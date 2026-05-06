Η γερμανική μάρκα που έφτιαξε 2 εκατ. ηλεκτρικά σε 2 χρόνια

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι πλέον ένα μελλοντικό πλάνο για τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά μια πραγματικότητα που μετριέται πλέον σε εκατομμύρια αυτοκίνητα, τεράστιες γραμμές παραγωγής και εργοστάσια που λειτουργούν με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Η BMW ανακοίνωσε πως παρήγαγε το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, μόλις δύο χρόνια μετά το φράγμα του πρώτου εκατομμυρίου. Πρόκειται για μια BMW i5 M60 xDrive Sedan σε χρώμα Tansanite Blue, το οποίο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Dingolfing και θα παραδοθεί σε πελάτη στην Ισπανία. Το συγκεκριμένο ορόσημο δείχνει με πολύ καθαρό τρόπο τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων για τη βαυαρική μάρκα. Αν πριν μερικά χρόνια τα ηλεκτρικά αποτελούσαν ένα μικρό κομμάτι της συνολικής παραγωγής, σήμερα βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της BMW, με κάθε γερμανικό εργοστάσιο του ομίλου να κατασκευάζει πλέον τουλάχιστον ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Κομβικό ρόλο στην παραγωγική επέκταση των ηλεκτρικών μοντέλων της BMW έχει το εργοστάσιο Dingolfing, στη Βαυαρία. Εκεί ξεκίνησε το 2021 η παραγωγή του BMW iX και από τότε η μονάδα εξελίχθηκε στο σημαντικότερο κέντρο παραγωγής ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου. Σήμερα, στο Dingolfing κατασκευάζονται τα BMW iX, BMW i5 Sedan, BMW i5 Touring και BMW i7, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων μέσα στο δίκτυο παραγωγής της εταιρείας. Από το 2021 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 320.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν παραχθεί μόνο στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Με απλά λόγια, σχεδόν ένα στα έξι ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει συνολικά η BMW προέρχεται από τη μονάδα του Dingolfing. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, αφορά το πόσο γρήγορα αλλάζει η ίδια η παραγωγική εικόνα του εργοστασίου. Μέσα στο 2025, περισσότερο από το 25% της συνολικής παραγωγής του Dingolfing αφορούσε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, κάτι που δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνεται η ζήτηση αλλά και η δυνατότητα παραγωγής.

Παρότι η BMW επενδύει έντονα στα ηλεκτρικά, συνεχίζει να ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές της. Αντί να μετατρέψει ολόκληρα εργοστάσια αποκλειστικά σε ηλεκτρικά, επιλέγει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Μέσα από τη στρατηγική BMW iFACTORY, τα εργοστάσια της εταιρείας μπορούν να παράγουν διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων στην ίδια γραμμή παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως θερμικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατασκευάζονται παράλληλα, ανάλογα με τη ζήτηση κάθε αγοράς. Η BMW χαρακτηρίζει αυτή τη στρατηγική ως “technology-open approach”, δηλαδή μια ανοιχτή τεχνολογικά προσέγγιση, όπου η εταιρεία δεν επενδύει αποκλειστικά σε μία μορφή κίνησης. Στην πράξη, αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, μικρότερο ρίσκο και ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς. Ειδικά στην Ευρώπη, όπου η ζήτηση για ηλεκτρικά αυξάνεται αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες, η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής θεωρείται κρίσιμη.

Η BMW αναφέρει πως εδώ και αρκετά χρόνια κάθε γερμανικό εργοστάσιο του ομίλου παράγει τουλάχιστον ένα ηλεκτρικό μοντέλο, κάτι που δείχνει πως η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στο παραγωγικό της μοντέλο. Πλέον, τα ηλεκτρικά δεν αντιμετωπίζονται σαν ξεχωριστή κατηγορία ή “ειδικά project”, αλλά σαν κανονικά μοντέλα παραγωγής, δίπλα σε βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις. Η ίδια η BMW υποστηρίζει πως αυτή η στρατηγική συμβάλλει σημαντικά και στη θέση της Γερμανίας ως της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων, καλύπτοντας πλέον σχεδόν κάθε βασική κατηγορία. Από μεγάλα SUV όπως το iX, μέχρι premium λιμουζίνες όπως το i7 και executive μοντέλα όπως το i5, η ηλεκτρική γκάμα της BMW μεγαλώνει συνεχώς.

Το φράγμα των δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη BMW, κυρίως επειδή έρχεται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά EV περνά σε δεύτερη φάση ωρίμανσης. Η αρχική περίοδος εντυπωσιασμού έχει περάσει και πλέον οι κατασκευαστές καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να παράγουν μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με κερδοφορία, σταθερή ποιότητα και δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η BMW φαίνεται πως προσπαθεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την πρόκληση, επενδύοντας όχι μόνο σε νέα μοντέλα, αλλά κυρίως σε μια παραγωγική φιλοσοφία που της επιτρέπει να μεταβάλλει γρήγορα το μείγμα παραγωγής της. Και αν σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο εκατομμύριο ηλεκτρικών χρειάστηκε αρκετά περισσότερα χρόνια για να επιτευχθεί, ενώ το δεύτερο ήρθε μέσα σε μόλις δύο, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ηλεκτρική μετάβαση της BMW επιταχύνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι περίμεναν αρκετοί πριν λίγα χρόνια.

Τι κρατάμε;