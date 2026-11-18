Τα (Full Hybrid) επιτρέπουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, χωρίς να απαιτούν αλλαγές στις συνήθειες του οδηγού ή σύνδεση σε εξωτερικό φορτιστή. Παρότι η βασική αρχή λειτουργίας είναι κοινή, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις και αυτές εξετάζουμε στο συγκεκριμένο θέμα

Του Lorenzo Facchinetti Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος

Όλοι οι κάτοχοι υβριδικών οχημάτων οφείλουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Toyota, η οποία πίστεψε στην υβριδική τεχνολογία από τη δεκαετία του ’90 και συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοσή της. Ο λόγος για τα πλήρη υβριδικά συστήματα ή full hybrid, στα οποία ο ηλεκτροκινητήρας είναι πιο ισχυρός σε σχέση με τα ήπια υβριδικά συστήματα. Ένα πλήρες υβριδικό σού δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς (για περιορισμένες αποστάσεις) με ηλεκτρική ενέργεια, διακόπτοντας τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα. Επιπλέον, ο ηλεκτρικοκινητήρας υποβοηθά το έργο του θερμικού κινητήρα (π.χ. σε ανηφόρες ή έντονες επιταχύνσεις), συμβάλλοντας στον περαιτέρω περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου. Κι όλα αυτά, δίχως ο οδηγός να χρειαστεί ν’ αλλάξει στο ελάχιστο την καθημερινότητά του, καθώς δεν χρειάζεται ν’ ασχοληθεί με καλώδια και φορτιστές. Ένα αυτοκίνητο με πλήρες υβριδικό σύστημα φορτίζεται κατά το φρενάρισμα ή το ρολάρισμα με σταθερή ταχύτητα. Η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται σε μία μπαταρία με σχετικά χαμηλή χωρητικότητα (κατά μέσο όρο 1,5 kWh) και χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα.

Αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας τους, ωστόσο στην αγορά υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων τους οποίους και παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

VOLKSWAGEN

Στην γκάμα της Volkswagen μπορούσε να βρει κανείς ήπια και επαναφορτιζόμενα υβριδικά. Βάση του συστήματος είναι ένας τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.5 TSI Evo2 κύκλου Miller, τον οποίο πλαισιώνουν δύο ηλεκτρικοί κινητήρες, ένας πρωτεύων και ένας δευτερεύων που λειτουργεί ως γεννήτρια. Η επιλογή του κιβωτίου ταχυτήτων είναι ασυνήθιστη, καθώς δεν υπάρχει κιβώτιο διπλού συμπλέκτη όπως στα PHEV. Στη θέση του έχει επιλεγεί ένας μειωτήρας με σταθερή σχέση και ένας συμπλέκτης που εναλλάσσει τη λειτουργία του θερμικού και του ηλεκτρικού κινητήρα.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία λιθίου με χωρητικότητα 1,6 kWh, ενσωματωμένη στο δάπεδο, στην περιοχή κάτω από τις πίσω θέσεις. Η λειτουργία του συστήματος είναι σειριακή/παράλληλη. Στις χαμηλές στροφές, λειτουργεί μόνο ο ηλεκτροκινητήρας. Μόλις μειωθεί η ενέργεια στην μπαταρία, μπαίνει στο παιχνίδι ο TSI, αλλά αποκλειστικά για να παράγει ενέργεια. Την κίνηση των τροχών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας. Μόλις η ταχύτητα ξεπεράσει τα 60 χλμ./ώρα, η λειτουργία των δύο κινητήρων εναλλάσσεται. Ο 1.500άρης αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών μέσω του συμπλέκτη και ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί υποβοηθητικά στον θερμικό.

MERCEDES–BENZ

Το ντεμπούτο της νέας πλατφόρμας MMA (Mercedes Modular Architecture) έφερε στα αυτοκίνητα της γερμανικής εταιρίας που υιοθετούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ένα νέο υβριδικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Καρδιά του συστήματος είναι ένας τετρακύλινδρος υπετροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου κύκλου Miller, διαθέσιμος σε τρία επίπεδα ισχύος: 136, 163 και 190 ίππους. Τον κινητήρα αυτόν υποστηρίζει ένας ηλεκτρικός κινητήρας 48V με απόδοση 20 kW (27 ίπποι).

Ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (οκτώ σχέσεων). Κατά την εκκίνηση ή υπό χαμηλό φορτίο (κίνηση στην πόλη), ένας συμπλέκτης απομονώνει τον θερμικό κινητήρα. Στα σενάρια αυτά, την κίνηση των τροχών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας. Το υβριδικό σύστημα είναι μελετημένο με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να μειωθούν ο όγκος και το βάρος των διαφόρων εξαρτημάτων του. Η μπαταρία λιθίου έχει χωρητικότητα 1,3 kWh και μπορεί να επαναφορτιστεί κατά την κίνηση με αναγεννητική ισχύ έως 25 kW. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι επίσης σε θέση να επανεκκινήσει τον θερμικό κινητήρα.

STELLANTIS & AUDI

Το 2023, στην προηγούμενη γενιά του Citroën C5 Aircross, έκανε το ντεμπούτο του το υβριδικό σύστημα των 48V της Stellantis. Ο ηλεκτρικός κινητήρας των 21 kW (29 ίπποι) ήταν ενσωματωμένος στο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Τον ηλεκτρικό κινητήρα τροφοδοτούσε μια μικρή μπαταρία λιθίου.

Με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το σύστημα αυτό κανονικά θα έπρεπε να λογίζεται ως ήπια υβριδικό. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του (μπορούσε να κινήσει αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο για μικρές αποστάσεις, αλλά και να υποβοηθήσει το έργο του θερμικού κινητήρα) το κατατάσσουν στα πλήρη υβριδικά. Καρδιά του αποτελεί ο τρικύλινδρος κινητήρας του 1,2 λίτρου.

Πρόκειται για ένα απλό στη λειτουργία, αλλά αποτελεσματικό σύστημα. Παρόμοια είναι και η λύση που υιοθέτησε η Audi, στο σύστημα που ονομάζει MHEV+ (μικρή φωτογραφία), που συνδυάζεται με τον 2.0 TDI και τον νέο 3.0 V6 TDI. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα Hybrid μοντέλα της Mercedes, όπως η CLA 200. Η τοποθέτηση ενός ηλεκτροκινητήρα κάτω από το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη επιτρέπει την απενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα.

NISSAN, HONDA, MG, OMODA & JAECOO

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας υβριδικό σύστημα που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές μεταξύ των κατασκευαστών από την Ασία. Σε αυτό, ο ηλεκτρικός κινητήρας αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο την κίνηση των τροχών. Τέτοιας φιλοσοφίας υβριδικά συστήματα έχουν υιοθετήσει η Honda και η Nissan από την Ιαπωνία, καθώς και οι κινεζικές Geely, MG, Omoda και Jaecoo.

Το σύστημα e-Power της Nissan είναι ένα καθαρό σειριακό σύστημα. Τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail, την κίνηση των τροχών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας. Ο θερμικός κινητήρας τροφοδοτεί μια γεννήτρια, η οποία παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα. Η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται σε μια μικρής χωρητικότητας μπαταρία. Επομένως, δεν υπάρχει η παραμικρή μηχανική σύνδεση μεταξύ του θερμικού κινητήρα και των τροχών. Στην οδήγηση, νιώθεις όπως ακριβώς όταν οδηγείς ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Προφανώς, δίχως ανάγκη για φόρτιση από εξωτερική πηγή ή άγχος για την αυτονομία. Το σύστημα της Honda λειτουργεί με βάση την ίδια φιλοσοφία, με μία ουσιαστική διαφορά. Το σύστημα e:HEV διαθέτει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες. Ο ένας αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών και ο άλλος παράγει ενέργεια. Στις χαμηλές και μέσες ταχύτητες, την κίνηση των τροχών αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας. Μόνο στις υψηλές ταχύτητες αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών ο θερμικός κινητήρας. Επομένως, είναι ένα σειριακό/παράλληλο σύστημα, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο ηλεκτροκινητήρας.

Το σύστημα Hybrid+ της MG αποτελείται από ένα βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου, έναν ηλεκτροκινητήρα 100 kW (136 ίπποι), μία γεννήτρια και ένα κιβώτιο τριών ταχυτήτων. Μπορεί να λειτουργεί σε σειρά ή παράλληλα, με τον ηλεκτρικό κινητήρα να αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες και τον θερμικό κινητήρα στις υψηλότερες. Η μπαταρία του συστήματος έχει χωρητικότητα 1,83 kWh, αρκετή δηλαδή για να επιτρέπει τη συχνή κίνηση με αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος, υπάρχει το Super Hybrid System (SHS εν συντομία) των Omoda και Jaecoo.

