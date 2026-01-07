Έσπασε κάθε ρεκόρ: Η χώρα που οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν το 96% του συνόλου για το 2025

Παγιώνει το παγκόσμιο προβάδισμά της στην κατάργηση των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων, σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2025, ήταν ηλεκτρικά!

Ο λόγος για τη Νορβηγία, η οποία έχει παρουσιάσει μια μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο διείσδυση των EV στην αγορά, με γραμμική και σταθερή αύξηση των ποσοστών πωλήσεων τους. Η ταχύτατη μετάβαση της πετρελαιοπαραγωγού Νορβηγίας στην ηλεκτροκίνηση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η υποτονική ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον περασμένο μήνα, στην αναθεώρηση του σχεδίου για πλήρη απαγόρευση των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης από το 2035.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών (OFV), το 95,9% των νέων ταξινομήσεων το 2025 αφορούσε ηλεκτρικά οχήματα, ποσοστό που εκτοξεύθηκε σχεδόν στο 98% τον Δεκέμβριο. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν 88,9%. Συνολικά, ταξινομήθηκαν 179.549 νέα αυτοκίνητα, αριθμός-ρεκόρ που αντιστοιχεί σε αύξηση 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Tesla πρώτη στις πωλήσεις

Η Tesla διατήρησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, καταλαμβάνοντας 19,1% της αγοράς. Ακολούθησαν η Volkswagen με 13,3% και η Volvo με 7,8%. Με αιχμή το Model Y, η Tesla πούλησε 27.621 αυτοκίνητα μέσα στο 2025 — περισσότερα από όσα έχει πουλήσει ποτέ οποιοσδήποτε κατασκευαστής σε μία μόνο χρονιά στη Νορβηγία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η επίδοση καταγράφηκε παρά την αρνητική δημοσιότητα που αντιμετωπίζει η Tesla σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, λόγω των πολιτικών τοποθετήσεων του Elon Musk και της στήριξής του σε ακροδεξιά κόμματα και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής αύξησαν σημαντικά το αποτύπωμά τους, φτάνοντας το 13,7% της αγοράς, από 10,4% το 2024. Πρωταγωνιστής ήταν η BYD, η οποία υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις της στη χώρα. Η Νορβηγία ξεκίνησε να φορολογεί τα ηλεκτρικά οχήματα από το 2023 και μάλιστα η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα επιβάλει ΦΠΑ έως 5.000 δολάρια ανά όχημα, προκαλώντας «αγώνα δρόμου» από καταναλωτές και εταιρείες ώστε να προλάβουν το τέλος του 2025.

Κίνητρα υπέρ των EV – Αφόρητες πιέσεις στα ICE

Παρότι ορισμένα κίνητρα για τα EV έχουν περιοριστεί, η νορβηγική πολιτική βασίζεται εξίσου στην αύξηση της φορολόγησης των οχημάτων εσωτερικής καύσης. Όπως εξηγεί η επικεφαλής της Νορβηγικής Ένωσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Christina Bu, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα έχουν γίνει απλώς ασύμφορα. «Στο εξωτερικό πιστεύουν ότι όλα οφείλονται σε φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις υπέρ των ηλεκτρικών, ωστόσο υπάρχει παράλληλα και μεγάλη φορολογική πίεση στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία πλέον θεωρούνται ασύμφορα».

Τα ελάχιστα οχήματα με ορυκτά καύσιμα που ταξινομήθηκαν το 2025 αφορούσαν κυρίως εξειδικευμένες χρήσεις, όπως οχήματα για άτομα με αναπηρία, περιπολικά και οχήματα πρώτων ανταποκριτών, καθώς και περιορισμένο αριθμό υβριδικών και σπορ μοντέλων. Για το 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 300.000 νορβηγικές κορόνες (περίπου 29.000 ευρώ) θα παραμείνουν απαλλαγμένα από ΦΠΑ, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει την επιστροφή των μικρών και προσιτών μοντέλων.

«Οι αλλαγές στη φορολογία πιθανότατα θα επιταχύνουν την επιστροφή των compact αυτοκινήτων, που κάποτε κυριαρχούσαν τόσο στη Νορβηγία όσο και στην Ευρώπη», ανέφερε ο Berg.