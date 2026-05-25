Αυτή είναι η πρώτη ηλεκτρική Ferrari στην ιστορία – 1.050 ίπποι και 0-100 σε 2,5 δευτερόλεπτα

Η Ferrari βρίσκεται εδώ και χρόνια μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της σύγχρονης αυτοκίνησης και πλέον έκανε το βήμα που όλοι περίμεναν.

Όχι απλώς προς την ηλεκτροκίνηση, αλλά προς μια εντελώς νέα εποχή για το Μαρανέλο. Το νέο όνομα λέγεται Ferrari Luce και είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari παραγωγής. Ένα μοντέλο που δεν δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει τις V8 και V12 Ferrari που γνωρίζουμε, αλλά για να ανοίξει μια νέα κατηγορία μέσα στην ίδια τη μάρκα. Και κρίνοντας από όσα ανακοίνωσαν οι Ιταλοί στη Ρώμη, δεν μιλάμε απλώς για μια ηλεκτρική Ferrari, αλλά για ένα από τα πιο φιλόδοξα projects στην ιστορία της εταιρείας. Η αποκάλυψη έγινε στο εντυπωσιακό Vela di Calatrava στη Ρώμη, με έντονο συμβολισμό, αφού εκεί η Ferrari ήθελε να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον της. Άλλωστε, η 25η Μαΐου έχει ξεχωριστή σημασία για το Μαρανέλο, καθώς την ίδια ημέρα το 1947 η Ferrari πήρε την πρώτη της νίκη με την 125 S στο Gran Premio di Roma. Σχεδόν 80 χρόνια μετά, επιστρέφει στην ίδια πόλη για να παρουσιάσει κάτι που πιθανότατα θα συζητιέται για δεκαετίες.

1.050 ίπποι και 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα

Κάτω από το αμάξωμα της Luce βρίσκεται μια εντελώς νέα πλατφόρμα που εξελίχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρική χρήση. Η Ferrari μιλά για τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, με συνολική ισχύ που φτάνει τους 1.050 ίππους. Οι επιδόσεις είναι φυσικά αντίστοιχες hypercar. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, το 0-200 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 310 km/h. Παράλληλα, η αυτονομία ανακοινώνεται πάνω από 530 χιλιόμετρα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 122 kWh, λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 800V και υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως 350 kW. Σύμφωνα με τη Ferrari, όλο το σύστημα εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στο Μαρανέλο, από τους ηλεκτροκινητήρες μέχρι το battery pack, κάτι που θεωρούν κομβικό για τη διατήρηση της ταυτότητας της μάρκας.

Αυτό που σοκάρει ακόμη περισσότερο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ίσως η ίδια η φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Η Ferrari Luce είναι πρακτικά ένα τετράθυρο, πενταθέσιο ηλεκτρικό GT υψηλών επιδόσεων, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητο για το Μαρανέλο. Η σχεδίαση έγινε σε συνεργασία με το creative collective “LoveFrom”, υπό τον Sir Jony Ive, τον άνθρωπο πίσω από εμβληματικά προϊόντα της Apple. Και αυτό φαίνεται παντού. Η Ferrari μιλά συνεχώς για “clarity”, “simplicity” και “purity”, κάτι που αποτυπώνεται στο σχεδόν μονοκόμματο glasshouse και στις καθαρές επιφάνειες του αμαξώματος. Οι φωτιστικές επιφάνειες είναι ενσωματωμένες σχεδόν αόρατα στο αμάξωμα όταν σβήνουν, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει μια αναφορά στις 360 Modena και 458 Italia μέσα από τα halo φωτιστικά σώματα. Ακόμη πιο ακραίες είναι οι ζάντες. Η Luce φορά τις μεγαλύτερες ζάντες που έχει βάλει ποτέ η Ferrari σε μοντέλο παραγωγής, με 23 ίντσες εμπρός και 24 ίντσες πίσω.

