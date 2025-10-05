quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Έπεσε η Tesla: Ποια μάρκα-υπερδύναμη συνεχίζει να είναι μπροστά στις πωλήσεις ηλεκτρικών;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.10.2025
Autotypos Team
epese-i-tesla-poia-marka-yperdynami-synechizei-na-einai-brosta-stis-poliseis-ilektrikon-716065

Η κυριαρχία της Tesla στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν έμελλε να κρατήσει για πάντα, αφού μια άλλη μάρκα είχε αντίθετη άποψη.

Όσο γρήγορα ανέβηκε στην κορυφή, τόσο γρήγορα άρχισε να πέφτει από αυτή: ο λόγος φυσικά για την Tesla, μια εταιρεία που εξελίχθηκε σε λίγα χρόνια από μια νεοσύστατη εταιρεία ηλεκτρικών σε παγκόσμιο κυρίαρχο της ηλεκτροκίνησης, υπό την καθοδήγηση του Έλον Μασκ. Ο τελευταίος γρήγορα βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ, με τους φανατικούς υποστηρικτές του να ρίχνουν «μαύρη πέτρα», παρομοιάζοντάς τον ακόμα και με τον… Χίλτερ.

Η σύντομη καριέρα (περίπου) του Μασκ στον πολιτική των ΗΠΑ έφερε τα πάνω κάτω για την Tesla, με την εταιρεία να χάνει τελικά τη θέση της στην κορυφή.

Η BYD γιόρτασε επίσημα την παραγωγή του εκατομμυριοστού Dolphin Sur

Νέο ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση

Ο νέος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι άλλος από την υπερδύναμη που ονομάζεται BYD, με την κινέζικη μάρκα να είναι πια αναμφισβήτητα το νούμερο ένα όνομα στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η BYD εδραίωσε το προβάδισμά της στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας μάλιστα την εταιρεία του Έλον Μασκ κατά εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις.

Διαβάστε επίσης: Το κινεζικό SUV που έρχεται στην Ελλάδα, έπιασε τα 5 αστέρια στο Euro NCAP – Τι τιμή έχει;

Tesla

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο blogger αυτοκινήτων Tongkuai Shuchang (痛快舒畅), οι συνολικές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της BYD ξεπέρασαν τις 1,6 εκατομμύρια μονάδες έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τις περίπου 1.217.000 εκατομμύρια μονάδες της Tesla κατά την ίδια περίοδο.

Με απλά μαθηματικά, αυτό σημαίνει πως η BYD κατάφερε να πουλήσει σχεδόν 400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραπάνω από τον βασικό ανταγωνιστή της!

Μόνο στο τρίτο τρίμηνο, η BYD παρέδωσε 582.500 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Ο εν λόγω αριθμός αντιπροσωπεύει μάλιστα μια μικρή μείωση της τάξης του 4%, ωστόσο, σηματοδοτεί αύξηση 31,4% σε ετήσια βάση. Στην αντίπερα όχθη, η Tesla μέτρησε περίπου 497.100 παραδόσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση 29,4% σε τριμηνιαία βάση και 7,4% σε ετήσια.

Η Tesla φαίνεται πως αρχίζει να αναρρώνει από το σοκ που ακολούθησε μετά της εκλογές στις ΗΠΑ, όταν ο CEO της, Έλον Μασκ, επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας τους – στη συντριπτική τους πλειοψηφία δημοκρατικούς – fans της να… τραβάνε τα μαλλιά τους.

Παρ’ όλα αυτά, η Tesla φαίνεται πως έχει δώσει για τα καλά τη θέση οδηγού στην BYD, η οποία είναι αναμφισβήτητα ο νούμερο ένα «παίχτης» στον τομέα των ηλεκτρικών.

Το νέο αφεντικό στην ηλεκτροκίνηση

Από όταν η BYD ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις για δεύτερη φορά, το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η BYD δεν έχει αφήσει ποτέ τα ηνία και δεν έχει ξανακοιτάξει πίσω. Έκτοτε, η κινέζικη μάρκα «στρογγυλοκάθεται» στην κορυφή για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ η Counterpoint Research εκτιμά πως θα ολοκληρώσει το 2025 ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μερίδιο αγοράς 15,7%, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θετή της.

Τι κρατάμε;

  • H BYD συνεχίζει να κρατά τα ηνία στην ηλεκτροκίνηση
  • Ενώ η Tesla έχει αρχίσει να αναρρώνει, το όνειρο της επιστροφής στην πρωτιά φαντάζει ολοένα και πιο άπιαστο
  • Εκτιμάται πως η διαφορά της BYD από τον δεύτερο θα μεγαλώσει κι άλλο μέχρι το τέλος του έτους

Πηγή: Carnewschina.com

