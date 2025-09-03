Η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων

Η αμφίδρομη φόρτιση (V2G) δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ μπορεί να προσφέρει έως και 600 ευρώ ετησίως.

Η έξυπνη φόρτιση (V1G) βελτιώνει σημαντικά τη γήρανση της μπαταρίας και αυξάνει την αυτονομία.

Μελέτη του Πανεπιστημίου RWTH Άαχεν και της The Mobility House Energy διερεύνησε τον αντίκτυπο της έξυπνης φόρτισης (V1G), της αμφίδρομης (V2G) και της άμεσης φόρτισης.

Μετά από 10 χρόνια προσομοίωσης:

Η έξυπνη φόρτιση είχε καλύτερα αποτελέσματα από την άμεση, με εξοικονόμηση 1,8–3,6 kWh και βελτίωση αυτονομίας κατά 10,9–22,5 χλμ.

Η έξυπνη φόρτιση αποφέρει 200–400 ευρώ ετησίως.

Η αμφίδρομη φόρτιση (V2G):

Συνέβαλε στη γήρανση των μπαταριών κατά 1,7%–5,8% .

Προκάλεσε απώλεια 0,9–3,1 kWh (αυτονομία – 5,8–19,2 χλμ. ) με μείωση αξίας μπαταρίας 100–300 ευρώ .

Όμως, αυτό αντισταθμίζεται από τα έσοδα >600 ευρώ/έτος.

Η άμεση φόρτιση οδηγεί σε ταχύτερη γήρανση, επειδή φορτίζει συχνά έως το 100%. Δεν προσφέρει οικονομικά οφέλη.

Η μπαταρία γερνά λιγότερο όταν δεν φορτίζεται 0%–100% .

Οι στρατηγικές φόρτισης που το αποφεύγουν παρατείνουν τη διάρκεια ζωής.

«Η έξυπνη φόρτιση και το Vehicle-to-Grid αλλάζουν τα δεδομένα στην ηλεκτρική κινητικότητα. Η ανησυχία για πρόωρη γήρανση είναι αβάσιμη με σωστή διαχείριση. Οι τεχνολογίες V2G είναι το μέλλον του βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού», ανέφερε ο καθηγητής Dirk Uwe Sauer του Πανεπιστημίου RWTH Άαχεν.

