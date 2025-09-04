quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Επαγωγική φόρτιση: H Porsche αλλάζει τα δεδομένα δημιουργώντας το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, χωρίς καλώδια

ΠΕΜΠΤΗ | 04.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
epagogiki-fortisi-h-porsche-allazei-ta-dedomena-dimiourgontas-to-mellon-tis-ilektrokinisis-choris-kalodia-773415

Χωρίς καλώδια και wallbox, το σύστημα φόρτισης που χρησιμοποιείται ευρέως στα κινητά, τώρα περνάει και στα αυτοκίνητα!

  • Η Porsche λανσάρει το πρώτο επαγωγικό σύστημα φόρτισης 11 kW σε «One-Box» μορφή
  • Η νέα Cayenne Electric θα είναι το πρώτο μοντέλο με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης
  • Πρεμιέρα στο IAA Mobility Μονάχου 2025, εμπορική διάθεση από το 2026

Η απλότητα που έφερε η ασύρματη φόρτιση στα smartphones, περνά πλέον και στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Η Porsche ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σε παραγωγή το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επαγωγικής φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με ισχύ έως 11 kW και αποδοτικότητα μεταφοράς ενέργειας που αγγίζει το 90%.

Το νέο «One-Box» concept απλοποιεί τα πάντα: στο χώρο στάθμευσης τοποθετείται μόνο μια επίπεδη βάση στο δάπεδο, χωρίς wallbox ή ξεχωριστές μονάδες ελέγχου. Ο οδηγός απλώς παρκάρει το αυτοκίνητο επάνω της, ενεργοποιεί το χειρόφρενο και η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Η τεχνολογία θα κάνει το ντεμπούτο της στο ολοκαίνουργιο Cayenne Electric (E4), που παρουσιάζεται στα τέλη του 2025 και θα λανσαριστεί το 2026. Η Porsche εστιάζει στην καθημερινή πρακτικότητα, καθώς σχεδόν το 75% των φορτίσεων των πελατών της γίνεται στο σπίτι. Για την εγκατάσταση της βάσης, η εταιρεία θα προσφέρει υπηρεσία από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

Η ασύρματη βάση διαθέτει συστήματα ασφαλείας με αισθητήρες κίνησης και ανίχνευση ξένων αντικειμένων, ενώ χάρη στην ενσωματωμένη σύνδεση LTE και WiFi μπορεί να αναβαθμίζεται μελλοντικά μέσω over-the-air updates. Το όχημα καθοδηγείται με τη βοήθεια της κάμερας Surround View ώστε να ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια πάνω από το πλάκα φόρτισης, ενώ όλες οι λειτουργίες παρακολουθούνται από την εφαρμογή My Porsche.

Παράλληλα, η νέα Cayenne θα υποστηρίζει κορυφαία ισχύ DC φόρτισης έως 400 kW, για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Στο IAA Mobility, η Porsche θα παρουσιάσει το πρωτότυπο με ειδική ηλεκτροφωταυγή βαφή που αλλάζει όψη όταν ρέει ρεύμα, προσφέροντας ένα θεαματικό σόου φωτισμού.

 


 

Τι κρατάμε 

  • Απλοποιεί την οικιακή φόρτιση χωρίς καλώδια
  • Εξασφαλίζει αποδοτικότητα κοντά στο ενσύρματο AC
  • Προσφέρει πιστοποιημένη ασφάλεια (CE & UL)
  • Διαθέτει προετοιμασία για μελλοντικά updates
  • Φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα των χρηστών

Το εντυπωσιακό supermini που θέλουν όλοι και κοστίζει από 20.800 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Αυτό είναι το νέο οικογενειακό της Leapmotor που έρχεται να τα βάλει με το VW ID.3

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Tags
#Porsche#Επαγωγική Φόρτιση#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