Το σύστημα αυτό διατίθεται και σε έκδοση plug-in. Βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου κύκλου Miller που αποδίδει 143 ίππους. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, με απόδοση 150 και 60 kW, ο δεύτερος κυρίως για παραγωγή ενέργειας. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,8 kWh. Το σύστημα λειτουργεί σε σειρά ή παράλληλα. Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, τον πρώτο λόγο έχει ο ηλεκτροκινητήρας. Υπό πλήρη επιτάχυνση, μπαίνει στο παιχνίδι και ο θερμικός κινητήρας, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο του ηλεκτρικού.

HYUNDAI & KIA

Το πλήρως υβριδικό κορεατικό σύστημα αναβαθμίστηκε πρόσφατα στα Hyundai Tucson και Kia Sportage. Υιοθετεί μια αρκετά παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με τον ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων. Αποδίδει 48 kW (65 ίππους) και 265 Nm ροπής, με τον ηλεκτρικό κινητήρα να αντικαθιστά τον μετατροπέα ροπής του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.

Στα Kona και Niro, τα οποία διαθέτουν κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται κάτω από τον θερμικό κινητήρα. Ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης λειτουργεί παράλληλα. Δηλαδή, τόσο ο θερμικός όσο και ο ηλεκτρικός κινητήρας αναλαμβάνουν την κίνηση των τροχών. Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από μια μπαταρία 1,49 kWh, η οποία επαναφορτίζεται είτε κατά την επιβράδυνση είτε από τον θερμικό κινητήρα.

TOYOTA

Η Toyota είναι από τους πρωτοπόρους των υβριδικών συστημάτων και πλέον συνώνυμη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το σύστημά της είναι πολύπλοκο, αλλά είναι από τα πλέον αποδοτικά της αγοράς. Βασίζεται σε έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου, κύκλου Atkinson. Το σύστημα είναι διαθέσιμο στα Aygo X, Yaris και Yaris Cross, αλλά και στο Mazda 2. Ο τρικύλινδρος πλαισιώνεται από δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδεδεμένους μέσω ενός πλανητικού συστήματος γραναζιών. Το σύστημα λειτουργεί είτε σε σειρά είτε παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες. Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας είναι σύγχρονος με μόνιμο μαγνήτη και αποδίδει 62 kW (85 ίππους) και 185 Nm ροπής.

Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας εκκινεί τον θερμικό (δηλαδή λειτουργεί ως μίζα), παράγει ενέργεια (λειτουργεί ως γεννήτρια με άλλα λόγια) και ρυθμίζει την ταχύτητα των υπολοίπων εξαρτημάτων του συστήματος. Το υβριδικό σύστημα της ιαπωνικής εταιρίας δεν διαθέτει συμπλέκτη ή κιβώτιο ταχυτήτων. Η μπαταρία ιόντων λιθίου των 0,76 kWh είναι τοποθετημένη κάτω από το πίσω κάθισμα και τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα 580V. Είναι επαρκής ώστε το αυτοκίνητο να κινείται συχνά αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια. Ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, η συνολική απόδοση είναι 116 ή 130 ίπποι. Στα μεγαλύτερα μοντέλα (πχ. C-HR ή RAV4 ή Lexus), αλλάζει ο βενζινοκινητήρας (τετρακύλινδρος, 2,0 ή 2,5 λίτρων), αλλά οι βασικές αρχές λειτουργίας του υβριδικού συστήματος παραμένουν απαράλλαχτες.

RENAULT & DACIA

Το αρχικό υβριδικό σύστημα με την ονομασία E-Tech του 2019 έχει πλέον αναβαθμιστεί. Ο θερμικός 1.600άρης έδωσε τη θέση του σε έναν 1.800άρη κύκλου Atkinson που εξελίχθηκε από τη Horse Powertrain, μια κοινοπραξία του Ομίλου Renault και της κινεζικής Geely Holdings. Το νέο σύνολο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές Euro 7. Η βασική λειτουργία του υβριδικού συστήματος δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αποτελείται από δύο κινητήρες-γεννήτριες.

Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών, ενώ κατά την επιβράδυνση παράγει την απαιτούμενη ενέργεια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας εκκινεί τον θερμικό κινητήρα, λειτουργεί ως γεννήτρια για να παράγει ενέργεια για τη φόρτιση της μπαταρίας και υποβοηθά τις αλλαγές των σχέσεων (αντιστοιχίζοντας την ταχύτητα περιστροφής των δύο αξόνων). Το αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων δεν διαθέτει συγχρονιστές, ούτε συμπλέκτη. Το αυτοκίνητο εκκινεί πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία.