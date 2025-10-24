quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα παγκοσμίως είναι πλέον ηλεκτρικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
AutoTypos Team
ena-sta-tessera-aftokinita-pagkosmios-einai-pleon-ilektrika-716838

Πάνω από 1 στα 4 αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως το 2025 είναι ηλεκτρικά, σηματοδοτώντας την πλήρη μετάβαση της βιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αλλάζει ριζικά τη δομή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρνοντας νέους παίκτες και τεχνολογίες.

Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου βιώνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), πάνω από 1 στα 4 αυτοκίνητα που πωλούνται το 2025 είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό.

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται σε κρατικά κίνητρα, τεχνολογικές βελτιώσεις και πτώση του κόστους των μπαταριών, που καθιστούν τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά. Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις ηλεκτρικών συνεχίζουν να αυξάνονται, με τη Νορβηγία, τη Γερμανία και τη Γαλλία να ηγούνται της μετάβασης.

Η τάση επηρεάζει βαθιά τους μεγάλους κατασκευαστές, οι οποίοι επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα εργοστάσια, μπαταρίες και λογισμικά. Εταιρείες όπως η Volkswagen, η Stellantis και η Renault έχουν ανακοινώσει σχέδια για πλήρη ηλεκτροποίηση των σειρών τους έως το 2035. Παράλληλα, ανερχόμενοι κατασκευαστές από την Κίνα και τις ΗΠΑ κερδίζουν μερίδια αγοράς με καινοτόμα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η έλλειψη υποδομών φόρτισης, οι αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και η εξάρτηση από σπάνιες γαίες για τις μπαταρίες αποτελούν σημαντικά εμπόδια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται παγκόσμιος συντονισμός για να διασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο.

Παρά τα εμπόδια, η πορεία δείχνει αμετάκλητη. Η ηλεκτροκίνηση πλέον καθορίζει το μέλλον της αυτοκίνησης, επηρεάζοντας όχι μόνο τη βιομηχανία αλλά και τις πολιτικές μεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

Tags
#αυτοκινητοβιομηχανία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#ηλεκτροκίνηση
