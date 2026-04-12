Q-ELECTRIC

H GAC κατέχει την πρώτη θέση σε διατήρηση αξίας σε βάθος 3ετίας

ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.04.2026
Autotypos Team
Η GAC παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 1η θέση μεταξύ των εγχώριων ανταγωνιστών όσον αφορά τη διατήρηση αξίας οχημάτων

Αυτή η διάκριση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αξία των μοντέλων της GAC, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η κορυφαία αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει τη συστηματική προσήλωση της GAC στην ποιότητα και τη διαχρονική αξία των οχημάτων της.

Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, η εταιρεία ενισχύει σταθερά την ανταγωνιστικότητά της.

Ισχυρές επιδόσεις σε πολλές κατηγορίες

Τα μοντέλα της GAC σημειώνουν εξαιρετικά ποσοστά διατήρησης αξίας, με ξεχωριστές επιδόσεις σε αρκετές κατηγορίες:

  • Τα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς AION, όπως το AION V (που διατίθεται και στην Ελλάδα), συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές της αγοράς, δείχνοντας τη δυναμική της GAC στον χώρο της ηλεκτροκίνησης.
  • Το GAC GS8 κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV, με ποσοστό διατήρησης αξίας που φτάνει το 77% μετά από τρία χρόνια χρήσης.
  • Τα μοντέλα GAC E8 και E9 σημειώνουν επίσης πολύ υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες τους.
  • Ιδιαίτερα το AION V και το E9 ξεχωρίζουν και στη συνολική κατάταξη, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Το AION V: Ένα ηλεκτρικό C-SUV που ξεχωρίζει

Το AION V, το μοντέλο που διατίθεται και στην ελληνική αγορά, επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV. Προσφέρει αυτονομία έως 510 km (WLTP), πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που ξεκινά από 29.900€ (με επιδοτήσεις και προγράμματα).

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, την άνεση, τους χώρους και το συνολικό κόστος χρήσης, προσφέροντας πραγματική αξία (value for money) στον σύγχρονο οδηγό.


Νέα ενίσχυση της γκάμας AION στην Ελλάδα

Πρόσφατα η γκάμα της AION στην Ελλάδα εμπλουτίστηκε και με το AION UT, ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback ιδανικό για αστικές μετακινήσεις. Οι τιμές του ξεκινούν από 22.400€ για την έκδοση Premium και 24.400€ για την Luxury (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης), προσφέροντας πολύ ανταγωνιστικό πακέτο εξοπλισμού, τεχνολογίας και αυτονομίας.

Η σταθερή παρουσία της GAC στις πρώτες θέσεις του δείκτη διατήρησης αξίας αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες ποιότητας και αποδοχής στην αγορά. Στην Ελλάδα, τα μοντέλα AION V και AION UT (διαθέσιμα από την AION, μέλος του Ομίλου Inchcape – Νεαπόλεως 1, Μαρούσι) έρχονται να προσφέρουν ουσία, πρακτικότητα και πραγματική αξία στην ηλεκτροκίνηση.

Το AION V τοποθετείται στο επίκεντρο της κατηγορίας C-SUV με αυτονομία έως 510 km (WLTP), ποιοτική κατασκευή, υψηλή άνεση και σταθερότητα κύλισης, ενώ διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, ψηφιακό περιβάλλον και πλήρη συνδεσιμότητα.

Το AION UT καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες της πόλης, με αυτονομία έως 430 km (WLTP), ευελιξία, χαμηλό κόστος χρήσης, σύγχρονη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό, παρά το compact μέγεθός του.

Κοινός παρονομαστής και των δύο μοντέλων είναι η εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα σε αυτονομία, άνεση, ποιότητα κύλισης, τεχνολογία και τιμή, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση μια πραγματικά αξιόπιστη και συμφέρουσα επιλογή για τον σημερινό οδηγό.

Τι κρατάμε:

  • Η GAC παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 1η θέση στη διατήρησης αξίας
  • Εξαιρετικά ποσοστά διατήρησης αξίας, με ξεχωριστές επιδόσεις σε αρκετές κατηγορίες
  • Το AION V επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV
  • Το AION UT συνδυάζει αυτονομία, ευελιξία, χαμηλό κόστος χρήσης, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό

