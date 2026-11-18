Τέσσερα μοτέρ, 1.200 Nm ροπής και έξι «εικονικές» σχέσεις. Η BMW ανοίγει τα χαρτιά της για την νέα ηλεκτρική M3.

Μέχρι τώρα ξέραμε πόσα μοτέρ θα έχει η πρώτη ηλεκτρική BMW M3. Πλέον, ξέρουμε και τι αποδίδουν. Η BMW M δίνει συνδυαστική ισχύ έως 850 ίππους (625 kW) και ροπή 1.200 Nm για το πρωτότυπο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης. Οι τιμές παραμένουν προκαταρκτικές, αλλά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η σημερινή M3 Competition με M xDrive αποδίδει 530 ίππους και 650 Nm. Μιλάμε δηλαδή για μία διαφορά 320 ίππων, σχεδόν όσο ένα δεύτερο σπορ αυτοκίνητο.

Η ιπποδύναμη, βέβαια, ήταν ανέκαθεν η μισή συζήτηση γύρω από μια M3. Η άλλη μισή αρχίζει μόλις ο οδηγός στρίψει το τιμόνι και πατήσει το γκάζι. Εκεί αποκτά σημασία η επιλογή των Βαυαρών να δώσουν σε καθέναν από τους τέσσερις τροχούς το δικό του μοτέρ.

Τι προσφέρουν τα τέσσερα μοτέρ (ένα για κάθε τροχό) στην έξοδο μιας στροφής

Ας πάρουμε μια δεξιά στροφή. Καθώς ο οδηγός ανοίγει το γκάζι, ο πίσω αριστερός τροχός, που βρίσκεται στο εξωτερικό της καμπής, μπορεί να πάρει περισσότερη ροπή από τον πίσω δεξιό. Η διαφορά βοηθά το αυτοκίνητο να περιστραφεί προς την έξοδο. Το σύστημα M Dynamic Performance Control μπορεί να κάνει αυτή τη διόρθωση απευθείας στα μοτέρ και να την προσαρμόζει όσο ο οδηγός ξετυλίγει το τιμόνι. Κι αν εκείνος θέλει να έχει τον πρώτο λόγο ο πίσω άξονας, η M3 διαθέτει και αμιγώς πισωκίνητη λειτουργία.

Τα τέσσερα μοτέρ έχουν εξίσου ενδιαφέρουσα δουλειά στην άκρη της ευθείας. Η ισχύς ανάκτησης φτάνει στιγμιαία τα 540 kW στο φρενάρισμα, επιστρέφοντας ενέργεια στην μπαταρία και ξεκουράζοντας τους δίσκους. Στο Μιραμάς της νότιας Γαλλίας, η BMW μέτρησε αμέσως μετά τους γύρους του πρωτοτύπου 80 °C στους εμπρός δίσκους και μόλις 40 °C στους πίσω. Από όσα ανακοίνωσε για τη νέα M3, ίσως το πιο απρόσμενο νούμερο να είναι τελικά αυτοί οι σαράντα βαθμοί.

Ένας γρήγορος γύρος ή ένα τέταρτο στην πίστα;

Σε ένα track day έχει σημασία πόση δύναμη έχεις στη διάθεσή σου και στον πέμπτο γύρο. Η BMW είχε ήδη ανακοινώσει από τον Ιανουάριο αρχιτεκτονική 800 Volt και μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα άνω των 100 kWh. Για την M3, όμως, οι μηχανικοί φρόντισαν και για την ψύξη των κυλινδρικών κυψελών από δύο πλευρές, ώστε η θερμοκρασία τους να παραμένει υπό έλεγχο όταν εναλλάσσονται οι δυνατές επιταχύνσεις με τα δυνατά φρεναρίσματα.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η λειτουργία Track. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ένα γρήγορο πέρασμα έως δύο λεπτών, ένα σύντομο σκέλος έως οκτώ λεπτών ή ένα μεγαλύτερο έως δεκαπέντε λεπτών. Το αυτοκίνητο προετοιμάζει θερμικά την μπαταρία και υπολογίζει πόση ισχύ μπορεί να διατηρήσει για τη διάρκεια που διάλεξε ο οδηγός. Η λογική είναι απλή. Αν έχεις μπροστά σου ένα τέταρτο στην πίστα, θέλεις να ξέρεις ότι στην έξοδο της ίδιας στροφής η απόκριση στο γκάζι θα παραμένει προβλέψιμη και προς το τέλος.

Έξι «σχέσεις» και κόφτης σε μια ηλεκτρική M3

Παρά την αλλαγή κάτω από το καπό, τα paddles μένουν πίσω από το τιμόνι. Στη χειροκίνητη λειτουργία ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έξι εικονικές σχέσεις. Με κάθε ανέβασμα αλλάζει στιγμιαία η παροχή ροπής και πέφτει ο τόνος του συνθετικού ήχου στην καμπίνα. Αν κρατήσει την ίδια «σχέση» με τέρμα γκάζι, το σύστημα φτάνει μέχρι και σε εικονικό κόφτη.

Γιατί να μπει η BMW σε αυτόν τον κόπο; Σκεφτείτε μια στροφή που ξέρετε ότι την παίρνετε με τρίτη. Η σχέση που έχετε επιλέξει και ο ήχος καθώς πλησιάζετε στην κορυφή σάς δίνουν τα δύο βασικότερα σημεία αναφοράς χωρίς να χρειαστεί να κοιτάξετε το ταχύμετρο. Αυτή την παραδοσιακή μηχανική αίσθηση επιχειρεί να μεταφέρει η BMW στην ηλεκτρική M3.

Το 2027 η ηλεκτρική, το 2028 αναμένεται η «παραδοσιακή» εξακύλινδρη

Για όσους πάντως προτιμούν να ακούν τον εξακύλινδρο να ανεβάζει στροφές, η αναμονή θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Η ηλεκτρική M3 θα μπει πρώτη στην παραγωγή στο Μόναχο το 2027. Η βενζινοκίνητη αναμένεται να ακολουθήσει το 2028, περίπου έναν χρόνο αργότερα. Θα διατηρήσει τον εξακύλινδρο εν σειρά με δύο turbo, σε εξελιγμένη μορφή. Η BMW κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της για την ισχύ του.

Κάπως έτσι, η έβδομη γενιά φέρνει μια πρωτιά πιο ουσιαστική ακόμη και από τους 850 ίππους. Για πρώτη φορά, δύο οδηγοί θα μπορούν να παραγγείλουν μια καινούργια M3 και να περιμένουν εντελώς διαφορετικά πράγματα από το σύστημα κίνησης. Ο ένας την ακαριαία απόκριση τεσσάρων ηλεκτροκινητήρων, ο άλλος το βρυχηθμό ενός εξακύλινδρου μέχρι τον κόφτη. Ποια BMW Μ3 θα επικρατήσει εκ των δύο; Θα μάθουμε σύντομα.