Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας υποσχέθηκαν ησυχία, αλλά πλέον αρκετά από αυτά μιμούνται κινητήρες, αλλαγές ταχυτήτων και ακόμη και κόφτες. Είναι ένα φτηνό τέχνασμα ή μήπως ο ήχος εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της οδήγησης;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάργησαν τον θόρυβο του κινητήρα εσωτερικής καύσης και αμέσως μετά άρχισαν να τον αναζητούν ξανά. Μόνο που αυτή τη φορά δεν προέρχεται από κυλίνδρους, βαλβίδες και εξατμίσεις, αλλά από ηχεία, αλγορίθμους και προσεκτικά σχεδιασμένα ψηφιακά ηχοτοπία.

Η αντίφαση είναι προφανής. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι η ησυχία. Το αυτοκίνητο ξεκινά χωρίς κραδασμούς, κινείται αθόρυβα μέσα στην πόλη και ταξιδεύει χωρίς το διαρκές βουητό ενός θερμικού κινητήρα. Γιατί, λοιπόν, να πάρεις κάτι τόσο πολιτισμένο και να του προσθέσεις έναν ψεύτικο ήχο;

Πολύς κόσμος θεωρεί αυτή την πρακτική υποκριτική. Ένα φτηνό τρικ που προσπαθεί να καλύψει την απουσία πραγματικού κινητήρα, ένα τέχνασμα μπάς και πείσει τους παραδοσιακούς, κάτι που κάνει ένα πανίσχυρο ηλεκτρικό να ακούγεται σαν videogame. Και σε αρκετές περιπτώσεις η κριτική είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Δεν είναι όμως όλοι οι τεχνητοί ήχοι ίδιοι, ούτε δημιουργήθηκαν όλοι για τον ίδιο λόγο. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν ο ήχος είναι αυθεντικός. Είναι εάν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην εμπειρία ή απλώς δημιουργεί περισσότερο θόρυβο. Μετά από αρκετές εμπειρίες με ηλεκτρικά που έχουν ψεύτικους ήχους, αναζητήσαμε επιτέλους μια ουσιαστική απάντηση.

Η σιωπή δεν είναι πάντα πλεονέκτημα

Πριν οι κατασκευαστές αρχίσουν να δημιουργούν ήχους για τον οδηγό, αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν ήχο για τους πεζούς. Στις χαμηλές ταχύτητες ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παράγει ελάχιστο μηχανικό θόρυβο, ενώ οι ήχοι κύλισης και αέρα γίνονται ολοένα και πιο λίγοι. Έτσι, μπορεί να γίνει δυσκολότερα αντιληπτό από έναν πεζό και ιδιαίτερα από έναν άνθρωπο με μειωμένη όραση.

Για αυτό δημιουργήθηκε το Acoustic Vehicle Alerting System, γνωστό ως AVAS. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό εξωτερικό ήχο που ακούμε από τα ηλεκτρικά και πολλά υβριδικά αυτοκίνητα όταν κινούνται αργά ή κάνουν όπισθεν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα λειτουργεί από την εκκίνηση μέχρι περίπου τα 20 χλμ./ώρα, καθώς και κατά την κίνηση προς τα πίσω. Έγινε υποχρεωτικό για τους νέους τύπους ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων από τον Ιούλιο του 2019 και για όλα τα νέα αυτοκίνητα αυτών των κατηγοριών από την 1η Ιουλίου 2021. Σκοπός του δεν είναι να ψυχαγωγήσει τον οδηγό, αλλά να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Αυτός ήταν ο πρώτος «ψεύτικος» ήχος των ηλεκτρικών και έχει απολύτως πραγματικό λόγο ύπαρξης. Δεν χρειάζεται να μιμείται έναν βενζινοκινητήρα, πρέπει όμως να γίνεται αντιληπτός και να δίνει στον πεζό μια στοιχειώδη εικόνα για το αν το αυτοκίνητο πλησιάζει, επιταχύνει ή επιβραδύνει. Ο υποχρεωτικός ήχος ασφαλείας, ωστόσο, είναι διαφορετικός από εκείνον που αναπαράγεται στην καμπίνα όταν ο οδηγός επιλέξει κάποιο σπορ πρόγραμμα. Ο πρώτος απευθύνεται στους πεζούς. Ο δεύτερος απευθύνεται στο συναίσθημα – αλλά όχι μόνο σε αυτό.

