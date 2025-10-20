Η Chery μόλις αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

Η Chery προκαλεί τους πάντες με τεχνολογία που υπόσχεται διπλάσια αυτονομία σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες

Η κινεζική Chery έκανε την πιο θορυβώδη ανακοίνωση της χρονιάς στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της στις 18 Οκτωβρίου, η εταιρεία παρουσίασε μια μπαταρία που μπορεί να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα στην πράξη, η τεχνολογία στερεάς κατάστασης της Chery φέρνει την ηλεκτροκίνηση εκεί που οι κατασκευαστές ονειρεύονταν εδώ και χρόνια.

Η νέα εποχή των μπαταριών ξεκινά από την Κίνα

Όταν μιλάμε για μπαταρίες στερεάς κατάστασης, αναφερόμαστε στο αύριο της ηλεκτροκίνησης και η Chery μόλις έδειξε ότι αυτό το αύριο είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Το ερευνητικό της κέντρο κατάφερε κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν σχεδόν φανταστικό: μια κυψέλη με ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να αναφέρουμε πως κανένας άλλος κινεζικός κατασκευαστής δεν έχει φτάσει τέτοια επίδοση.

Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό δύο καινοτομιών: έναν στερεό ηλεκτρολύτη που δημιουργείται απευθείας μέσα στην μπαταρία και ένα ειδικό υλικό καθόδου με λίθιο και μαγγάνιο. Αυτή η σύνθεση όχι μόνο αποθηκεύει τεράστια ποσότητα ενέργειας, αλλά είναι και εξαιρετικά ασφαλής.

Όταν η ασφάλεια συναντά την απόδοση

Η Chery δεν αρκέστηκε στα χαρτιά και τις υποσχέσεις. Οι μηχανικοί της υπέβαλαν την μπαταρία σε δοκιμασίες που θυμίζουν σενάρια καταστροφής. Την τρύπησαν με καρφί, την κατέστρεψαν με δράπανο, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να την κάνουν να αναφλεγεί. Το αποτέλεσμα; Τίποτα. Ούτε φωτιά, ούτε καπνός, ούτε έκρηξη. Η μπαταρία συνέχισε να λειτουργεί σαν να μην έγινε τίποτα.

Αυτό αποτελεί τεράστιο βήμα για την ηλεκτροκίνηση. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των καταναλωτών – η ασφάλεια των μπαταριών – μόλις απαντήθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας. Η αυτονομία που προσφέρει αυτή η τεχνολογία είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Θεωρητικά μιλάμε για 1.500 χιλιόμετρα, ενώ στην καθημερινή χρήση το νούμερο πέφτει στα 1.300 χιλιόμετρα – σχεδόν το διπλάσιο από τα σημερινά ηλεκτρικά.

Το Χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα

Το πιο εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η τεχνολογία αλλά και το πότε θα την δούμε στους δρόμους. Η Chery μιλά για πιλοτικό πρόγραμμα το 2026 και μαζική παραγωγή το 2027. Αν αυτό πραγματοποιηθεί, θα σημαίνει ότι η εταιρεία προσπερνά δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου: την BYD και την CATL. Και οι δύο αυτές εταιρείες-γίγαντες έχουν ανακοινώσει παρόμοια χρονοδιαγράμματα, δημιουργώντας έναν συναρπαστικό αγώνα δρόμου στην καρδιά της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η οικονομική δύναμη πίσω από την καινοτομία

Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν έπεσε από τον ουρανό. Η Chery έχει πίσω της μια εξαιρετική οικονομική πορεία που της επιτρέπει τέτοιες επενδύσεις. Μόνο τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία έστειλε στο εξωτερικό πάνω από 137.000 οχήματα, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν τις 100.000 μονάδες για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: αύξηση εσόδων 26,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 141,6 δισεκατομμύρια γουάν.

Η μεγάλη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έφερε φρέσκο κεφάλαιο, με το ένα τρίτο να πηγαίνει κατευθείαν στην έρευνα και το ένα τέταρτο σε μελλοντικές τεχνολογίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η Chery ποντάρει τα πάντα στην καινοτομία, και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης είναι η μεγαλύτερη της στοίχημα.

Ο παγκόσμιος αγώνας εντείνεται

Η Chery δεν είναι μόνη σε αυτόν τον αγώνα. Η Toyota έχει ήδη ενώσει δυνάμεις με τη Sumitomo Metal Mining για να επιταχύνει την παραγωγή υλικών για τις δικές της μπαταρίες. Από την άλλη, ανεξάρτητοι ερευνητές, του διάσημου Πανεπιστημίου Tsinghua, επίσης στην Κίνα, παρουσίασαν πρόσφατα τη δική τους κυψέλη 604 Wh/kg που αντέχει ακόμα και σε θερμοκρασίες 120 βαθμών Κελσίου.

