Φόρος ανά χιλιόμετρο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Σε ποιο μέρος σκέφτονται να το εφαρμόσουν;

Μπορεί όσοι οδηγούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γλιτώνουν τα έξοδα για τα καύσιμα, αλλά οι αρχές ετοιμάζονται να τους «την φέρουν» αλλιώς

Ολοένα και περισσότεροι οδηγοί καταφεύγουν στη λύση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για να γλιτώσουν τα έξοδα καυσίμων – μια λύση που τείνει να γίνει «μονόδρομος» χάρη στο ραγδαία εξελισσόμενο δίκτυο φορτιστών και τις κρατικές επιδοτήσεις. Ένα από τα μέρη που έχει «αγκαλιάσει» τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση είναι η Καλιφόρνια, θέτοντας ως στόχο την ολοκληρωτική μετάβαση μέχρι το 2045.

Ωστόσο, περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον δρόμο σημαίνει αυτόματα και λιγότερα αυτοκίνητα στην ουρά του βενζινάδικου – ένα δυνατό «χτύπημα» στους φόρους καυσίμου.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κλάιν από την Ένωση Φορολογουμένων της Καλιφόρνια, η λογική πίσω από τον φόρο είναι απλή: «Κάποιος πρέπει να πληρώσει για τους δρόμους. Θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τους δρόμους».

Αυτή τη στιγμή οι φόροι στα καύσιμα είναι υπεύθυνοι για το 80% του συνολικού budget για την συντήρηση του οδικού δικτύου στην Καλιφόρνια, με τη σταθερή στροφή στην ηλεκτροκίνηση να κάνει τις τοπικές αρχές να ανησυχούν για το μέλλον. Συγκεκριμένα, για κάθε λίτρο βενζίνης που βάζει ένας Καλιφορνέζος στο αυτοκίνητό του, περίπου 16 λεπτά του δολαρίου πάνε στη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Με εκατομμύρια οδηγούς (ακόμα) να γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους καθημερινά, το συνολικό budget είναι αρκετό για να κρατά τους δρόμους σε καλή κατάσταση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Τι γίνεται όμως άμα ο αριθμός των οδηγών που χρειάζεται βενζίνη μειωθεί δραματικά;

Μια πιθανή λύση έχει προκαλέσει «αναμπουμπούλα»

Η τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύει πως για τους δρόμους πρέπει να πληρώνουν αυτοί που τους χρησιμοποιούν και όχι μόνο αυτοί που πληρώνουν για βενζίνη, οπότε σκέφτονται να βάλουν νέο φόρο ανά χιλιόμετρο για όσους οδηγούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, όσοι οδηγούν ηλεκτρικό στην Καλιφόρνια θα πληρώνουν μεταξύ 2 και 4 λεπτών του δολαρίου ανά μίλι (1,6 χλμ.).

Κι ενώ σαν ιδέα ο εν λόγω φόρος έχει κάποιο νόημα, δεν παύει να γεννά κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, πως θα ξέρουν οι αρχές πόσο έχει οδηγήσει ο καθένας, πόσο θα κοστίσει η εφαρμογή του και μήπως είναι άδικο για οδηγούς EV που αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους καθημερινά – ένα συχνό φαινόμενο στην Αμερική.

Για παράδειγμα, ένας οδηγός ηλεκτρικού που καλύπτει καθημερινά απόσταση περίπου 50 χλμ. την ημέρα θα πρέπει να πληρώνει περίπου 10 δολάρια την εβδομάδα σε φόρους. Ωστόσο, το χρηματικό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Φόβοι για παράβαση ιδιωτικότητας

Εκεί που ένας πιθανός νέος φόρος κινείται πάνω σε κινούμενη άμμο είναι στον τομέα της ιδιωτικότητας, αφού για να πληρώσει ο κάθε οδηγός ότι του αντιστοιχεί θα πρέπει με κάποιον τρόπο οι αρχές να γνωρίζουν πόση απόσταση έχει καλύψει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εγκατασταθεί σε αυτό κάποιο σύστημα παρακολούθησης – ένα μεγάλο “no no” για την πλειοψηφία των οδηγών.

Ακόμα κι αν με κάποιον μαγικό τρόπο όλοι οι οδηγοί EV συμφωνήσουν με κάτι τέτοιο, το κόστος για την εγκατάστασή ενός συστήματος παρακολούθησης σε κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Καλιφόρνια θα είναι πραγματικά τεράστιο.

Πηγή: Carscoops.com

