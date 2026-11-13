Η BYD το τερμάτισε με τους φορτιστές: Οι νέοι της σταθμοί αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας, ισχύς έως 1.500 kW, φόρτιση σε πέντε λεπτά και ρομποτικοί βραχίονες που αναλαμβάνουν ακόμη και τη σύνδεση του καλωδίου

Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει εξελιχθεί σε έναν αγώνα ισχύος, με τους κατασκευαστές να προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο αναμονής στα επίπεδα ενός συμβατικού ανεφοδιασμού. Η BYD, όμως, φαίνεται πως αποφάσισε να πάει αρκετά βήματα παραπέρα. Αντί να παρουσιάσει απλώς έναν ακόμη ισχυρότερο ταχυφορτιστή, συνδύασε τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο μπορεί να παράγει την ενέργειά του, να την αποθηκεύει και να φορτίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς ο οδηγός να χρειαστεί να αγγίξει καλώδιο.

Η νέα εγκατάσταση παρουσιάστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2026 στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος Solar-Storage-Flash Charging με ρομποτική φόρτιση.

Φόρτιση 1.500 kW με ενέργεια από τον ήλιο

Στον πυρήνα της εγκατάστασης βρίσκεται η τεχνολογία Flach Charging της BYD, με φορτιστές που μπορούν να αποδώσουν έως 1.500 kW (1,5 MW). Πρόκειται για ισχύ πολλαπλάσια εκείνης των περισσότερων σημερινών δημόσιων ταχυφορτιστών, αν και για την αξιοποίησή της απαιτείται αντίστοιχα προηγμένη αρχιτεκτονική μπαταρίας στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την BYD, η τεχνολογία επιτρέπει τη φόρτιση μιας συμβατής μπαταρίας από 10% σε 70% μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ για τη μετάβαση από 10% σε 97% απαιτούνται εννέα λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν οχήματα που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και όχι οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνδεθεί στον σταθμό.

Το πραγματικά ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται πίσω από τους φορτιστές. Η εγκατάσταση διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα και συσσωρευτές που αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια, ώστε αυτή να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται. Έτσι, το σύστημα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την άμεση παροχή ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου.

Η τοπική αποθήκευση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε εγκαταστάσεις τόσο υψηλής ισχύος, καθώς μπορεί να περιορίσει τις στιγμιαίες απαιτήσεις από το δίκτυο. Η BYD υποστηρίζει μάλιστα ότι, υπό κατάλληλες συνθήκες, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από αυτό.

Tα ρομπότ αναλαμβάνουν όλη την διαδικασία

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της νέας εγκατάστασης. Η BYD έχει ενσωματώσει ρομποτικό βραχίονα που αναλαμβάνει αυτόματα τη σύνδεση του φορτιστή στο αυτοκίνητο.

Το σύστημα χρησιμοποιεί οπτική αναγνώριση για να εντοπίσει τη θύρα φόρτισης, ανοίγει το κάλυμμά της και τοποθετεί το βύσμα με τη βοήθεια αισθητήρων που ελέγχουν τη δύναμη επαφής και την ευθυγράμμιση.

Η διαδικασία μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα Automated Valet Parking της εταιρείας. Ο οδηγός βγαίνει από το αυτοκίνητο, το κλειδώνει και απομακρύνεται. Το όχημα μετακινείται αυτόνομα προς τη διαθέσιμη θέση φόρτισης και, μόλις σταθμεύσει, ο ρομποτικός βραχίονας αναλαμβάνει τη σύνδεση.

Στην πράξη, η BYD οραματίζεται μια διαδικασία ανεφοδιασμού που δεν απαιτεί καμία φυσική παρέμβαση από τον οδηγό. Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

6.000 σταθμοί μέχρι το τέλος του 2027

Η παρουσίαση στο Άμπου Ντάμπι δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Η BYD σχεδιάζει την ανάπτυξη 6.000 σταθμών Flash Charging παγκοσμίως έως το τέλος του 2027, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπερταχείας φόρτισης.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι όλοι οι σταθμοί θα διαθέτουν φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και ρομποτικούς βραχίονες. Προς το παρόν, η πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση αποτελεί επίδειξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης αυτής της ολοκληρωμένης διαμόρφωσης.

Ακόμη κι έτσι, η πρόταση της BYD έχει ιδιαίτερη σημασία. Το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι απαραίτητα ένας φορτιστής με περισσότερα kW, αλλά μια υποδομή που διαχειρίζεται συνολικά την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάθεση της ενέργειας. Και, ιδανικά, κάνει όλα τα υπόλοιπα χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί ο οδηγός.