Στα θερμικά αυτοκίνητα ο ήχος μάς παρέχει πληροφορίες χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Από τη χροιά και την έντασή του καταλαβαίνουμε πόσο πιέζεται ο κινητήρας, πόσο βαθιά έχουμε πατήσει το γκάζι, πότε πλησιάζει η ώρα για αλλαγή σχέσης και, μέχρι ενός σημείου, πόσο γρήγορα κινούμαστε. Σε ένα ηλεκτρικό, αντιθέτως, η επιτάχυνση μπορεί να είναι καταιγιστική χωρίς να συνοδεύεται από αντίστοιχη ακουστική κλιμάκωση. Η ταχύτητα ανεβαίνει πολύ γρηγορότερα από όσο υποδηλώνει το περιβάλλον της καμπίνας και ο οδηγός πρέπει να κοιτάξει το ταχύμετρο για να αντιληφθεί πόσο γρήγορα κινείται.

Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη σπορ οδήγηση. Ο ήχος λειτουργεί σαν ένα όργανο του πίνακα πληροφοριών το οποίο δεν χρειάζεται να κοιτάξεις. Το αυτί αντιλαμβάνεται αμέσως τη μεταβολή του φορτίου, της ταχύτητας και της απόκρισης του αυτοκινήτου, αφήνοντας τα μάτια προσηλωμένα στον δρόμο.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Porsche αντιμετωπίζει τον ήχο του συστήματος κίνησης και ως πηγή πληροφόρησης. Σύμφωνα με την ίδια, κατά την εξέλιξη του αγωνιστικού 919 Hybrid οι οδηγοί δυσκολεύονταν να κινηθούν στο όριο στον προσομοιωτή όταν ο ήχος δεν αντιστοιχούσε με ακρίβεια σε αυτό που έκανε το πραγματικό αυτοκίνητο. Το σωστό ακουστικό ερέθισμα βοηθούσε τον οδηγό να αντιλαμβάνεται ενστικτωδώς τη λειτουργία του.

Επομένως, ένας καλά σχεδιασμένος τεχνητός ήχος μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος του interface μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου. Πρέπει όμως να ακολουθεί άμεσα και πειστικά τη θέση του γκαζιού, την ταχύτητα, το φορτίο των ηλεκτροκινητήρων και την επιτάχυνση. Εάν υπάρχει καθυστέρηση, εάν ο τόνος επαναλαμβάνεται ή εάν η έντασή του αυξάνεται με τρόπο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που κάνει το αυτοκίνητο, η ψευδαίσθηση καταρρέει. Και τότε πράγματι ακούγεται σαν videogame.

Δεν είναι τόσο «αγνοί» ούτε οι θερμικοί κινητήρες

Η κριτική περί αυθεντικότητας παραβλέπει και κάτι ακόμη: ο ήχος των αυτοκινήτων έχει πάψει εδώ και χρόνια να αποτελεί ένα εντελώς φυσικό, ανεπεξέργαστο αποτέλεσμα της μηχανολογίας τους. Ακόμη και στις καλύτερες εποχές των θερμικών κινητήρων, οι κατασκευαστές σχεδίαζαν προσεκτικά το μήκος της εισαγωγής, τη διαδρομή της εξάτμισης, τους σιγαστήρες και τις βαλβίδες, ώστε κάθε μοντέλο να αποκτήσει συγκεκριμένη χροιά. Ο ήχος ήταν πραγματικός, αλλά ποτέ εντελώς τυχαίος. Σήμερα τα φίλτρα σωματιδίων, οι υπερσυμπιεστές, οι αυστηρότεροι κανονισμοί θορύβου και η πολύ καλύτερη ηχομόνωση έχουν περιορίσει σημαντικά όσα φτάνουν στα αυτιά του οδηγού. Για να αποκαταστήσουν μέρος αυτής της εμπειρίας, αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν σωληνώσεις που μεταφέρουν τον ήχο της εισαγωγής προς την καμπίνα, ηλεκτρομηχανικούς ενεργοποιητές, μικρόφωνα ή ακόμη και τεχνητούς ήχους μέσα από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.

