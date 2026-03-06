Η BYD πατάει τη βενζίνη – Φορτίζει από το 10% στο 97% σε μόλις 9 λεπτά

BYD Blade Battery 2.0 και FLASH Charging με έως 1.500 kW. Φόρτιση 10%–97% σε 9 λεπτά και ανάπτυξη δικτύου φορτιστών σε Κίνα και εκτός.

Η BYD παρουσιάζει δύο τεχνολογίες που στοχεύουν ευθέως στο μεγαλύτερο πρακτικό άγχος της ηλεκτροκίνησης, τον χρόνο φόρτισης. Η νέα Blade Battery 2.0 συνδυάζεται με το σύστημα FLASH Charging και έναν φορτιστή μαζικής παραγωγής που φτάνει ισχύ έως 1.500 kW από ένα καλώδιο. Η υπόσχεση είναι ξεκάθαρη. Η επαναφόρτιση να προσεγγίζει τη λογική του ανεφοδιασμού, όχι μόνο σε ιδανικές συνθήκες, αλλά και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

FLASH Charging με έως 1.500 kW και χρόνοι που αλλάζουν τα δεδομένα

Στον πυρήνα της παρουσίασης βρίσκεται η ταχύτητα. Με ισχύ φόρτισης έως 1.500 kW, η αναπλήρωση ενέργειας από 10% έως 97% ολοκληρώνεται σε 9 λεπτά. Στο πιο “καθημερινό” εύρος χρήσης, η φόρτιση 10% έως 70% γίνεται σε 5 λεπτά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμη και στους -30 °C, η φόρτιση από 20% έως 97% ολοκληρώνεται σε 12 λεπτά, σε ένα περιβάλλον όπου συνήθως οι χρόνοι αυξάνονται αισθητά.

Blade Battery 2.0 με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και στόχο πάνω από 1.000 km

Η Blade Battery 2.0 έρχεται ως βάση πάνω στην οποία «πατά» το FLASH Charging. Με αύξηση ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%, γίνεται εφικτή αυτονομία άνω των 1.000 km στον κινεζικό κύκλο CLTC. Η BYD τοποθετεί τη βελτίωση αυτή ως προσπάθεια να μειωθεί η πίεση για υπερβολικά μεγάλες μπαταρίες και το κόστος που συχνά ακολουθεί, όταν ο αγοραστής κυνηγά λίγα παραπάνω χιλιόμετρα.

FlashPass και η αρχιτεκτονική που στηρίζει την ταχεία φόρτιση

Το νέο σύστημα μεταφοράς ιόντων FlashPass εξελίχθηκε για να επεκτείνει τα όρια των LFP μπαταριών και βασίζεται σε τρία δομικά στοιχεία.

Η κάθοδος Flash Release, με αρχιτεκτονική κατευθυνόμενης οργάνωσης σωματιδίων σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο ηλεκτρολύτης Flash Flow, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ιοντικής αγωγιμότητας και κινητικότητας.

Η άνοδος Flash Intercalate, με δομή που επιτρέπει εισαγωγή ιόντων λιθίου από όλες τις κατευθύνσεις, με στόχο τρισδιάστατη και ταχύτερη φόρτιση.

Ο συνδυασμός τους μειώνει την εσωτερική αντίσταση και περιορίζει την παραγωγή θερμότητας στην πηγή. Παράλληλα, υπάρχει νέο στρώμα SEI με έμφαση σε λεπτότητα και πυκνότητα, καθώς και λειτουργία δυναμικής αυτοεπισκευής.

Ασφάλεια και αντοχή, με νέες δοκιμές

Η BYD επιμένει ότι η αύξηση της ταχύτητας δεν γίνεται εις βάρος της ασφάλειας. Αναφέρεται μια νέα δοκιμή όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονα φόρτιση FLASH και δοκιμή διείσδυσης καρφιού, χωρίς θερμική διαφυγή, καπνό ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging.

Επιπλέον, η Blade Battery 2.0 άντεξε σε δοκιμή θερμικής εκτροπής μετά από αναγκαστικό βραχυκύκλωμα τεσσάρων κυψελών ταυτόχρονα, χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη, ακόμη και όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 700 °C.

Στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, αναφέρεται μείωση της “γήρανσης” κατά 2,5% σε σχέση με την αρχική Blade Battery.

Πώς “μπαίνει” στο δίκτυο, ο ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας

Η εγκατάσταση φορτιστών τέτοιας ισχύος δεν είναι μόνο θέμα hardware, αλλά και ηλεκτρικού δικτύου. Το σχήμα που περιγράφεται βασίζεται στην προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε κάθε σταθμό, ώστε να μειώνονται οι περιορισμοί του δικτύου. Η λογική είναι μια μπαταρία που φορτίζει πιο αργά και λειτουργεί ως “buffer” και ως ενισχυτής ισχύος, ώστε να επιτρέπεται υψηλή ισχύς φόρτισης χωρίς υπερφόρτωση.

Ο φορτιστής έχει σχεδιασμό σε σχήμα Τ, με στόχο πιο εύκολη χρήση και λιγότερη έκθεση καλωδίων και βυσμάτων σε νερό και βρωμιά. Αναφέρεται επίσης ελαφρύτερο βύσμα και καλώδιο που κινείται σε ράγα με σύστημα τροχαλίας, ώστε η σύνδεση να είναι πιο πρακτική ανεξάρτητα από τη θέση της θύρας φόρτισης.

Ανάπτυξη δικτύου και πού θα εμφανιστεί πρώτα στην Ευρώπη

Στην Κίνα έχουν ήδη εγκατασταθεί 4.239 σταθμοί FLASH Charging, με ημερομηνία αναφοράς την 5η Μαρτίου 2026. Ο στόχος είναι 20.000 φορτιστές έως το τέλος του 2026, μαζί με επέκταση του δικτύου και σε διεθνείς αγορές.

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα φέρει στην Ευρώπη τεχνολογία FLASH Charging και Blade Battery 2.0 θα είναι το DENZA Z9GT, ένα shooting brake grand tourer της premium μάρκας της BYD. Οι τελικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

