Φθηνά ηλεκτρικά πόλης: Renault Twingo ή BYD Dolphin Surf;

Δύο ηλεκτρικά πόλης με τιμή χαμηλότερη από εκείνη πολλών αντίστοιχων βενζινοκίνητων μοντέλων διεκδικούν τον ίδιο αγοραστή, αλλά ακολουθούν αρκετά διαφορετική φιλοσοφία.

Η αγορά ενός καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου με λιγότερα από 18.000 ευρώ δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο. Το νέο Renault Twingo E-Tech electric και το BYD Dolphin Surf τοποθετούνται στην οικονομικότερη πλευρά της αγοράς, έχοντας σχεδιαστεί πρωτίστως για την πόλη, χωρίς όμως να περιορίζονται στον ρόλο ενός στοιχειώδους δεύτερου αυτοκινήτου. Το Twingo ποντάρει στις εξαιρετικά compact διαστάσεις, στην αποδοτικότητα και στη σχεδιαστική προσωπικότητα. Το Dolphin Surf αντιπαραθέτει περισσότερο εξοπλισμό, ισχυρότερο βασικό ηλεκτροκινητήρα και μία ευρύτερη γκάμα εκδόσεων. Η τελική επιλογή, επομένως, δεν κρίνεται μόνο από την τιμή.

Το νέο Renault Twingo επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό, διατηρώντας αρκετά από τα στοιχεία που έκαναν αναγνωρίσιμη την πρώτη γενιά. Οι στρογγυλοί προβολείς, η «χαμογελαστή» μάσκα και οι καμπύλες επιφάνειες δημιουργούν μία φιλική και παιχνιδιάρικη εικόνα, χωρίς το αυτοκίνητο να μοιάζει με πιστή αναπαραγωγή του παρελθόντος. Με συνολικό μήκος 3,79 μέτρα και κύκλο στροφής 9,87 μέτρων, είναι το πιο καθαρόαιμο αυτοκίνητο πόλης από τα δύο. Οι μικρές του διαστάσεις το διευκολύνουν σε στενούς δρόμους, ελιγμούς και παρκάρισμα, ενώ το πεντάθυρο αμάξωμα διατηρεί την απαραίτητη πρακτικότητα.

Το BYD Dolphin Surf έχει πιο έντονες ακμές και περισσότερο δυναμική σχεδιαστική προσέγγιση. Δεν βασίζεται στη νοσταλγία, αλλά επιχειρεί να δώσει την εικόνα ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου ηλεκτρικού. Δείχνει πιο «κανονικό αυτοκίνητο» και λιγότερο εξειδικευμένο όχημα πόλης, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του για όποιον σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει ως το μοναδικό αυτοκίνητο του νοικοκυριού.

Στο εσωτερικό, το Twingo συνεχίζει την πιο νεανική προσέγγιση. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών με το σύστημα openR link. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται λειτουργίες Google built-in, Google Maps, φωνητικές εντολές και περισσότερες από 100 εφαρμογές. Το μεγάλο πλεονέκτημα του γαλλικού μοντέλου είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης της καμπίνας. Τα πίσω καθίσματα είναι ανεξάρτητα, συρόμενα και αναδιπλούμενα σε διάταξη 50:50, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις αναδιπλώνεται και η πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού. Έτσι, το μήκος φόρτωσης μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 360 λίτρα, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων, με τη Renault να αναφέρει χωρητικότητα 305 λίτρων κατά VDA.

Το Dolphin Surf ακολουθεί πιο συμβατική διάταξη, αλλά διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό ακόμη και στη βασική έκδοση Active. Περιλαμβάνονται ηλεκτρικά περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, έξυπνος φωνητικός έλεγχος «Hi BYD», πίσω κάμερα και σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 308 λίτρα. Το Renault κερδίζει στη μεταβλητότητα και στις έξυπνες λύσεις της καμπίνας. Το BYD, από την άλλη, προσφέρει από τη βασική του έκδοση περισσότερο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθημερινά, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κάμερα οπισθοπορείας.

Το Renault Twingo E-Tech electric χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων και έχει εξελιχθεί με προτεραιότητα στην οικονομία ενέργειας και όχι στις απόλυτες επιδόσεις. Η Renault ανακοινώνει επιτάχυνση 0-50 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα, στοιχείο σημαντικότερο από το 0-100 km/h για ένα αυτοκίνητο που θα κινείται κυρίως στο αστικό περιβάλλον. Η αυτονομία της έκδοσης evolution φτάνει τα 263 km κατά WLTP, με μέση κατανάλωση από μόλις 12,2 kWh/100 km. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος 50 kW, η φόρτιση από το 15% έως το 80% υπολογίζεται σε 28 λεπτά. Υποστηρίζεται επίσης λειτουργία V2L για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Το βασικό Dolphin Surf Active διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων και μπαταρία Blade Battery χωρητικότητας 30 kWh. Η BYD ανακοινώνει αυτονομία 356 km στον αστικό κύκλο WLTP. Το συγκεκριμένο νούμερο δεν συγκρίνεται άμεσα με τα 263 km του Twingo, καθώς για το Renault αναφέρεται η συνδυασμένη αυτονομία και για το BYD η αυτονομία πόλης. Το πλεονέκτημα του Dolphin Surf είναι ότι ο αγοραστής μπορεί να ανέβει σε μεγαλύτερη μπαταρία. Η έκδοση Boost διαθέτει συσσωρευτή 43,2 kWh, ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων και αστική αυτονομία 507 km. Η κορυφαία Comfort χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία, αλλά η ισχύς αυξάνεται στους 157 ίππους, με αστική αυτονομία 460 km και πανοραμική κάμερα 360 μοιρών.

Το Renault Twingo E-Tech electric διαφημίζεται στην Ελλάδα από 14.990 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και επιπλέον όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ. Επομένως, για να φτάσει ο αγοραστής στα 14.990 ευρώ, θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις απόσυρσης. Η αρχική τιμή πριν από τα δύο παραπάνω οφέλη υπολογίζεται σε 19.490 ευρώ.

Το BYD Dolphin Surf Active κοστίζει 17.290 ευρώ, έπειτα από κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ και Electric Bonus 500 ευρώ. Η αρχική του τιμή είναι 20.790 ευρώ. Το Boost διατίθεται από 19.990 ευρώ, ενώ το Comfort από 21.490 ευρώ, με τις τιμές να περιλαμβάνουν διαφορετικό Electric Bonus ανά έκδοση.

Σε απόλυτους αριθμούς, το Twingo είναι φθηνότερο κατά 2.300 ευρώ, αλλά μόνο όταν συνυπολογίζεται η απόσυρση. Χωρίς αυτή, αλλά με την κρατική επιδότηση, η τιμή του διαμορφώνεται στις 16.490 ευρώ, άρα η πραγματική διαφορά από το Dolphin Surf Active περιορίζεται στα 800 ευρώ. Ακόμη και πριν από οποιαδήποτε ενίσχυση, πάντως, το Renault παραμένει κατά 1.300 ευρώ φθηνότερο.

Το Renault Twingo αποτελεί την πιο σωστή επιλογή για κάποιον που αναζητά πρωτίστως ένα οικονομικό ηλεκτρικό πόλης. Είναι μικρότερο, πιο ευέλικτο, ιδιαίτερα αποδοτικό και διαθέτει μία έξυπνα διαμορφώσιμη καμπίνα. Παράλληλα, έχει σαφώς πιο ξεχωριστό χαρακτήρα και τη χαμηλότερη τιμή, ακόμη και χωρίς να υπολογιστεί η απόσυρση. Το BYD Dolphin Surf απαντά με ισχυρότερο βασικό κινητήρα, πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό και περισσότερες επιλογές. Οι εκδόσεις Boost και Comfort, με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh, του επιτρέπουν να ξεφύγει από τα στενά όρια ενός αστικού ηλεκτρικού και να καλύψει ευκολότερα μεγαλύτερες διαδρομές. Για αμιγώς αστική χρήση και με βασικό κριτήριο την τιμή, το Twingo έχει το προβάδισμα. Για κάποιον που θέλει περισσότερο εξοπλισμό και τη δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερης μπαταρίας, το Dolphin Surf είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση.

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