Σε σπορ μοντέλα των BMW, Mercedes-AMG και του Volkswagen Group έχουμε συναντήσει επανειλημμένα ηλεκτρονική ενίσχυση του ήχου μέσα στην καμπίνα. Έχουμε επίσης ακούσει υπερβολικά ψεύτικα σκασίματα κατά το άφημα του γκαζιού ή τις αλλαγές ταχυτήτων, σχεδιασμένα για να προσθέτουν θέαμα εκεί όπου η φυσική λειτουργία του κινητήρα δεν θα το δημιουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται εδώ μία διάκριση: τα σκασίματα δεν προέρχονται πάντοτε από τα ηχεία. Μπορεί να είναι πραγματικά ακουστικά γεγονότα μέσα στην εξάτμιση, τα οποία όμως προκαλούνται σκόπιμα από τη διαχείριση του κινητήρα, τον χρονισμό της ανάφλεξης και τη λειτουργία των βαλβίδων εξαγωγής. Άλλοτε ο πραγματικός ήχος απλώς ενισχύεται και άλλοτε προστίθεται ψηφιακό ηχητικό περιεχόμενο στην καμπίνα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, αυτό που ακούει ο οδηγός είναι επιμελημένο. Το όριο μεταξύ «αυθεντικού» και «τεχνητού» είχε αρχίσει να θολώνει πολύ πριν εμφανιστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το Ioniq 5 N απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει

Το καλύτερο παράδειγμα τεχνητού ήχου που έχουμε δοκιμάσει μέχρι σήμερα είναι το Hyundai Ioniq 5 N. Και ο λόγος δεν είναι ότι μας έκανε να πιστέψουμε πως κάτω από το καπό υπήρχε πραγματικά ένας δίλιτρος κινητήρας. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι οδηγούσαμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η επιτυχία του συστήματος βρίσκεται στη συνοχή της εμπειρίας. Το N Active Sound+ δεν αναπαράγει απλώς έναν ήχο από τα ηχεία. Συνεργάζεται με το N e-Shift, το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία ενός οκτατάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Ο ήχος ανεβαίνει σε «στροφές», φτάνει στον εικονικό κόφτη και μεταβάλλεται τη στιγμή της αλλαγής, ενώ η απόκριση του αυτοκινήτου ακολουθεί το ίδιο σενάριο. Η Hyundai προσφέρει τρεις διαφορετικές ηχητικές επιλογές. Το Ignition παραπέμπει σε θερμικό μοντέλο N, το Evolution ακολουθεί μια περισσότερο φουτουριστική, ηλεκτρική κατεύθυνση και το Supersonic αντλεί έμπνευση από μαχητικά αεροσκάφη. Από αυτά, το Ignition είναι εκείνο που συνεργάζεται πιο πειστικά με τις εικονικές αλλαγές.

Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικά αληθοφανές, αλλά και νοσταλγικό με έναν απροσδόκητο τρόπο. Δεν σε έκανε να ξεχάσεις ότι οδηγείς ηλεκτρικό. Ανακαλούσε όμως έναν τρόπο οδήγησης με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει: την κλιμάκωση των στροφών, την αναμονή της αλλαγής και την πτώση του τόνου όταν περνά η επόμενη σχέση. Ταυτόχρονα πρόσφερε ουσιαστική πληροφόρηση. Μετά από λίγη ώρα μπορούσες να αντιληφθείς τον ρυθμό και την ταχύτητα του αυτοκινήτου χωρίς να κοιτάζεις διαρκώς τον πίνακα οργάνων. Η προσομοίωση δεν έκανε το Ioniq 5 N γρηγορότερο, αλλά το έκανε περισσότερο συμμετοχικό και ευκολότερο να «διαβαστεί». Και, όταν δεν ήθελες τίποτε από όλα αυτά, μπορούσες απλώς να την απενεργοποιήσεις.

Το Smart #3 Brabus βρισκόταν στην άλλη πλευρά. Η ιδέα ήταν παρόμοια: να συνοδευτεί η έντονη επιτάχυνση από έναν ήχο που θα της προσέδιδε περισσότερο χαρακτήρα. Στην πράξη, όμως, ο ήχος δεν ήταν το ίδιο καλά καλιμπραρισμένος.

Η σύνδεσή του με το γκάζι και την πραγματική επιτάχυνση δεν έμοιαζε τόσο φυσική, η εξέλιξή του ήταν πιο μονότονη και, αντί να σε βοηθά να παρακολουθήσεις τη λειτουργία του αυτοκινήτου, σύντομα γινόταν ενοχλητικός. Έμοιαζε περισσότερο με ένα εφέ που τοποθετήθηκε πάνω στην οδηγική εμπειρία παρά με οργανικό κομμάτι της. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο δικαιώνονται όσοι απορρίπτουν τους τεχνητούς ήχους. Όταν δεν υπάρχει ακρίβεια, διαβάθμιση και ουσιαστική σύνδεση με τις εντολές του οδηγού, το σύστημα δεν προσθέτει πληροφορία ή συναίσθημα. Προσθέτει απλώς φασαρία.