Και κάπου εδώ μάλλον ξεκινά και η μεγάλη συζήτηση γύρω από τη Ferrari Luce. Γιατί μπορεί τεχνικά να δείχνει εντυπωσιακή, όμως σχεδιαστικά δύσκολα περνά απαρατήρητη και όχι απαραίτητα με θετικό τρόπο. Οι αναλογίες της θυμίζουν περισσότερο ένα υπερπολυτελές ηλεκτρικό crossover παρά μια κλασική Ferrari, με αρκετούς ήδη να τη συγκρίνουν με ένα “Ferrari-ποιημένο” Tesla Model Y. Το αμάξωμα δείχνει αρκετά ψηλό και χοντροκομμένο για τα δεδομένα του Μαρανέλο, ειδικά στο πίσω μέρος, ενώ η συνολική σιλουέτα έχει κάτι από… μεγάλο ψάρι ή θαλάσσιο πλάσμα, κυρίως λόγω του υπερβολικά καθαρού glasshouse και των μαλακών επιφανειών. Ακόμη και η Purosangue, που επίσης είχε αρχικά διχάσει, δίπλα της μοιάζει σχεδόν… diva, με πολύ πιο θεατρικές αναλογίες και αισθησιασμό. Η Luce δείχνει ξεκάθαρα πως η Ferrari επέλεξε να βάλει μπροστά την αεροδυναμική, την ευρυχωρία και τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως άφησε λίγο πίσω τον διαχρονικό ιταλικό ερωτισμό που έχουμε συνδέσει με το όνομα Ferrari.

Η Ferrari επιμένει ότι το σημαντικότερο στοιχείο της Luce δεν είναι απλώς η ισχύς, αλλά ο τρόπος που ελέγχει το αυτοκίνητο. Κάθε τροχός διαθέτει ξεχωριστό σύστημα διαχείρισης ροπής, ανάκτησης ενέργειας, διεύθυνσης και ελέγχου κάθετης κίνησης μέσω της ενεργής ανάρτησης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Luce μπορεί να μεταβάλλει συνεχώς τη συμπεριφορά της με απίστευτη ακρίβεια, προσαρμόζοντας τη ροπή σε πραγματικό χρόνο και εκμεταλλευόμενη πλήρως το torque vectoring. Η Ferrari υπόσχεται ότι, παρά το βάρος των 2.260 κιλών, το αυτοκίνητο θα διατηρεί φυσική και “ζωντανή” αίσθηση στην οδήγηση. Παράλληλα, η Luce διαθέτει ενεργή ανάρτηση προερχόμενη από την F80, τετραδιεύθυνση και νέο σύστημα διαχείρισης δυναμικής συμπεριφοράς που ενημερώνεται 200 φορές το δευτερόλεπτο μέσω του νέου Vehicle Control Unit.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της παρουσίασης είναι ο τρόπος που η Ferrari αντιμετώπισε το ζήτημα του ήχου. Οι Ιταλοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κόσμος δεν συνδέει τη Ferrari μόνο με τις επιδόσεις, αλλά και με τη μηχανική “μουσική” των κινητήρων της. Έτσι, δημιούργησαν ένα πατενταρισμένο σύστημα που χρησιμοποιεί accelerometer πάνω στον άξονα ώστε να καταγράφει τις πραγματικές δονήσεις και συχνότητες του συστήματος κίνησης. Στη συνέχεια, ο ήχος επεξεργάζεται και ενισχύεται με τρόπο παρόμοιο με ηλεκτρική κιθάρα, αλλά μόνο όταν εξυπηρετεί την οδηγική εμπειρία. Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίζει τον χαρακτήρα του ήχου μέσω του e-Manettino, από πιο ήσυχη λειτουργία μέχρι πλήρως εκφραστικό mode, ενώ υπάρχει τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό σύστημα αναπαραγωγής.

