακτηριστική της οικογένειας Neue Klasse, με αντίστοιχη αισθητική να αναμένεται να υιοθετήσουν και άλλα σεντάν της επόμενης γενιάς της BMW.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ανανεώσει πλήρως τη γκάμα της μέχρι το τέλος του 2027, παρουσιάζοντας περίπου 40 νέα ηλεκτρικά μοντέλα αλλά και σημαντικά ανανεωμένες εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία θα μοιράζονται την ίδια σχεδιαστική γλώσσα Neue Klasse.

Η πρώτη ηλεκτρική Σειρά 3

Η Σειρά 3 αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές σειρές μοντέλων της BMW, με τη νέα i3 να αποτελεί την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της. Η νέα BMW i3 θα προσφέρεται σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος, μεταξύ των οποίων και μια κορυφαία ηλεκτρική εκδοχή της M3. Αυτή θα τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες και θα αποδίδει περίπου 464 ίππους και 650 Nm ροπής, αντλώντας ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 108 kWh.

Στην iX3 το εν λόγω σύστημα προσφέρει αυτονομία περίπου 800 χλμ., αριθμός που πιθανότατα θα αυξηθεί χάρη στο πιο αεροδυναμικό αμάξωμα της i3. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα Gen6 διαθέτει αρχιτεκτονική 800 volt, κάτι που επιτρέπει ταχύτητες φόρτισης έως 400 kW.

Παράλληλα με την ηλεκτρική i3, η BMW θα συνεχίσει να προσφέρει και μια ανανεωμένη βενζινοκίνητη έκδοση της Σειράς 3, η οποία θα βασίζεται στην υπάρχουσα πλατφόρμα CLAR αλλά θα υιοθετήσει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse. Η BMW δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ολόκληρη την γκάμα της νέας i3, όμως ο επικεφαλής σχεδίασης του BMW Group, Adrian van Hooydonk, επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει και μια έκδοση Touring (station wagon).

Νέα τεχνολογία στην καμπίνα

Στο εσωτερικό, η νέα i3 θα εξοπλίζεται με το νέο σύστημα Panoramic iDrive της BMW, το οποίο συνδυάζει μια κεκλιμένη κεντρική οθόνη αφής με ένα head-up display που προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην οδηγική συμπεριφορά, ώστε το ηλεκτρικό μοντέλο να προσφέρει αντίστοιχη αίσθηση με τις βενζινοκίνητες εκδόσεις.

Κεντρικό ρόλο παίζει μια νέα υπολογιστική αρχιτεκτονική με σημαντικά μειωμένο αριθμό επεξεργαστών, καθώς και το σύστημα ελέγχου Heart of Joy, το οποίο ενοποιεί τα βασικά συστήματα δυναμικής οδήγησης για ταχύτερη και πιο φυσική απόκριση. Το σύστημα αυτό συνδυάζει επίσης τη λειτουργία πέδησης και ανάκτησης ενέργειας, ρυθμίζοντας αυτόματα τη μετάβαση μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με τη BMW, έως και το 98% της επιβράδυνσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάκτησης ενέργειας.

Η πρώτη ηλεκτρική BMW Σειρά 3 θα παρουσιαστεί επίσημα στις 18 Μαρτίου.

