Oι εξελίξεις στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτροκίνησης του κόσμου, λειτουργούν σαν «καμπανάκι» για το τι μπορεί σύντομα να ισχύσει και στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), περίπου 4 στους 5 εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Κίνα αρνούνται πλέον να αγοράσουν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα άνω των πέντε ετών. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 3 ετών να χάνει ήδη πάνω από τη μισή του αξία, μεταπωλούμενο περίπου στο 45% της αρχικής του τιμής.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και γιατί αφορά άμεσα και εμάς;

Ο φόβος της «αόρατης» φθοράς της μπαταρίας

Στην Κίνα κυκλοφορούν ήδη 44 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι δηλαδή η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου τα σύγχρονα EV «γερνούν» μαζικά και διοχετεύονται στην αγορά μεταχειρισμένων ως ανταλλαγή σε εμπόρους. Κάπως έτσι, αναδείχθηκε ένα πρόβλημα: η δυσκολία εκτίμησης της κατάστασης της μπαταρίας.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοντέλα, όπου τα χιλιόμετρα, το βιβλίο σέρβις και ένα test drive δίνουν μια καλή εικόνα για την κατάσταση ενός αυτοκινήτου, στα ηλεκτρικά, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο έχει μειωθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας και πόσο «ζωή» της απομένει. Χρειάζονται ειδικά –και ακριβά- διαγνωστικά μηχανήματα για αυτό.

Ο χρόνος από μόνος του, δεν αποτελεί αξιόλογο στοιχείο για μια εκτίμηση. Ένα αυτοκίνητο που φορτιζόταν αργά στο σπίτι χάνει κατά μέσο όρο μόλις 2% της χωρητικότητάς του τον χρόνο, δηλαδή στα 10 χρόνια παραμένει απόλυτα λειτουργικό. Αντίθετα, ένα αυτοκίνητο που δούλευε εντατικά (π.χ. ως ταξί ή ενοικιαζόμενο), φορτιζόταν συνεχώς σε ταχυφορτιστές και κινούνταν σε ζεστό κλίμα, μπορεί να χάνει έως και 8% τον χρόνο.

Οι περισσότερες εταιρείες καλύπτουν την μπαταρία με εγγύηση 8 ετών (ή 160.000 χλμ.). Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην 5ετία, η εγγύηση πλησιάζει στο τέλος της, και επειδή μια αλλαγή μπαταρίας εκτός εγγύησης μπορεί να κοστίσει όσο το ένα τρίτο ενός καινούργιου αυτοκινήτου, έμποροι και αγοραστές, παρουσιάζονται πολλοί επιφυλακτικοί.

Ο προάγγελος για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η εικόνα της Κίνας δεν είναι ένα μακρινό πρόβλημα αλλά η «πρόβα τζενεράλε» για την Ευρώπη, με διαφορά φάσης περίπου 3 έως 5 ετών, όσο δηλαδή χρειάζεται για να ωριμάσει ο στόλος των ηλεκτρικών που κυκλοφόρησαν μαζικά μετά το 2020 – 2021.

Για τους Έλληνες οδηγούς και αγοραστές, αυτή η εξέλιξη φέρνει δύο πολύ συγκεκριμένα δεδομένα:

Προσοχή στη χρήση και το κλίμα στα μεταχειρισμένα Η Ελλάδα συνδυάζει υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες με έναν μεγάλο στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρείες leasing και rent-a-car. Αυτά τα οχήματα συχνά φορτίζονται βιαστικά σε ταχυφορτιστές μέσα στη ζέστη. Ένα 4ετές πρώην ενοικιαζόμενο EV στην Ελλάδα μπορεί να έχει πολύ πιο ταλαιπωρημένη μπαταρία από ένα αντίστοιχο ιδιωτικής χρήσης στη Βόρεια Ευρώπη. Το «πιστοποιητικό υγείας» μπαταρίας γίνεται απαραίτητο Όπως ήδη αρχίζει να συμβαίνει στην Κίνα -και όπως θα επιβάλει υποχρεωτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια με το «Διαβατήριο Μπαταρίας»- κανείς δεν θα αγοράζει μεταχειρισμένο ηλεκτρικό στα τυφλά. Ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας (State of Health – SoH) μέσω εξειδικευμένου διαγνωστικού ελέγχου θα είναι εξίσου σημαντικός με τον έλεγχο του κινητήρα και του σασί.

Τελικά είναι παγίδα η ευκαιρία;

Η μεγάλη πτώση των τιμών στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά έχει δύο επιπτώσεις.

Για όποιον αγοράζει καινούργιο: Η ιδέα της «αλλαγής αυτοκινήτου κάθε 4 -5 χρόνια» γίνεται οικονομικά ασύμφορη αν το όχημα έχει αγοραστεί από ιδιώτη, λόγω της απότομης απαξίωσης. Το leasing ή η μακροχρόνια διατήρηση του αυτοκινήτου (8–10 χρόνια, ώστε να αποσβεστεί το κόστος από την οικονομία καυσίμων και συντήρησης) βγάζουν πλέον πολύ περισσότερο νόημα.

Η ιδέα της «αλλαγής αυτοκινήτου κάθε 4 -5 χρόνια» γίνεται οικονομικά ασύμφορη αν το όχημα έχει αγοραστεί από ιδιώτη, λόγω της απότομης απαξίωσης. Το ή η μακροχρόνια διατήρηση του αυτοκινήτου (8–10 χρόνια, ώστε να αποσβεστεί το κόστος από την οικονομία καυσίμων και συντήρησης) βγάζουν πλέον πολύ περισσότερο νόημα. Για όποιον ψάχνει μεταχειρισμένο: Ο φόβος της αγοράς δημιουργεί ευκαιρίες. Ένας υποψιασμένος αγοραστής που θα ζητήσει επίσημη μέτρηση μπαταρίας μπορεί να βρει ένα προσεγμένο 3ετές ή 4ετές ηλεκτρικό στη μισή σχεδόν τιμή του καινούργιου, με την μπαταρία του να βρίσκεται ακόμα πάνω από το 90% της αρχικής της κατάστασης και με 4 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης μπροστά του.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα από την Κίνα είναι ξεκάθαρο και μας προετοιμάζει για μια κατάσταση που σίγουρα θα παρουσιαστεί και στις δικές μας αγορές. Οφείλουμε βέβαια, δεδομένης της αρνητικής στάσης και της προκατάληψης που έχει απέναντι στα ηλεκτρικά αρκετός κόσμος, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.

Όχι λοιπόν, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών δεν «πεθαίνουν» στα πέντε χρόνια, αλλά η εποχή που τα αντιμετωπίζαμε όπως τα συμβατικά στην αγορά μεταχειρισμένων, πρόκειται σύντομα να τελειώσει.