Κάπου εδώ αρχίζει να φαίνεται και η πραγματική στόχευση της Luce. Δεν πρόκειται μόνο για hypercar επιδόσεις, αλλά για μια Ferrari που μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά, με άνεση και χώρους που δεν έχουμε ξαναδεί από τη μάρκα. Η Ferrari αναφέρει πως η Luce είναι το πιο άνετο μοντέλο που έχει δημιουργήσει ποτέ, χάρη σε εξελιγμένη ηχομόνωση, elastically-mounted subframe και σημαντική μείωση θορύβων κύλισης. Στο εσωτερικό βρίσκουμε premium δέρματα, ανακυκλωμένο anodised aluminium, Gorilla Glass και ένα ηχοσύστημα 3.000 W με 21 ηχεία.

Το σημαντικότερο ίσως μήνυμα από όλα είναι πως η Luce δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες Ferrari. Η ίδια η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι συνεχίζει τη “multi-energy strategy” της, όπου οι θερμικοί κινητήρες, τα hybrid και πλέον τα EV θα συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια, η Ferrari δεν λέει “τέλος” στις V8 και V12. Απλώς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Και αν κρίνουμε από αυτά που είδαμε σήμερα, η Luce δεν μοιάζει με προσπάθεια συμμόρφωσης στους κανονισμούς. Μοιάζει με ένα αυτοκίνητο που οι Ιταλοί ήθελαν πραγματικά να δημιουργήσουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μήκος: 5.026 mm

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες): 1.999 mm

Ύψος: 1.544 mm

Μεταξόνιο: 2.961 mm

Εμπρός μετατρόχιο: 1.696 mm

Πίσω μετατρόχιο: 1.690 mm

Βάρος χωρίς φορτίο: 2.260 kg

Αναλογία βάρους/ισχύος: 2,16 kg/cv

Κατανομή βάρους: 47% εμπρός / 53% πίσω

Χώρος αποσκευών: 597 λίτρα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Εμπρός: 265/35 R23 J9.5

Πίσω: 315/30 R24 J11

ΦΡΕΝΑ

Εμπρός: CCM, 390 x 34 mm

Πίσω: CCM, 372 x 34 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αριθμός ηλεκτροκινητήρων: 4 (ένας σε κάθε τροχό)

Μέγιστη ισχύς: 772 kW (1.050 cv)

Μέγιστη ροπή στους κινητήρες: 990 Nm

Μέγιστη ροπή στους τροχούς: 11.500 Nm

ΕΜΠΡΟΣ E-AXLE

Ισχύς άξονα: 210 kW

Ροπή στους τροχούς: 3.400 Nm

Ροπή στους κινητήρες: 280 Nm

Πυκνότητα ισχύος: 3,23 kW/kg (93% απόδοση)

Μέγιστες στροφές κινητήρα: 30.000 rpm

Βάρος: 65 kg

ΠΙΣΩ E-AXLE

Ισχύς άξονα: 620 kW

Ροπή στους τροχούς: 7.750 Nm

Ροπή στους κινητήρες: 710 Nm

Πυκνότητα ισχύος: 4,80 kW/kg (93% απόδοση)

Μέγιστες στροφές κινητήρα: 25.500 rpm

Βάρος: 129 kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αριθμός στοιχείων: 210 (15 modules με 14 στοιχεία)

Συνολική ενεργειακή πυκνότητα: 195 Wh/kg

Ενεργειακή πυκνότητα στοιχείων: 305 Wh/kg

Μικτή χωρητικότητα: 122 kWh

Μέγιστη τάση: 800 V

Μέγιστη ισχύς φόρτισης: 350 kW

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

0-100 km/h: 2,5 δευτερόλεπτα

0-200 km/h: 6,8 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα: 310 km/h

Αυτονομία: 530 km

Κατανάλωση (κύκλος WLTP): Υπό διαδικασία πιστοποίησης

