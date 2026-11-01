Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027: Το Renault Twingo E-Tech Electric στους φιναλίστ

Το Renault Twingo E-Tech Electric διεκδικεί τον τίτλο Car of the Year 2027, με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ, αυτονομία 263 km και ήδη 26.000 πωλήσεις.

Το Renault Twingo E-Tech Electric βρίσκεται ανάμεσα στα επτά μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027, συνεχίζοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της γαλλικής εταιρείας στον σημαντικότερο ευρωπαϊκό θεσμό αυτοκινήτου. Η φετινή διαδικασία παρουσιάζει, μάλιστα, ένα ιστορικό χαρακτηριστικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, και τα επτά αυτοκίνητα που έφτασαν στον τελικό είναι αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς κανένα μοντέλο βενζίνης, diesel ή υβριδικό.

Για τη Renault, η υποψηφιότητα του Twingo αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά που μοντέλο της βρίσκεται στην τελική φάση, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο τίτλους μέσα στην τελευταία τριετία.

Έκτη συνεχόμενη παρουσία της Renault στον τελικό

Η παρουσία του Twingo E-Tech Electric ανάμεσα στους επτά φιναλίστ συνεχίζει μια σειρά επιτυχημένων υποψηφιοτήτων της Renault, η οποία ξεκίνησε το 2022 με το Megane E-Tech Electric. Ακολούθησαν το Austral το 2023 και το Scenic E-Tech Electric το 2024, το οποίο κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο. Το 2025 η Renault επανέλαβε την επιτυχία της, με το Renault 5 E-Tech Electric να αναδεικνύεται Αυτοκίνητο της Χρονιάς, μοιραζόμενο τη διάκριση με το Alpine A290.

Το 2026 ακολούθησε το Renault 4 E-Tech Electric και τώρα τη σκυτάλη παίρνει το νέο Twingo. Η συγκεκριμένη πορεία αποτυπώνει την έμφαση που έχει δώσει η γαλλική εταιρεία στην ανανέωση της γκάμας της, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο Fabrice Cambolive, CEO της Renault, στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα και προσιτή τιμή. Όπως ανέφερε, η εταιρεία κατάφερε να αναβιώσει τη φιλοσοφία του αρχικού Twingo, διατηρώντας το κόστος απόκτησης κάτω από τις 20.000 ευρώ.

Ποια είναι τα επτά αυτοκίνητα που διεκδικούν τον τίτλο του 2027;

Η τελική λίστα διαμορφώθηκε από την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 65 δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 25 χώρες.

Οι επτά φιναλίστ του Car of the Year 2027 είναι:

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo E-Tech Electric

Volkswagen ID. Polo

Volvo EX60

Το ενδιαφέρον είναι ότι στην τελική επτάδα συναντάμε τόσο μεγαλύτερα, ακριβότερα ηλεκτρικά SUV όσο και μικρά αυτοκίνητα πόλης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με στόχο να κάνουν την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη σε περισσότερους αγοραστές. Το Twingo αποτελεί μία από τις πιο προσιτές προτάσεις, με την τιμή του να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υποψηφιότητάς του.

Το γεγονός ότι όλα τα μοντέλα είναι ηλεκτρικά δεν σημαίνει ότι η κριτική επιτροπή περιορίζει την αξιολόγησή της μόνο στην αυτονομία ή στη φόρτιση. Εξετάζονται επίσης στοιχεία όπως η οδική συμπεριφορά, η σχεδίαση, η καινοτομία, η πρακτικότητα και η σχέση αξίας-τιμής.

Το Renault Twingo έχει ήδη σχεδόν 26.000 πωλήσεις

Η υποψηφιότητα του Twingo δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην αναγνωρισιμότητα του ονόματός του ή στη νοσταλγική του σχεδίαση. Σύμφωνα με τη Renault, το νέο ηλεκτρικό έχει ήδη καταγράψει σχεδόν 26.000 πωλήσεις από την εμπορική του παρουσίαση, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μάλιστα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης, με μερίδιο που αγγίζει το 25%.

