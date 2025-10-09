Ferrari Elettrica: Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari με 1.000 ίππους

Η πρώτη Ferrari μηδενικών ρύπων θα αποκαλυφθεί επίσημα την άνοιξη του 2026.

To πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Maranello είναι προ των πυλών και σήμερα, η Ferrari αποκάλυψε το -έτοιμο για παραγωγή- σασί του αλλά και διάφορα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσει. Αυτή η Ferrari θα ονομαστεί Elettrica θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την εταιρεία, καθώς πρόκειται για το πρώτο EV που θα φέρει το θρυλικό Prancing Horse. Η Ferrari δείχνει να ακολουθεί πιστά τη στρατηγική της προς τον εξηλεκτρισμό, καθώς σύντομα η γκάμα της θα έχει θερμικές, υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές.

Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό GT αναμένεται να ξεπερνά τους 1.000 ίππους, ενώ υποστηρίζεται από εξελιγμένες τεχνολογίες, ένα χαρακτηριστικό ήχο και μια high-density μπαταρία, αρκετή για 530 χιλιόμετρα αυτονομίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα βασικά εξαρτήματα του EV εξελίχθηκαν και κατασκευάζονται εσωτερικά, εξασφαλίζοντας πως θα προσφέρει «ασύγκριτα επίπεδα επιδόσεων».

Θα εφοδιάζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό. Ο εμπρός άξονας (e-axle) είναι ο ίδιος με της F80, του hypercar της μάρκας. Αποδίδει 286 ίππους στους εμπρός τροχούς, με τον πίσω άξονα να συμπληρώνει άλλους 843 στο άθροισμα. Στη λειτουργία boost, η συνολική δύναμη θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Το 0-100 υπολογίζεται στα 2.5 δευτερόλεπτα και η τελική του ταχύτητα στα 310 χλμ./ώρα.

Τα τρία διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης – Range, Tour και Performance – καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας, της διαθέσιμης ισχύος και της πρόσφυσης. Τα χειριστήρια πίσω από το τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να έχει πρόσβαση σε πέντε προοδευτικά υψηλότερα επίπεδα ροπής και ισχύος, προσφέροντας μια αίσθηση σταδιακής επιτάχυνσης και εμπλοκής, η οποία ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό των αυτοκινήτων Ferrari. Η Ferrari Elettrica χρησιμοποιεί τη λειτουργία αλλαγής ροπής (Torque Shift Engagement), που εκμεταλλεύεται τα βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά διαστάσεων και την άμεση απόκριση των ηλεκτρικών κινητήρων, για να προσφέρει μια συναρπαστική και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Η μπαταρία ενσωματώνεται στο πάτωμα του αμαξώματος, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους κατά 80 χιλιοστά σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό μοντέλο. Έχει χωρητικότητα 122 kWh και ενεργειακή πυκνότητα 195 Wh/kg, που η Ferrari δηλώνει πως είναι κορυφαία στη κατηγορία των EV. Διαθέτει επίσης ένα προηγμένο σύστημα ψύξης, καθώς υποστηρίζει ταχεία φόρτιση μέχρι και με 350 kW. Η εταιρεία δηλώνει πως η Elettrica θα καλύπτει εύκολα 530 χιλιόμετρα με μια φόρτιση.

Η Ferrari δεν έχει αποκαλύψει το σχεδιασμό της Elettrica, αλλά κοιτώντας τα αυτοκίνητα που δοκιμάζονται γύρω από το εργοστάσιο, αναμένουμε να είναι ένα τετράπορτο, τετραθέσιο Grand Tourer, κάτι παρόμοιο με τη Purosangue – που βρίσκεται στο άλλο άκρο, με τον ατμοσφαιρικό V12 των 6 λίτρων. Το σασί και το αμάξωμα θα κατασκευαστούν από 75% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ οι αναλογίες της εμπνέονται από τα κεντρομήχανα μοντέλα της Ferrari, με μεταξόνιο 2.960 χιλιοστών και τη θέση του οδηγού κοντά στους εμπρός τροχούς. Μάλιστα, πρόκειται να είναι η πρώτη Ferrari με ξεχωριστό υποπλαίσιο στον πίσω άξονα, με σκοπό να μειώσει τους κραδασμούς και το θόρυβο στη καμπίνα.

Θα χρησιμοποιεί το 48V ενεργό σύστημα αναρτήσεων της Ferrari, που ήδη τοποθετείται σε Purosangue & F80 και υπόσχεται τόσο άνεση, όσο και ακριβή έλεγχο του αμαξώματος. Και στα 2.300 κιλά, θα είναι η πιο βαριά Ferrari όλων των εποχών.

