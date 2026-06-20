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Q-ELECTRIC

Η BMW που έφτασε τις 10.000 πωλήσεις στην Ευρώπη σε 2 μήνες

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.06.2026
Autotypos Team
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Η νέα γενιά της BMW iX3 φαίνεται πως έχει ξεκινήσει με το… δεξί την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη των παραδόσεων.

Η BMW ξεκίνησε τις παραδόσεις της δεύτερης γενιάς iX3 στην ευρωπαϊκή αγορά τον Μάρτιο, έξι μήνες μετά την επίσημη παρουσίασή της. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Dataforce, τα οποία επικαλείται το Automotive News, μέχρι το τέλος Απριλίου είχαν ταξινομηθεί 10.299 μονάδες του μοντέλου.

Το ηλεκτρικό SUV της βαυαρικής φίρμας κατάφερε να ξεπεράσει τις 10.000 πωλήσεις σε χρόνο-ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει αποκτήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

10.000+ πωλήσεις σε μόλις 2 μήνες

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η iX3 βρέθηκε στην αγορά μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ ανταγωνιστικά μοντέλα είχαν ήδη προβάδισμα αρκετών μηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Polestar 4, το οποίο κατέγραψε 8.925 πωλήσεις στο πρώτο τετράμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι ήταν διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της περιόδου.

# Μοντέλο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026 Σε σχέση με το 2025
1 Mercedes GLC 41,227 20%
2 BMW X3 28,389 55%
3 Volvo XC60 27,627 -13%
4 Audi Q4 E-tron 14,780 -1.90%
5 Audi Q5 12,808 23%
6 Audi Q6 E-tron 12,536 -23%
7 BMW iX3 10,299 NEW
8 Polestar 4 8,925 35%
9 Audi Q5 Sportback 8,580 58%
10 Porsche Macan 7,988 -31%

Παράλληλα, η νέα iX3 πλησίασε πολύ και τις επιδόσεις του Audi Q6 e-tron, το οποίο σημείωσε 12.536 πωλήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Μάλιστα, το ηλεκτρικό SUV της Audi εμφανίζεται μειωμένο κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η BMW να το ξεπεράσει τους επόμενους μήνες εφόσον διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό.

Έτσι «κέρδισε» το κοινό

Σύμφωνα με τη BMW, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει ο νέος σχεδιασμός του, αλλά και η τελευταία γενιά ηλεκτρικού συστήματος κίνησης που χρησιμοποιεί. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο των αγοραστών της νέας iX3 δεν είχε στην κατοχή του κάποιο μοντέλο BMW στο παρελθόν, δείχνοντας ότι το ηλεκτρικό SUV καταφέρνει να προσελκύσει νέο κοινό στη μάρκα.

Η ζήτηση ήταν μάλιστα τόσο έντονη, ώστε η BMW αναγκάστηκε να προσθέσει δεύτερη βάρδια στο εργοστάσιο παραγωγής της iX3. Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία η επιπλέον γραμμή παραγωγής, οι παραγγελίες είχαν ήδη ξεπεράσει τις 50.000 μονάδες, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον της αγοράς.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα BMW iX3 δείχνει πως έχει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην αγορά των premium ηλεκτρικών SUV τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η BMW ετοιμάζεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες τις παραδόσεις της νέας iX3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αρκετές αγορές της Ασίας, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του μοντέλου.

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Tags
#BMW#BMW iX3#SUV#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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