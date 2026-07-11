Η χώρα που εξάγει 1.000.000 αυτοκίνητα το μήνα και ταπεινώνει τους Γερμανούς

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται, με τις μηνιαίες εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας να ξεπερνούν για πρώτη φορά το φράγμα του ενός εκατομμυρίου

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά, οι μηνιαίες εξαγωγές οχημάτων της χώρας ξεπέρασαν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου μονάδων, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Πολύ πάνω από τις προβλέψεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε στις 9 Ιουλίου η China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), η Κίνα εξήγαγε τον Ιούνιο του 2026 συνολικά 1.037.000 οχήματα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 11,6% σε σχέση με τον Μάιο και κατά 75,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εξήγαγαν συνολικά 5,096 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 65,3% σε ετήσια βάση.

Οι επιδόσεις αυτές ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις της αγοράς. Στις αρχές του έτους, η CAAM είχε προβλέψει ότι οι συνολικές εξαγωγές για το 2026 θα διαμορφώνονταν στα 7,4 εκατομμύρια οχήματα, κάτι που αντιστοιχούσε σε σχετικά συγκρατημένη αύξηση 4,3%. Όπως επισημαίνει η ένωση, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, με τις πωλήσεις να καταγράφουν διψήφιες ποσοστιαίες μειώσεις. Αντίθετα, οι εξαγωγές έχουν εξελιχθεί στον βασικό πυλώνα στήριξης της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Αφού η Κίνα ξεπέρασε τη Γερμανία και την Ιαπωνία και έγινε η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη στον κόσμο, οι ετήσιες εξαγωγές αυξήθηκαν από 4,91 εκατομμύρια οχήματα το 2023 στα 7,1 εκατομμύρια το 2025. Αν και οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν αρχίσει να επιβραδύνονται, το 2026 καταγράφεται νέα επιτάχυνση, με τη μηνιαία αύξηση να ανεβαίνει από 45% τον Ιανουάριο στο 75% τον Ιούνιο.

Τα ηλεκτρικά οδηγούν την ανάπτυξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή στη σύνθεση των εξαγωγών. Τον Ιούνιο, οι εξαγωγές οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν στις 523.000 μονάδες, αριθμός αυξημένος κατά 1,6 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για πρώτη φορά, τα NEV ξεπέρασαν το 50% των συνολικών μηνιαίων εξαγωγών, κάτι που σημαίνει ότι πλέον ένα στα δύο αυτοκίνητα που εξάγονται από την Κίνα ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων νέας ενέργειας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξαγωγές NEV έφτασαν τα 2,355 εκατομμύρια οχήματα, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2 φορές σε σχέση με πέρυσι και αντιπροσωπεύοντας το 46,2% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Η συνταγή της επιτυχίας

Ο γενικός γραμματέας της China Passenger Car Association (CPCA), Cui Dongshu, αποδίδει τη δυναμική αυτή σε τρεις βασικούς παράγοντες. Στην πλευρά της παραγωγής, η Κίνα διαθέτει πλέον μια πλήρως ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα για τα οχήματα νέας ενέργειας. Το χαμηλότερο κόστος στις μπαταρίες, στους ηλεκτροκινητήρες και στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να κατασκευάζουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά μοντέλα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως η αρχιτεκτονική φόρτισης 800V, η μέθοδος ολοκληρωμένης χύτευσης (integrated die-casting) και οι ιδιόκτητες τεχνολογίες μπαταριών έχουν επιτρέψει στα κινεζικά οχήματα θα έχουν premium περίπου 10% στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε επίπεδο προϊόντων, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκμεταλλεύτηκαν το κενό που δημιούργησε η πιο αργή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από παραδοσιακούς κατασκευαστές όπως η Volkswagen και η Toyota, προσφέροντας χαρακτηριστικά όπως ταχεία φόρτιση και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αυξημένη ζήτηση σε αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Μέση Ανατολή και η Ρωσία. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA), στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 η ζήτηση για αυτοκίνητα αυξήθηκε κατά 35% στο Βιετνάμ, 15% στην Ταϊλάνδη και 10% στη Ρωσία.

Πηγή: Carnewschina.com