Q-ELECTRIC

H BYD γράφει ξανά ιστορία: Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο με 4 ηλεκτροκινητήρες και πάνω από 1.000 km αυτονομία

ΣΑΒΒΑΤΟ | 21.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Το πολυτελές ηλεκτρικό sedan της BYD γίνεται το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιεί τη δεύτερη γενιά της Blade Battery, εξασφαλίζοντας αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα

Η BYD παρουσίασε μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποκαλύπτοντας ότι το νέο Yangwang U7 (θυγατρική της BYD)  θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα χρησιμοποιεί τη δεύτερη γενιά της Blade Battery. Η νέα μπαταρία επιτρέπει στο μεγάλο ηλεκτρικό sedan της κινεζικής εταιρείας να πετύχει αυτονομία που φτάνει τα 1.006 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η αυτονομία αυτή επιτυγχάνεται σε ένα αυτοκίνητο με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δύσκολο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας των ισχυρών συστημάτων κίνησης.

Μπαταρία 150 kWh νέας γενιάς

Στην καρδιά του Yangwang U7 βρίσκεται μια νέα μπαταρία Blade Battery 2.0 χωρητικότητας περίπου 150 kWh. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε κυψέλες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), που έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η δεύτερη γενιά της Blade Battery προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα, ενώ σε συνδυασμό με την υψηλής τάσης αρχιτεκτονική και το εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης του αυτοκινήτου, επιτρέπει την επίτευξη αυτονομίας άνω των 1.000 km ακόμη και σε ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Με τον τρόπο αυτό η BYD προσπαθεί να πετύχει την ιδανική ισορροπία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχει τρεις πτυχές: υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση.

Τετρακινητήριο σύστημα υψηλών επιδόσεων

Το Yangwang U7 χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα τετρακίνησης με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, ώστε να επιτυγχάνεται ακριβής έλεγχος της ροπής και πολύ υψηλές επιδόσεις.


Στις ισχυρότερες εκδόσεις, η συνολική ισχύς μπορεί να ξεπερνά τα 1.300 άλογα, ενώ η ροπή φτάνει περίπου τα 1.680 Nm.

Το μεγάλο sedan της BYD ανήκει στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων μήκους άνω των 5 μέτρων και βασίζεται στην πλατφόρμα e⁴, η οποία επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο των τροχών για καλύτερη σταθερότητα και δυναμική συμπεριφορά.

Πολυτελές ηλεκτρικό sedan νέας γενιάς

Το Yangwang U7 αποτελεί ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα της BYD. Εκτός από την τετρακινητήρια διάταξη, διαθέτει επίσης ενεργή ανάρτηση υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό cockpit με μεγάλες οθόνες και εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Με μήκος περίπου 5,26 μέτρα, το μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων premium sedan και αποτελεί βασικό εκπρόσωπο της μάρκας Yangwang, της πολυτελούς θυγατρικής που δημιούργησε η BYD για να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκούς κατασκευαστές στις premium κατηγορίες.

Τι κρατάμε

  • Το Yangwang U7 είναι το πρώτο αυτοκίνητο με Blade Battery 2.0

  • Η νέα μπαταρία χωρητικότητας περίπου 150 kWh προσφέρει έως 1.006 km αυτονομίας (CLTC)

  • Το μοντέλο διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση

  • Η συνολική ισχύς μπορεί να ξεπερνά τα 1.300 άλογα

  • Πρόκειται για ένα πολυτελές ηλεκτρικό sedan άνω των 5 μέτρων

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