Το νέο Zeekr 7GT που δοκιμάσαμε βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο. Ο τεχνητός ήχος του ενισχύει την αίσθηση της επιτάχυνσης και δίνει περισσότερη θεατρικότητα στις επιδόσεις του, χωρίς όμως να φτάνει στη συνοχή και την αληθοφάνεια του Hyundai. Δεν είναι τόσο ενοχλητικός όσο εκείνος του Smart, αλλά ούτε αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι και οδηγείς το αυτοκίνητο. Αυτές οι τρεις εμπειρίες αποδεικνύουν ότι δεν μπορείς να αξιολογήσεις την τεχνολογία μόνο με βάση το αν ο ήχος είναι «ψεύτικος». Και οι τρεις ήχοι είναι τεχνητοί. Η ποιότητα, η λειτουργία και το αποτέλεσμα, όμως, διαφέρουν δραματικά.

Κάθε εταιρεία αναζητά τη δική της φωνή

Δεν προσπαθούν όλοι οι κατασκευαστές να μιμηθούν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η Audi, για παράδειγμα, ακολούθησε με το e-tron GT μια πιο φουτουριστική κατεύθυνση. Το e-tron Sport Sound δημιουργείται από 32 επιμέρους ηχητικά στοιχεία και μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις στροφές των ηλεκτροκινητήρων, τη θέση του γκαζιού και την ταχύτητα. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από την ησυχία της ηλεκτρικής κίνησης έως ένα πολύ εντονότερο ηχητικό περιβάλλον.

Η BMW συνεργάστηκε από νωρίς με τον συνθέτη Hans Zimmer και τον sound designer Renzo Vitale για τα IconicSounds Electric. Τότε ο στόχος δεν ήταν να ακουστεί ένα BMW i4 σαν εξακύλινδρο μοντέλο M, αλλά να συνδεθούν τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης με αντίστοιχα ηχητικά τοπία. Στο Efficient ο οδηγικός ήχος μπορεί να απουσιάζει εντελώς, ενώ στο Sport γίνεται εντονότερος και μεταβάλλεται ανάλογα με την παροχή ισχύος. Το ίδιο μοτίβο ισχύει και για τα νεότερα ηλεκτρικά της Neue Klasse, όπως την iX3 και την i3. Για την τελευταία όμως, όλα αλλάζουν, με έναν τεχνητό ήχο που συνδυάζει το ηλεκτρονικό στοιχείο με πολλές από τις θερμικές M3 του παρελθόντος.

Η MINI προχωρά ακόμη περισσότερο προς τη συνολική ψηφιακή εμπειρία, συνδυάζοντας ήχο, γραφικά και ατμοσφαιρικό φωτισμό στα Experience Modes. Στο Go-Kart Mode χρησιμοποιεί ακόμη και ηχητικά δείγματα από ιστορικά MINI, από το κλασικό μοντέλο μέχρι το John Cooper Works GP, αναμειγμένα με μια φουτουριστική ηλεκτρική χροιά. Πλέον ο ήχος εξελίσσεται σε αναγνωρίσιμο στοιχείο της ταυτότητας κάθε μάρκας. Όπως ένα αυτοκίνητο διαθέτει συγκεκριμένη φωτεινή υπογραφή ή γραφικό περιβάλλον στις οθόνες του, αποκτά και τη δική του ψηφιακή φωνή.

Το επόμενο μεγάλο τεστ πάντως θα είναι η ανανεωμένη Porsche Taycan. Η Porsche προσφέρει ήδη το Electric Sport Sound, το οποίο δεν επιχειρεί να αντιγράψει κάποιον εξακύλινδρο boxer ή V8. Επεξεργάζεται και ενισχύει στοιχεία από τον πραγματικό ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης, δημιουργώντας έναν αναγνωρίσιμο, φουτουριστικό ήχο. Είναι ωραίο, δεν ενοχλεί και στην πράξη κάνει αυτό που πρέπει. Σε συνδέει με το αυτοκίνητο.