Μικρό σε διαστάσεις, με χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας

Το νέο Twingo E-Tech Electric έχει μήκος μόλις 3,79 μέτρα, παραμένοντας ένα από τα πιο συμπαγή πεντάθυρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς. Η σχεδίασή του παραπέμπει άμεσα στην πρώτη γενιά του Twingo, με χαρακτηριστικούς στρογγυλούς προβολείς, καμπύλες επιφάνειες και μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση σε σχέση με τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα.

Στο εσωτερικό, ωστόσο, η Renault έχει επιλέξει ιδιαίτερα πρακτικές λύσεις. Τα δύο πίσω καθίσματα είναι ανεξάρτητα και μπορούν να μετακινηθούν κατά μήκος 17 cm, επιτρέποντας στον οδηγό να δώσει προτεραιότητα είτε στον χώρο για τα πόδια των επιβατών είτε στον χώρο αποσκευών.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 360 lt, ενώ η αναδίπλωση του καθίσματος του συνοδηγού επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2 μέτρων. Πρόκειται για δυνατότητες που δεν συναντάμε συχνά σε αυτοκίνητα τόσο περιορισμένων διαστάσεων.

Ηλεκτρικό με 82 PS και αυτονομία 263 km

Το Renault Twingo E-Tech Electric χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW (82 PS), ο οποίος συνδυάζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP, ωφέλιμης χωρητικότητας 27,5 kWh. Η εργοστασιακή αυτονομία φτάνει έως τα 263 km, μια τιμή που ανταποκρίνεται στον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η βασική διάταξη υποστηρίζει φόρτιση AC 6,6 kW, ενώ το διαθέσιμο πακέτο Advanced Charge Pack προσθέτει δυνατότητα φόρτισης AC 11 kW και ταχυφόρτισης DC έως 50 kW. Παράλληλα, υποστηρίζονται λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L) και Vehicle-to-Grid (V2G), με την τελευταία να επιτρέπει, όπου υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνικές και εμπορικές προϋποθέσεις, την αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Στο επίπεδο της τεχνολογίας, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δύο ψηφιακές οθόνες και σύστημα πολυμέσων, ενώ η πλουσιότερη Techno ενσωματώνει το OpenR Link με Google built-in. Το σύστημα περιλαμβάνει δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Ο εξοπλισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έως 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, λειτουργία One Pedal και τη νέα πανοραμική γυάλινη οροφή Twingobay, επιφάνειας 0,7 m².

Πόσο κοστίζει το Renault Twingo στην Ελλάδα;

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Renault έχει τοποθετήσει το μοντέλο κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις. Στην Ελλάδα, η βασική έκδοση Twingo E-Tech Electric Evolution διατίθεται από 19.490 ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο.

Με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και του πρόσθετου οφέλους απόσυρσης 1.500 ευρώ, η τελική τιμή μπορεί να μειωθεί στις 14.990 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η πλουσιότερη έκδοση Techno ξεκινά από 22.900 ευρώ, πριν από την εφαρμογή επιδοτήσεων και τυχόν πρόσθετων προωθητικών ενεργειών. Το μοντέλο κατασκευάζεται στο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας, στοιχείο που ενισχύει και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του.

Πότε θα ανακοινωθεί το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027;

Η επόμενη φάση του θεσμού περιλαμβάνει πρόσθετες δοκιμές των επτά φιναλίστ από τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2026 έχουν προγραμματιστεί κοινές δοκιμές στην πίστα του Balocco, στην Ιταλία, πριν από την τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί επίσημα στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Για τη Renault, το Twingo αποτελεί μια νέα ευκαιρία διεκδίκησης του τίτλου, δύο χρόνια μετά την επιτυχία του Renault 5.

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