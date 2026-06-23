Γιατί πλέον τα Volvo ακόμη πιο εύκολο να μπουν στη φόρτιση;

Η Volvo κάνει ένα ακόμη βήμα προς την απλοποίηση της καθημερινότητας των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων, προσθέτοντας τη λειτουργία Plug & Charge

Η νέα λειτουργία Plug & Charge είναι ήδη διαθέσιμη στο Volvo EX90 και χάρη σε αυτή ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί κάρτα πληρωμής ή εφαρμογή κινητού για να ξεκινήσει τη φόρτιση. Αρκεί να συνδέσει το καλώδιο και η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα.

Μετά το EX90, η εν λόγω τεχνολογία θα ενσωματωθεί και στο νέο EX60 όταν το μοντέλο λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Volvo αναμένεται να προσφέρει αυτονομία έως και 640 χλμ.

Τι είναι το Plug & Charge

Πρόκειται για ένα σύστημα που αναγνωρίζει αυτόματα το όχημα μόλις συνδεθεί στον φορτιστή και ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνήθως πρέπει είτε να περάσουν πιστωτική κάρτα από το τερματικό του σταθμού φόρτισης είτε να ανοίξουν την εφαρμογή του αντίστοιχου δικτύου για να ξεκινήσουν τη διαδικασία της φόρτισης.

Συμβατή με το δίκτυο της Tesla

Οι σταθμοί Tesla Supercharger δε διαθέτουν οθόνες ή σύστημα άμεσης πληρωμής. Για τον λόγο αυτό, τα οχήματα Tesla χρησιμοποιούν την τεχνολογία Plug & Charge, ενώ τα αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών βασίζονται συνήθως στην εφαρμογή της Tesla. Το νέο EX60 θα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Supercharger χάρη στη θύρα NACS που διαθέτει.

Ωστόσο, οι σταθμοί Tesla V3 δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 370 kW που υποστηρίζει το μοντέλο. Μάλιστα, κατά την παρουσίαση του EX60, μηχανικός συστημάτων κίνησης της Volvo δήλωσε ότι σε φορτιστή 400 Volt η μέγιστη ισχύς φόρτισης θα περιορίζεται περίπου στα 120 kW, καθώς το αυτοκίνητο χρειάζεται να χρησιμοποιεί τον πίσω μετατροπέα ισχύος (inverter) για τη μετατροπή του ρεύματος σε 800 Volt.

Η δυνατότητα φόρτισης με 150 kW σε σταθμούς Tesla Supercharger αναμένεται να προστεθεί αργότερα. Αντίστοιχα, το EX90 μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το δίκτυο της Tesla μέσω αντάπτορα CCS σε NACS.

Φόρτιση έως 80% σε 16 λεπτά

Πέρα από τους σταθμούς της Tesla, η λειτουργία Plug & Charge της Volvo θα είναι διαθέσιμη και στο δίκτυο IONNA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί διαθέτουν φορτιστές ισχύος έως 400 kW, επιτρέποντας στο EX60 να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να φορτίσει από το 10% στο 80% σε μόλις 16 λεπτά.

Παράλληλα, το ενσωματωμένο σύστημα Google Automotive, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Volvo Cars App, θα μπορεί να εντοπίζει συμβατούς σταθμούς φόρτισης και να σχεδιάζει διαδρομές που τους ενσωματώνουν αυτόματα στο ταξίδι.

«Τα EX60 και EX90 αντικατοπτρίζουν το όραμα της Volvo Cars για το μέλλον της κινητικότητας: οχήματα που συνδυάζουν ασφάλεια, βιωσιμότητα και τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο», δήλωσε ο Jim Nichols, επικεφαλής Product, Technology & Consumer Offer της Volvo Car Americas. «Με την προσθήκη του Plug & Charge, οι οδηγοί της Volvo μπορούν να απολαμβάνουν μια ακόμη πιο απρόσκοπτη εμπειρία ιδιοκτησίας, καθώς η δημόσια φόρτιση γίνεται τόσο απλή όσο η σύνδεση του καλωδίου και η αποχώρηση από το όχημα».

Πηγή: Motor1.com