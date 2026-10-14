Φθηνότερο το πανέμορφο B-SUV της Renault: Πόσο μειώθηκε η τιμή;

Το ηλεκτρικό B-SUV της Renault αποκτά έκπτωση 3.000 ευρώ σε όλες τις εκδόσεις, με την τιμή εκκίνησης να πέφτει στα 22.900 ευρώ μαζί με την κρατική επιδότηση.

Η ρετρό σχεδίαση, οι πρακτικοί χώροι και ο αμιγώς ηλεκτρικός χαρακτήρας του αποκτούν πλέον έναν ακόμη σύμμαχο: τη χαμηλότερη τιμή. Η Renault ενισχύει την εμπορική πρόταση του Renault 4 E-Tech electric στην ελληνική αγορά, προσφέροντας όφελος 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Renault Reward. Η έκπτωση αφορά όλες τις εκδόσεις και συνδυάζεται με την επιδότηση των 3.000 ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», διαμορφώνοντας την τιμή εκκίνησης στα 22.900 ευρώ. Πρόκειται για δύο διαφορετικά οφέλη, καθώς το πρώτο αποτελεί εμπορική προσφορά της Renault και το δεύτερο κρατική ενίσχυση, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις ένταξης.

Πόσο μειώθηκε η τιμή του Renault 4

Η βασική έκδοση evolution με μπαταρία 40 kWh και 120 ίππους έχει τιμή καταλόγου 28.900 ευρώ. Με την αφαίρεση των 3.000 ευρώ του Renault Reward, το ποσό διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ πριν από την κρατική επιδότηση. Εφόσον ο αγοραστής δικαιούται και την επιδότηση των 3.000 ευρώ, το τελικό κόστος υποχωρεί στα 22.900 ευρώ. Επομένως, η νέα εμπορική έκπτωση είναι 3.000 ευρώ, ενώ το συνδυαστικό όφελος μαζί με την επιδότηση φτάνει τις 6.000 ευρώ σε σχέση με την τιμή καταλόγου. Υπάρχει και η δυνατότητα χαμηλότερου κόστους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιπλέον όφελος απόσυρσης. Η επίσημη ιστοσελίδα της Renault αναφέρει τιμή από 21.400 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει και 1.500 ευρώ απόσυρσης, πέρα από το Renault Reward και τη βασική κρατική επιδότηση. Τα 22.900 ευρώ, συνεπώς, δεν απαιτούν να συνυπολογιστεί απόσυρση.

Οι τιμές όλων των εκδόσεων

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας, δύο επίπεδα ισχύος και τρία επίπεδα εξοπλισμού. Στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία προστίθενται και οι επιλογές canvas roof, με ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή.

Έκδοση Τιμή με Renault Reward Με Renault Reward και επιδότηση 3.000 € 40 kWh 120 evolution 25.900 € 22.900 € 52 kWh 150 evolution 30.500 € 27.500 € 52 kWh 150 techno 32.500 € 29.500 € 52 kWh 150 techno canvas roof 33.700 € 30.700 € 52 kWh 150 iconic 34.500 € 31.500 € 52 kWh 150 iconic canvas roof 35.700 € 32.700 €

Οι τιμές της τελευταίας στήλης περιλαμβάνουν 3.000 ευρώ εμπορικής έκπτωσης και 3.000 ευρώ κρατικής επιδότησης, χωρίς πρόσθετο όφελος απόσυρσης. Η επιδότηση προϋποθέτει την επιλεξιμότητα του αγοραστή και την τήρηση των όρων του προγράμματος.

Ρετρό εμφάνιση με σύγχρονες αναλογίες

Το Renault 4 ακολουθεί τη φιλοσοφία αναβίωσης ιστορικών ονομάτων που εφαρμόζει η γαλλική εταιρεία, μεταφέροντας αναγνωρίσιμα σχεδιαστικά στοιχεία σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αμάξωμα. Με μήκος 4,14 μέτρα, διατηρεί διαστάσεις κατάλληλες για την πόλη, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους και στην πρακτικότητα σε σχέση με το μικρότερο Renault 5. Η χαρακτηριστική εμπρός όψη, οι ανάγλυφες επιφάνειες στα πλαϊνά και το μικρό πίσω πλευρικό παράθυρο δημιουργούν μια σαφή σύνδεση με το παρελθόν. Αντίστοιχα, τα κάθετα πίσω φωτιστικά σώματα επαναφέρουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του ιστορικού μοντέλου, προσαρμοσμένο στη σημερινή σχεδιαστική γλώσσα της Renault. Οι εκδόσεις canvas roof προσθέτουν μια διαφορετική διάσταση στον χαρακτήρα του, με την υφασμάτινη οροφή να ενισχύει την αίσθηση ανοιχτής καμπίνας. Η επιβάρυνση σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση σταθερής οροφής είναι 1.200 ευρώ, τόσο στο επίπεδο techno όσο και στο iconic.

Δύο μπαταρίες και έως 409 χιλιόμετρα αυτονομίας

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο συνδυασμός μπαταρίας 40 kWh και ηλεκτροκινητήρα 120 ίππων, αποκλειστικά με το επίπεδο εξοπλισμού evolution. Είναι η επιλογή που εξασφαλίζει τη χαμηλότερη τιμή αγοράς. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων και προσφέρεται σε περισσότερες εκδόσεις εξοπλισμού. Η αυτονομία φτάνει έως τα 409 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα. Για τον υποψήφιο αγοραστή, η μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη μπαταρία, διατηρώντας το επίπεδο εξοπλισμού evolution, σημαίνει διαφορά 4.600 ευρώ. Έτσι, η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις καθημερινές αποστάσεις, την πρόσβαση σε φόρτιση και τη συχνότητα των ταξιδιών.

Πρακτικότητα πέρα από την εμφάνιση

Το μεταξόνιο των 2.624 χιλιοστών συμβάλλει στην αξιοποίηση της καμπίνας, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 420 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση. Το σχετικά τετραγωνισμένο αμάξωμα υπηρετεί και την καθημερινή χρηστικότητα, πέρα από τις σχεδιαστικές αναφορές στον πρόγονό του. Στο ταμπλό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, με τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και τον επιμέρους εξοπλισμό να διαφοροποιούνται ανά έκδοση. Με τη νέα έκπτωση, το Renault 4 αποκτά πιο προσιτή αφετηρία, ιδιαίτερα για όσους μπορούν να αξιοποιήσουν την κρατική επιδότηση. Το βασικό ποσό που αξίζει να κρατήσει ο αγοραστής είναι τα 25.900 ευρώ με την εμπορική προσφορά ή τα 22.900 ευρώ μαζί με την επιδότηση, ώστε η σύγκριση με τις υπόλοιπες επιλογές της αγοράς να γίνεται με τους ίδιους όρους.