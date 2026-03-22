Q-ELECTRIC

H Ferrari ζήτησε βοήθεια από τη NASA γιατί η επιτάχυνση της ηλεκτρικής Luce ήταν υπερβολικά βίαιη

ΚΥΡΙΑΚΗ | 22.03.2026
Autotypos Team
Ο επικεφαλής της Ferrari λέει πως η επιτάχυνση της Luce είναι τόσο βίαιη που μπορεί να επηρεάσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Τη βοήθεια της NASA ζήτησε η Ferrari, για να καταφέρει να διορθώσει την… «ενοχλητική» επιτάχυνση της νέας ηλεκτρικής Luce. Η Ferrari είναι από τις εταιρείες που δεν «μασάνε» με τη χαμηλή ζήτηση του κοινού για premium ηλεκτρικά, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Η ιταλική μάρκα δηλώνει σίγουρη πως η νέα Luce θα προσφέρει οδηγικές συγκινήσεις που αρμόζουν σε ένα αυτοκίνητο με σήμα το «αλογάκι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυθεντική οδηγική εμπειρία Ferrari

Η αγορά premium ηλεκτρικών αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της ζήτησης, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Οι επίδοξοι αγοραστές φαίνεται πως δεν συγκινούνται με την ιδέα ενός αμιγώς ηλεκτρικού supercar χωρίς θερμική «ψυχή», προτιμώντας να ξοδέψουν τα λεφτά τους για αυτοκίνητα με θερμικούς V6, V8 και V12 κινητήρες.

Η χαμηλή ζήτηση έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες στο να αναθεωρήσουν τα ηλεκτρικά τους σχέδια (βλέπε Lamborghini), ωστόσο, στη Ferrari πιστεύουν πως η νέα Luce θα καταφέρει να μαγέψει και τους πιο διστακτικούς. Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο CEO, Benedetto Vigna, τόνισε ότι η Luce θα καλύπτει τους πέντε βασικούς παράγοντες που δημιουργούν οδηγική απόλαυση, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στο όνομα της Ferrari και να πετύχει εκεί που άλλα ηλεκτρικά υστερούν: στο συναίσθημα.

Μιλώντας στο Autocar India, αναφέρθηκε ειδικά στην επιτάχυνση, επισημαίνοντας ότι στα ηλεκτρικά μοντέλα είναι συχνά υπερβολικά γραμμική αλλά και υπερβολικά έντονη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει ακόμη και «ενοχλητική» για τον εγκέφαλο.

Για τον λόγο αυτό, η Ferrari συνεργάστηκε με τη NASA με στόχο να καταφέρει να κάνει την επιτάχυνση απολαυστική χωρίς να ξεπερνά τα όρια.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Φάκελος: οδηγική απόλαυση

Σημαντικοί παράγοντες στην οδηγική απόλαυση είναι η πλευρική επιτάχυνση, η αίσθηση στο φρενάρισμα, στις αλλαγές «ταχυτήτων» και, φυσικά, ο ήχος. Όπως είδαμε πρόσφατα στις πρώτες εικόνες από το εσωτερικό της Luce, η πρώτη ηλεκτρική Ferrari διαθέτει paddles στο τιμόνι, μέσω των οποίων ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει το πως αποδίδεται η ροπή.

Ο Vigna δεν επιβεβαίωσε αν το εν λόγω σύστημα θα προσομοιώνει κλασικές αλλαγές ταχυτήτων, όπως στο Hyundai Ioniq 5 N, ωστόσο όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ήχο, ωστόσο, η Ferrari δεν θα ακολουθήσει συνταγή Hyundai, με τον ήχο να μιμείται έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά επιλέγει ένα σύστημα που θα αναδεικνύει τον φυσικό ήχο των ηλεκτροκινητήρων, ενισχύοντάς τον με τρόπο πιο αυθεντικό. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι ηλεκτροκινητήρες δεν είναι αθόρυβοι, αλλά συχνά ο ήχος τους είναι υψηλής συχνότητας και ενοχλητικός.

Η Ferrari εξετάζει τρόπους να αξιοποιήσει και χαμηλότερες συχνότητες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ευχάριστο και φυσικό, χωρίς υπερβολές.

Τι κρατάμε:

  • Η Ferrari συνεχίζει ακράδαντη την ανάπτυξη του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου
  • Η ιταλική μάρκα ζήτησε τη βοήθεια της… NASA, για να καταφέρει να διορθώσει την «ενοχλητική» επιτάχυνση της Luce
  • Ο CEO της εταιρείας λέει ότι η Luce θα καλύπτει τους πέντε βασικούς παράγοντες που δημιουργούν οδηγική απόλαυση
  • H Ferrari Luce διαθέτει paddles για τη ρύθμιση της απόδοσης της ροπής στο τιμόνι
  • Ενδέχεται να προσομοιώνει αλλαγές ταχυτήτων, ενώ ο φυσικός ήχος των ηλεκτροκινητήρων θα ενισχύεται 

Πηγή: Carscoops.com

#Ferrari #Ferrari Luce #nasa #supercar #Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

apokalypsi-gia-to-onoma-kai-to-retro-esoteriko-tis-protis-ilektrikis-ferrari-ola-osa-xeroume-792499

Q-ELECTRIC

09.02.2026

Αποκάλυψη για το όνομα και το retro εσωτερικό της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari – Όλα όσα ξέρουμε
ferrari-elettrica-i-proti-amigos-ilektriki-ferrari-me-1-000-ippous-778744

Q-ELECTRIC

09.10.2025

Ferrari Elettrica: Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari με 1.000 ίππους
kineziko-aftokinito-entopistike-sto-ergostasio-tis-ferrari-ti-symvainei-769320

Q-ELECTRIC

30.07.2025

Κινεζικό αυτοκίνητο εντοπίστηκε στο εργοστάσιο της Ferrari – Τι συμβαίνει;
tote-tha-doume-tin-proti-ilektriki-ferrari-718685

Q-ELECTRIC

07.05.2025

Τότε θα δούμε την πρώτη ηλεκτρική Ferrari
h-byd-grafei-xana-istoria-afto-einai-to-proto-montelo-me-4-ilektrokinitires-kai-pano-apo-1-000-km-aftonomia-795066

Q-ELECTRIC

21.03.2026

H BYD γράφει ξανά ιστορία: Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο με 4 ηλεκτροκινητήρες και πάνω από 1.000 km αυτονομία
neo-toyota-c-hr-to-suv-pou-skopevei-na-ginei-best-seller-times-stin-ellada-796890

Q-ELECTRIC

19.03.2026

Νέο Toyota C-HR+: Το SUV που σκοπεύει να γίνει best-seller – Τιμές στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις