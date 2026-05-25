Επίσημο: Η CUPRA ετοιμάζει τον ανταγωνιστή της BMW iX3 – Θα τα καταφέρει;

Μπορεί να ξεκίνησε ως απλά μια ιδέα, αλλά η CUPRA αποφάσισε να βάλει τον ανταγωνιστή της BMW iX3 στην παραγωγή

Το είδαμε για πρώτη φορά σε μορφή πρωτότυπου πέρσι, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, κι ενώ η CUPRA τότε έλεγε πως πρόκειται απλώς για ένα show car που παρουσιάζει την εξελιγμένη σχεδιαστική γλώσσα της, τώρα αποφάσισε να το βάλει στην παραγωγή.

Ο λόγος για το Tindaya, τη νέα SUV ναυαρχίδα της μάρκας που στοχεύει να κοιτάξει ανταγωνιστές όπως η BMW iX3 και η Mercedes GLC «στα μάτια».

Παραήταν καλό για να μείνει στο «χαρτί»

Το Tindaya, μήκους 4,72 μέτρων, ξεχώρισε πέρσι χάρη στο ριζοσπαστικό και αιχμηρό του design, δείχνοντας την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της CUPRA. Ενώ αρχικά παρουσιάστηκε ως show car, ο CEO της Seat-CUPRA, Markus Haupt, επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο μπαίνει σε φάση εξέλιξης και θα φτάσει στην παραγωγή τα επόμενα χρόνια.

«Δείχνει φανταστικό – γιατί να μην το φτιάξουμε;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Haupt και πρόσθεσε: «Πράγματι εξετάζουμε τα πλάνα μας για το πότε θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το Tindaya, αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ ότι αυτό το αυτοκίνητο θα βγει στους δρόμους σε μερικά χρόνια».

Το νέο Tindaya θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας πάνω από τα Tavascan και Terramar, διεκδικώντας μερίδιο στην κατηγορία των premium μεσαίων SUV, όπου κυριαρχούν μοντέλα όπως το Audi Q5, το Volvo EX60, η Mercedes GLC και φυσικά, η BMW iX3. Η τιμή του αναμένεται να ξεκινά από τις περίπου 70.000 ευρώ, τοποθετώντας το απέναντι στα premium ηλεκτρικά μοντέλα του ανταγωνισμού.

Ο στόχος της CUPRA

Το Tindaya παραγωγής θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP του ομίλου Volkswagen, ωστόσο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα χρησιμοποιεί το ριζοσπαστικό σύστημα range-extender των 489 ίππων που διέθετε το concept.

«Όλη αυτή η συζήτηση αλλάζει μέρα με τη μέρα, πολύ γρήγορα. Θα βασίζεται φυσικά σε μια νέα πλατφόρμα του ομίλου – αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Αλλά ποιες εκδόσεις κινητήρων θα έχουμε τελικά; Δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα και θέλουμε να παραμείνουμε ευέλικτοι όσο γίνεται περισσότερο», απάντησε ο Haupt σε σχετική ερώτηση.

Το Tindaya αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της CUPRA στην ευρωπαϊκή αγορά, βοηθώντας την εταιρεία να πετύχει τον στόχο του 3% μεριδίου παγκοσμίως μέχρι το 2030, χωρίς να χάσει τον σπορτίφ και «διαφορετικό» χαρακτήρα της.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε mainstream. Νομίζω ότι η φόρμουλα επιτυχίας της CUPRA είναι η διαφορετικότητα, το να απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν κάτι διαφορετικό, όχι ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε: πώς να διατηρήσουμε τη μάρκα ως ανταγωνιστή, ως κάτι που μπορεί ακόμα να απευθυνθεί σε πελάτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: Autocar.co.uk