Οι αναλυτές της EVTank βλέπουν μια αγορά που θα γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2030, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης αναμένεται να καταλάβουν πάνω από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, με την αγορά να ξεπερνά τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένας κλάδος που μόλις γεννιέται και όλοι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.

Εμπόδιο, το κόστος

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί: η τιμή. Αυτή τη στιγμή, μια μπαταρία στερεάς κατάστασης κοστίζει σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από μια συμβατική μπαταρία λιθίου. Τα υλικά είναι ακριβά, οι διαδικασίες παραγωγής πολύπλοκες και η απόδοση ακόμα χαμηλή. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα αυτοκίνητα με τέτοια τεχνολογία θα είναι πιθανότατα premium μοντέλα για όσους μπορούν και θέλουν να πληρώσουν για το καλύτερο.

Ωστόσο, η ιστορία της τεχνολογίας μας έχει διδάξει ότι οι τιμές πέφτουν δραματικά όταν η παραγωγή μαζικοποιείται. Αυτό που σήμερα κοστίζει τρεις φορές παραπάνω, σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι προσιτό στον μέσο καταναλωτή. Η Chery με την κίνησή της επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, πιέζοντας όλο τον κλάδο να κινηθεί πιο γρήγορα.

Αυτό που παρουσίασε η Chery δεν είναι απλά μια νέα μπαταρία. Είναι ένα όραμα για το πώς θα μετακινούμαστε στο μέλλον – με αυτοκίνητα που διανύουν αποστάσεις που σήμερα μοιάζουν απίστευτες, με ασφάλεια που ξεπερνά κάθε προηγούμενη γενιά, και με τεχνολογία που η Κίνα αποδεικνύει ότι μπορεί να ηγηθεί παγκοσμίως.

Τι κρατάμε

Ρεκόρ ενεργειακής πυκνότητας : Η Chery παρουσίασε μπαταρία στερεάς κατάστασης με 600 Wh/kg, την υψηλότερη επίδοση που έχει ανακοινώσει κινεζικός κατασκευαστής, προσφέροντας θεωρητική αυτονομία 1.500 χλμ και πρακτική 1.300 χλμ

: Η Chery παρουσίασε μπαταρία στερεάς κατάστασης με 600 Wh/kg, την υψηλότερη επίδοση που έχει ανακοινώσει κινεζικός κατασκευαστής, προσφέροντας θεωρητική αυτονομία 1.500 χλμ και πρακτική 1.300 χλμ Εξαιρετική ασφάλεια : Η νέα τεχνολογία πέρασε ακραία stress tests (διάτρηση, καταστροφή με δράπανο) χωρίς να παρουσιάσει ανάφλεξη ή παραγωγή καπνού, επιλύοντας έναν από τους βασικούς φόβους των καταναλωτών

: Η νέα τεχνολογία πέρασε ακραία stress tests (διάτρηση, καταστροφή με δράπανο) χωρίς να παρουσιάσει ανάφλεξη ή παραγωγή καπνού, επιλύοντας έναν από τους βασικούς φόβους των καταναλωτών Επιθετικό χρονοδιάγραμμα : Πιλοτική παραγωγή το 2026 και μαζική διάθεση το 2027 θα τοποθετήσουν τη Chery μπροστά από γίγαντες όπως η BYD και η CATL που στοχεύουν στην ίδια περίοδο

: Πιλοτική παραγωγή το 2026 και μαζική διάθεση το 2027 θα τοποθετήσουν τη Chery μπροστά από γίγαντες όπως η BYD και η CATL που στοχεύουν στην ίδια περίοδο Οικονομική ισχύς : Με εξαγωγές 137.624 οχημάτων τον Σεπτέμβριο (+26,2%), έσοδα 19,5 δισ. δολαρίων στο α’ εξάμηνο (+26,3%) και φρέσκο κεφάλαιο από IPO που διατέθηκε κατά 60% σε R&D και νέες τεχνολογίες

: Με εξαγωγές 137.624 οχημάτων τον Σεπτέμβριο (+26,2%), έσοδα 19,5 δισ. δολαρίων στο α’ εξάμηνο (+26,3%) και φρέσκο κεφάλαιο από IPO που διατέθηκε κατά 60% σε R&D και νέες τεχνολογίες Παγκόσμια αγορά-μαμούθ: Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης αναμένεται να φτάσουν τα 614 GWh παραγωγής έως το 2030 (>10% της αγοράς) με αξία 34 δισ. δολάρια, παρά το τριπλάσιο τρέχον κόστος σε σχέση με συμβατικές μπαταρίες

