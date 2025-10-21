Η Kia Europe δοκιμάζει το πρώτο διαβατήριο μπαταρίας για EV, παρέχοντας πλήρη δεδομένα SoH και ιχνηλασιμότητα

Η Kia Europe διεξάγει την πρώτη δημόσια δοκιμή του διαβατηρίου μπαταρίας, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαφάνεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), παρέχοντας λεπτομερή δεδομένα υγείας για κάθε στοιχείο της μπαταρίας.

Το διαβατήριο μπαταρίας επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας (SoH) σε πραγματικό χρόνο, τη διάγνωση επισκευών άμεσα και την ιχνηλασιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για τους οδηγούς EV, τα οφέλη περιλαμβάνουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας, πιο προσιτή συντήρηση και υψηλότερη εμπιστοσύνη κατά την αγορά ή πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων.

Η Kia δηλώνει ότι το διαβατήριο υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις, προσθέτοντας δεδομένα ασφάλειας και θέτοντας νέο πρότυπο για τον κλάδο. Η υπηρεσία θα διατεθεί σε όλα τα μοντέλα EV/HEV που πωλούνται στην Ευρώπη έως τον Φεβρουάριο 2027, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Για τη δοκιμή, ένα Kia EV3 με σύστημα παρακολούθησης κυψελών μπαταρίας Dukosi στάλθηκε από την Κορέα στην Ευρώπη. Το όχημα παρακολουθεί και μεταδίδει ζωντανά δεδομένα για κάθε κυψέλη, τα οποία ανεβαίνουν στο ψηφιακό διαβατήριο μπαταρίας.

Μόλις μεταφορτωθούν τα δεδομένα, χρήστες, μηχανικοί και ρυθμιστικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την ενεργειακή απόδοση της μπαταρίας μέσω του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του οχήματος. Το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε εργασία επισκευής, διασφαλίζοντας ακρίβεια και ιχνηλασιμότητα.

Σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα που μετρούν μόνο την SoH ολόκληρης της μπαταρίας, η Kia συλλέγει δεδομένα για κάθε στοιχείο, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης έγκαιρα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μειώνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος.

