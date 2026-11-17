Μία από τις πιο ελπιδοφόρες εταιρείες ηλεκτρικών μοτοσυκλετών έκλεισε το 2024, αφήνοντας πίσω της αξιόλογη τεχνολογία και πολλά «τι θα γινόταν αν…» . Τώρα επιχειρεί μια δεύτερη αρχή, με νέους ιδιοκτήτες και διαφορετικό σχέδιο παραγωγής

Πριν από μία δεκαετία, η συζήτηση για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες περιστρεφόταν κυρίως γύρω από την αυτονομία, το βάρος και την έλλειψη επιδόσεων και ήταν δύο οι εταιρείες είχαν καταφέρει να τραβήξουν την προσοχή. Η αμερικανική Zero Motorcycles και η ιταλική Energica. Καθεμία ακολουθούσε τον δικό της δρόμο, αλλά και οι δύο έδειχναν με τον τρόπο τους ότι η ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη εναλλακτική στους δύο τροχούς.

Η Energica μάλιστα, είχε το πιο δυναμικό προφίλ. Οι μοτοσυκλέτες της ήταν γρήγορες, τεχνολογικά προηγμένες και είχαν καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο, να κερδίσουν την προσοχή και τον σεβασμό ενός πολύ συντηρητικού κοινού, όπως είναι οι μοτοσυκλετιστές (αλήθεια είναι αυτό…).

Η ιταλική εταιρεία είχε επίσης αναλάβει και την αποκλειστική προμήθεια μοτοσυκλετών για την κατηγορία MotoE στα GP, από το 2019 έως το 2022. Πέραν της παρουσίας και της αναγνωρισιμότητας στο απαιτητικό πεδίο του motorsport, οι αγώνες αποτελούσαν πεδίο εξέλιξης σε μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και συστήματα φόρτισης.

Όλα λοιπόν έδειχνα να πηγαίνουν καλά, όμως, τον Οκτώβριο του 2024, η Energica κατέβασε ρολά.

Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε;

Η απάντηση βρίσκεται στα οικονομικά. Η Energica τα έκανε όλα σωστά, αλλά λειτουργούσε επί της ουσίας σε μια νέα αγορά, χωρίς δομημένο δίκτυο προμηθευτών. Οι παραγγελίες της σε μπαταρίες, ηλεκτρικά μοτέρ και άλλα εξαρτήματα ήταν εξειδικευμένες και μικρής κλίμακας, κάτι που εκτόξευε το κόστος κατασκευής.

To αποτέλεσμα ήταν μοντέλα όπως η Ego, η Eva Ribelle και η Experia που διέθεταν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, αλλά το κόστος τους ήταν υψηλό ακόμη και για τα δεδομένα των premium μοτοσυκλετών. Μέσες – άκρες, όποιος ενδιαφερόταν για μια Energica, έπρεπε να διαθέσει ποσά που συχνά ξεπερνούσαν τα 30.000 ευρώ και να αποδεχτεί ταυτόχρονα τους εγγενείς περιορισμούς σε αυτονομίας και χρόνους φόρτισης.

Παράλληλα, η παραγωγή στην Ιταλία ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή. Και ενώ τα προβλήματα είχαν ήδη αρχίσει να φαίνονται, το 2022, η αμερικανική Ideanomics πήρε τον έλεγχο της Energica, αποκτώντας το 75% της εταιρείας. Η «κάνουλα» άνοιξε και η εισροή κεφαλαίων έδωσε ώθηση στην ανάπτυξή της, με την Energica να ανακοινώνει έσοδα περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022, τριπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αλλά μετά παρουσιάστηκαν προβλήματα στην… «κάνουλα», αφού η ίδια η Ideanomics άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα μια αλληλουχία γεγονότων. Η χρηματοδότηση περιορίστηκε, τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούσαν για τη συνέχιση της δραστηριότητας και η αναζήτηση νέων επενδυτών απέτυχε.

Κάπως έτσι, στις 14 Οκτωβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας δικαστικής εκκαθάρισης.

Τι έμεινε από όλο αυτό; Ένα αξιοσημείωτο τεχνολογικό υπόβαθρο, που περίμενε αυτό το «κάτι» που θα το μετατρέψει σε βιώσιμη οικονομικά επιχείρηση.

Η επιστροφή της Energica, με νέους ιδιοκτήτες και παραγωγή στην Ασία

Στις 4 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της EICMA στο Μιλάνο, ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή της Energica, με τη νέα εταιρεία να χρησιμοποιεί το σύνθημα «Back on the Road».

Πλέον η εταιρεία έχει περάσει στον έλεγχο της Energica Pte. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία υποστηρίζεται από διεθνείς ιδιώτες επενδυτές.

Το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση της έρευνας, της εξέλιξης, του σχεδιασμού και της τεχνικής εποπτείας στην Ιταλία, διατηρώντας την ομάδα των ανθρώπων που είχαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των προηγούμενων μοντέλων, μεταξύ των οποίων ο Giampiero Testoni.

Αυτό που αλλάζει, είναι η κατασκευή των μοτοσυκλετών, η οποία μεταφέρεται στην Ινδία, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι αυτό θα μειωθεί κατά 20%.

Αυτό σημαίνει πιο προσιτές μοτοσυκλέτες και για αρχή, η γκάμα της Energica θα αποτελείται από τα ήδη γνωστά μοντέλα Experia, Ego, Eva Ribelle και EsseEsse9.

Η εξέλιξη στις υπάρχουσες πλατφόρμες θα αφορά στην βελτίωση των μπαταριών, στην αυτονομία, στην απόδοση και στην αξιοπιστία, περιορίζει τις δαπάνες και τον χρόνο που θα απαιτούσε η ανάπτυξη εντελώς νέων μοντέλων.

Οι πρώτες μοτοσυκλέτες της νέας περιόδου αναμένονται να διατεθούν στις αγορές, στον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τη διοίκηση, με την αρχή να γίνεται στις ΗΠΑ. Κανείς δεν μπορεί φυσικά να προβλέψει αν η «δεύτερη φορά» της Energica θα έχει συνέχεια ωστόσο η αγορά έχει αλλάξει αρκετά και ήδη μεγάλοι κατασκευαστές ετοιμάζονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των ηλεκτροκίνητων δίτροχων.

Ακόμα τα ζητήματα της αυτονομίας στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες παραμένουν, όμως το δίκτυο των φορτιστών έχει αναπτυχθεί και η ταχύτητα τους είναι πιο γρήγορη από ποτέ. Είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες και –το σημαντικότερο- η Energica γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις δυσκολίες. Της κόστισαν ήδη μία χρεοκοπία