Στη νεότερη εξέλιξή της, όμως, η Porsche πηγαίνει πολύ πιο μακριά. Το νέο E-Shift προσομοιώνει οκτώ σχέσεις μετάδοσης, εικονικό στροφόμετρο, αλλαγές από paddles, κόφτη, επιβράδυνση αντίστοιχη με engine braking και ακόμη και το στιγμιαίο τίναγμα της αλλαγής. Παράλληλα, ο ήχος προσαρμόζεται στις εικονικές στροφές, στο φορτίο και στην επιλεγμένη σχέση. Περιμένουμε να την οδηγήσουμε για να διαπιστώσουμε εάν η Porsche κατάφερε να δημιουργήσει μια εμπειρία τόσο δεμένη όσο εκείνη του Ioniq 5 N ή εάν η προσομοίωση περνά τελικά τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την οδηγική συμμετοχή από το τέχνασμα. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα ηλεκτρική M3.

Ψεύτικος ήχος, πραγματικός ρόλος

Παραμένει, όμως, η βασική ένσταση: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν πρέπει να έχει ήχο, επειδή ακριβώς αγαπάμε την ηρεμία του. Μόνο που δεν χρειάζεται να επιλέξουμε υποχρεωτικά ανάμεσα στα δύο. Η ησυχία μπορεί να παραμείνει η βασική κατάσταση του αυτοκινήτου στην πόλη, στην καθημερινή μετακίνηση και στο ταξίδι. Ο τεχνητός οδηγικός ήχος μπορεί να εμφανίζεται μόνο όταν ο οδηγός τον επιλέξει, συνήθως μαζί με το σπορ πρόγραμμα, και να απενεργοποιείται όταν πάψει να είναι επιθυμητός. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξή του. Είναι η επιβολή του. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει για κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σε αντίθεση μάλιστα με ότι συμβαίνει με κάποια σύγχρονα σπορ θερμικά και υβριδικά, όπου ο τεχνητός ήχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα σπόρ προγράμματα οδήγησης.

Ένας σωστά σχεδιασμένος ήχος πρέπει να εμφανίζεται όταν έχει λόγο ύπαρξης, να αντιδρά με ακρίβεια, να προσφέρει πληροφόρηση και να υποχωρεί όταν δεν τον χρειάζεσαι. Δεν πρέπει να κουράζει στο ταξίδι ούτε να υποχρεώνει τους ανθρώπους έξω από το αυτοκίνητο να συμμετέχουν στην προσωπική διασκέδαση του οδηγού. Ο καλός τεχνητός ήχος δεν αφαιρεί το πλεονέκτημα της ηλεκτρικής ησυχίας. Προσθέτει μία ακόμη επιλογή. Ένας τεχνητός ήχος δεν μπορεί να μετατρέψει ένα αδιάφορο ηλεκτρικό σε σπορ αυτοκίνητο. Μπορεί, όμως, να κάνει ένα ήδη καλό σπορ ηλεκτρικό περισσότερο κατανοητό, συμμετοχικό και διασκεδαστικό.

Δεν έχει σημασία μόνο πόσο εντυπωσιακός ακούγεται στα πρώτα λεπτά. Πρέπει να μεταβάλλεται φυσικά, να ακολουθεί χωρίς καθυστέρηση τις εντολές, να ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου και να παρέχει πληροφορίες που διαφορετικά θα έπρεπε να αναζητήσει ο οδηγός στην οθόνη. Και, πάνω από όλα, πρέπει να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να σιγήσει. Στην εποχή του θερμικού κινητήρα, κάθε αυτοκίνητο αποκτούσε σε μεγάλο βαθμό τη φωνή που του επέβαλλε η μηχανολογία του. Στην ηλεκτρική εποχή μπορεί να αποκτήσει σχεδόν όποια φωνή επιλέξει ο κατασκευαστής. Αυτή η ελευθερία αποτελεί ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ευκαιρία και τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν χρειάζονται τον ήχο για να κινηθούν. Οι άνθρωποι, όμως, τον χρησιμοποιούμε για να αντιλαμβανόμαστε την ταχύτητα, να προβλέπουμε τη συμπεριφορά μιας μηχανής και να συνδεόμαστε συναισθηματικά μαζί της. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν ο ήχος είναι ψεύτικος. Είναι εάν επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό ή απλώς κάνει θόρυβο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ισχύει το πρώτο.