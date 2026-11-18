Ένα ιδιαίτερα επιθετικό ηλεκτρικό GTI ετοιμάζει η Volkswagen, το οποίο αναμένεται να αποκαλυφθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Πρόκειται για ένα νέο πρωτότυπο μοντέλο που βασίζεται στο ID Polo GTI και, όπως δείχνουν οι πρώτες φωτογραφίες, ανεβάζει σημαντικά τον πήχη σε επίπεδο εμφάνισης, με τεράστια πίσω αεροτομή και έντονα φουσκωμένα φτερά. Παράλληλα, η παρουσίασή του ενδέχεται να αποτελεί μια πρώτη γεύση από μια ακόμη πιο σκληροπυρηνική έκδοση Clubsport.

Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ακόμη το σύνολο των σχεδιαστικών του λεπτομερειών. Το πρωτότυπο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 50 ετών από τη γέννηση του σήματος GTI, ενώ η Volkswagen το περιγράφει ως μια ιδιαίτερα «πικάντικη» εκδοχή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTI της.

Στα σκαριά μια έκδοση Clubsport με σχεδόν 300 ίππους

Οι αλλαγές δεν θα περιορίζονται στον ηλεκτροκινητήρα. Το πρόγραμμα εξέλιξης φέρεται να περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο, με σημαντικότερη την προσθήκη ενός νέου διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την αυξημένη ισχύ. Την ύπαρξη του συγκεκριμένου προγράμματος είχε επιβεβαιώσει ο Florian Umbach, επικεφαλής του τομέα δυναμικής εξέλιξης της Volkswagen, μιλώντας στο Autocar κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής πρώτης δοκιμής ενός πρωτοτύπου GTI στη Βρετανία.

«Υπάρχει σίγουρα περιθώριο να βρούμε περισσότερη μέγιστη ισχύ από τον ηλεκτροκινητήρα και τις μπαταρίες που διαθέτουμε, καθώς και περισσότερη ροπή από αυτή που μπορεί να διαχειριστεί ο εμπρός άξονας. Υπάρχει ξεκάθαρα αυτή η δυνατότητα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Umbach είχε αφήσει, μάλιστα, ανοιχτό και το ενδεχόμενο να εξοπλιστεί μια τέτοια έκδοση με προσομοιωμένο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο θα ελέγχεται μέσω paddles πίσω από το τιμόνι.

Με άρωμα από τα προηγούμενα Golf GTI Clubsport

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το πρωτότυπο που θα παρουσιαστεί στις 20 Νοεμβρίου συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξέλιξης. Ωστόσο, η ιδιαίτερα επιθετική εμφάνισή του παραπέμπει στη φιλοσοφία που ακολούθησε η Volkswagen και σε προηγούμενες εκδόσεις Golf GTI Clubsport, οι οποίες ξεχώριζαν από τις πιο ακραίες σχεδιαστικές και αεροδυναμικές παρεμβάσεις τους.

Η πλήρης αποκάλυψη του νέου πρωτοτύπου θα γίνει την Παρασκευή 20/11, οπότε και θα μάθουμε αν το εν λόγω πρωτότυπο αποτελεί τον προάγγελο του ισχυρότερου και πιο σπορ ID Polo GTI που βρίσκεται στα σχέδια της Volkswagen.

Πηγή: Autocar