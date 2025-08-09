Οι μεγάλες προσφορές στα premium SUV δεν εμφανίζονται συχνά, ειδικά όταν συνοδεύονται από πλούσιο εξοπλισμό και μακρά εγγύηση.

Σκανδιναβική υπεροχή σε ηλεκτρική μορφή

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα στην αυτοκίνηση, με τις μάρκες να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην τεχνολογία, την πρακτικότητα και το στιλ. Σε αυτή την κατηγορία, το συγκεκριμένο premium SUV έρχεται να συνδυάσει την κομψότητα της σκανδιναβικής σχολής σχεδίασης με την αθόρυβη και άμεση απόδοση ενός ηλεκτρικού συνόλου.

Η Lynk & Co παρουσιάζει το 02, ένα μοντέλο που βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική, με στόχο να προσφέρει την αίσθηση ενός premium αυτοκινήτου σε προσιτή τιμή – για τα δεδομένα της κατηγορίας. Με δυναμικό σχήμα και τεχνολογίες αιχμής, στοχεύει σε οδηγούς που θέλουν να κάνουν το βήμα στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να θυσιάσουν την άνεση ή την εικόνα τους.

Τιμή και προσφορά

Η προτεινόμενη λιανική τιμή του Lynk & Co 02 είναι 38.990 ευρώ. Στην τρέχουσα προσφορά περιλαμβάνεται έκπτωση 4.000 ευρώ ως Lynk & Co Bonus, καθώς και κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η τελική τιμή να διαμορφώνεται στις 31.990 ευρώ. Η καμπάνια ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να εξαντληθεί ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων οχημάτων, καθιστώντας το ένα από τα πιο συμφέροντα premium ηλεκτρικά SUV στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το αμάξωμα ακολουθεί καθαρές γραμμές και δυναμική παρουσία, με χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED, έντονες καμπύλες στα φτερά και δίχρωμη οροφή που ενισχύει την αισθητική του. Το μήκος φτάνει τα 4.515 χιλιοστά, το πλάτος τα 1.872 χιλιοστά, το ύψος τα 1.562 χιλιοστά και το μεταξόνιο τα 2.734 χιλιοστά, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία στην πόλη και την άνεση στα ταξίδια. Οι δίχρωμοι τροχοί αλουμινίου και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος προσθέτουν λειτουργικότητα χωρίς να αφαιρούν από τη μοντέρνα εικόνα.

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί για να αποπνέει ηρεμία και τεχνολογική υπεροχή. Κυριαρχεί η κεντρική οθόνη αφής, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων παρέχει πλήρη πληροφόρηση για την οδήγηση και την αυτονομία. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Κεντρική οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto

υψηλής ανάλυσης με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay / Android Auto Διζωνικό κλιματισμό

Πλήρες πακέτο ADAS (Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)

(Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης) Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Premium ηχοσύστημα με πολλαπλά ηχεία

με πολλαπλά ηχεία Κάμερα 360 μοιρών για ευκολία στο παρκάρισμα

Η εργονομία και οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν μελετηθεί προσεκτικά, με 410 λίτρα πορτμπαγκάζ και 15 λίτρα πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το εμπρός καπό.

Απόδοση και τεχνολογία κίνησης

Το Lynk & Co 02 κινείται χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 200 kW, που αντιστοιχούν σε 272 ίππους, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα και αποδίδει 343 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 66 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως 445 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC φτάνει έως τα 150 kW, επιτρέποντας αναπλήρωση από το 10% έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά, ενώ με AC φόρτιση υποστηρίζεται ισχύς έως 22 kW, ιδανική για τριφασικές οικιακές ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Η εγγύηση για τη μπαταρία είναι διάρκειας 96 μηνών, ενώ η εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος καλύπτει τέσσερα έτη.

Άνεση και οδική συμπεριφορά

Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για καθημερινή χρήση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου. Η αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, σε συνδυασμό με την καλή ηχομόνωση, προσφέρει ποιοτική εμπειρία ταξιδιού. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση μπορεί να ρυθμιστεί, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει τον βαθμό επιβράδυνσης και να μεγιστοποιήσει την απόδοση.

Τι κρατάμε;

Premium σκανδιναβικό design σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή

σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή Ισχυρή απόδοση με 272 ίππους και αυτονομία έως 445 km

με 272 ίππους και αυτονομία έως 445 km Πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας

και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας Εξαιρετική προσφορά που μειώνει την τιμή στις 31.990 € μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