Πως θα ακούγεται;

Η προσέγγιση της Ferrari για την Elettrica απομακρύνεται από τους συνθετικούς ήχους κινητήρα που έχουμε δει σε άλλα EV. Αντίθετα, ένας αισθητήρας στο inverter ανιχνεύει πραγματικούς κραδασμούς στο σύστημα κίνησης, οι οποίοι ενισχύονται και δημιουργούν έναν ήχο που η εταιρεία περιγράφει ως έναν φυσικό, εξελισσόμενο τόνο που αντανακλά το τρόπο που οδηγείς το αυτοκίνητο.

Με τον ήχο να αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό για κάθε Ferrari μέχρι σήμερα, μένει να δούμε το πως θα ακούγεται η Elettrica στη πραγματικότητα.

Η πρεμιέρα της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari αναμένεται την άνοιξη του 2026, ενώ πριν από αυτή, θα δούμε φωτογραφίες του εσωτερικού της στις αρχές του επόμενου έτους. Θα παράγεται στη νέα μονάδα “E-Building” εντός του εργοστασίου της Ferrari στο Maranello, η οποία έχει δημιουργηθεί για τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα της μάρκας.

Ferrari Elettrica – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

0–100 km/h: 2,5 δευτ.

2,5 δευτ. Τελική ταχύτητα: 310 km/h

310 km/h Μέγιστη ισχύς: >1.000 ίπποι (σε λειτουργία boost)

>1.000 ίπποι (σε λειτουργία boost) Αυτονομία: >530 km

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μεταξόνιο: 2.960 mm

2.960 mm Βάρος: περίπου 2.300 kg

περίπου 2.300 kg Κατανομή βάρους: 47% εμπρός / 53% πίσω

ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (E-AXLE)

Ισχύς στον άξονα: 210 kW

210 kW Ροπή στους τροχούς: 3.500 Nm

3.500 Nm Ροπή στον κινητήρα: 140 Nm (σε λειτουργία Performance Launch)

140 Nm (σε λειτουργία Performance Launch) Πυκνότητα ισχύος: 3,23 kW/kg (απόδοση 93%)

3,23 kW/kg (απόδοση 93%) Μέγιστες στροφές κινητήρα: 30.000 σ.α.λ.

30.000 σ.α.λ. Μέγιστη ισχύς inverter: >300 kW

>300 kW Βάρος: 65 kg

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ (E-AXLE)

Ισχύς στον άξονα: 620 kW

620 kW Ροπή στους τροχούς: 8.000 Nm

8.000 Nm Ροπή στον κινητήρα: 355 Nm (σε λειτουργία Performance Launch)

355 Nm (σε λειτουργία Performance Launch) Πυκνότητα ισχύος: 4,80 kW/kg (απόδοση 93%)

4,80 kW/kg (απόδοση 93%) Μέγιστες στροφές κινητήρα: 25.500 σ.α.λ.

25.500 σ.α.λ. Μέγιστη ισχύς inverter: >600 kW

>600 kW Βάρος: 129 kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αριθμός κυψελών: 210 (15 modules των 14 κυψελών)

210 (15 modules των 14 κυψελών) Συνολική ενεργειακή πυκνότητα: 195 Wh/kg

195 Wh/kg Ενεργειακή πυκνότητα κυψέλης: 305 Wh/kg

305 Wh/kg Μεικτή χωρητικότητα: 122 kWh

122 kWh Μέγιστη τάση: 880 V

880 V Μέγιστη ισχύς φόρτισης: 350 kW

Τι κρατάμε;

Η Ferrari Elettrica θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, με επίσημη αποκάλυψη την άνοιξη του 2026 και ισχύ που ξεπερνά τους 1.000 ίππους .

θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, με επίσημη αποκάλυψη την και ισχύ που ξεπερνά τους . Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 122 kWh με αυτονομία 530 km , υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση 350 kW και κορυφαία ενεργειακή πυκνότητα για την κατηγορία.

και μπαταρία με αυτονομία , υποστηρίζοντας και κορυφαία ενεργειακή πυκνότητα για την κατηγορία. Το σασί κατασκευάζεται από 75% ανακυκλωμένο αλουμίνιο , ενσωματώνει 48V ενεργές αναρτήσεις , και διαμορφώνει ένα τετραθέσιο GT με μεταξόνιο 2.960 mm και βάρος περίπου 2.300 κιλά .

, ενσωματώνει , και διαμορφώνει ένα με μεταξόνιο και βάρος περίπου . Αντί για τεχνητό ήχο, η Elettrica θα αποδίδει φυσικές ηχητικές δονήσεις από το ίδιο το σύστημα κίνησης, παραμένοντας πιστή στην οδηγική ταυτότητα της Ferrari.

